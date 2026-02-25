Prima pagină » Actualitate » Un scenariu de film prost se transformă în realitate. Un oraș american este pustiit de un pârjol fără sfârșit

Un scenariu de film prost se transformă în realitate. Un oraș american este pustiit de un pârjol fără sfârșit

25 feb. 2026, 23:23, Actualitate
Un scenariu de film prost se transformă în realitate. Un oraș american este pustiit de un pârjol fără sfârșit
Sursa foto pixabay

Istoria orașului american Centralia din Pennsylvania USA poate fi inspirația, de nu este cumva, al unui scenariu de film horror prost. Un oraș minier abandonat sub care mocnește un incediu timp de zeci de ani. Urbea americană, odinioară prosperă, a fost părăsită din cauza incendiului subteran care este estimat să se mistuie peste câteva sute de ani.

Centralia este un loc straniu, năpădit de natura sălbatică, după ce aproape toți locuitorii săi l-au părăsit cu ani în urmă, potrivit Express. Orașul fantomă a fost părăsit din cauza unui incendiu care arde fără întrerupere de zeci de ani în subteran. Experții estimează că flăcările ar putea rezista chiar sute de ani deoarece în subteran sunt numeroase galerii de mină.

Centralia a fost un oraș prosper, datorită resurselor din adâncuri. Minele de cărbune s-au deschis în 1856 și, în timp, au atras mii de oameni care și-au ridicat case în oraș. În vremurile de glorie, orașul avea mai multe biserici, hoteluri și saloane, precum și teatre, o bancă și un oficiu poștal. Declinul a început după anul 1960 atunci când resursele din mină au început să se epuizeze, preia Mediafax.

Mână criminală sau prostie curată

Tot atunci a izbucnit și incendiul subteran. De altfel, nu se știe cum au apărut flăcările. Unii cred că incendiul a izbucnit atunci când Primăria a angajat o brigadă de voluntari pentru a curăța groapa de gunoi a orașului, situată într-o mină abandonată.

Pompierii au dat foc gropii de gunoi și au lăsat-o să ardă. Se pare că un pasaj necunoscut voluntarilor a permis flăcărilor să se răspândească în labirintul de tuneluri vechi de sub oraș.

O altă teorie este că incendiul a izbucnit după ce un camion de gunoi a aruncat cărbuni încinși în groapa de deșeuri de lângă mină.

Incendiul s-a răspândit în subteran, iar fumul și aburii au început să se ridice la suprafață prin gurile minei și prin crăpăturile pământului. Pompierii au încercat să stingă incendiul și la început s-a crezut că au reușit. Totuși, fără știrea lor, incendiul s-a răspândit în mai multe galerii.

Afumații Copăceni

Inițial, localnicii au crezut că problema fumului poate fi gestionată și nu au părăsit zona. Primii oameni au plecat din zonă la sfârșitul anilor ’60 din cauza mirosului puternic provocat de incendiu. Apoi, în 1979, incendiul a ajuns la un punct fără întoarcere.

Primarul John Coddington care avea o benzinărie, a descoperit în timpul unei verificări de rutină că benzina din rezervoarele sale subterane se afla la o temperatură periculos de ridicată.

Doi ani mai târziu, un copil a scăpat ca prin urechile acului după ce un crater uriaș s-a format în grădina casei familiei. Copilul a căzut în groapa adâncă de 45 de metri și a reușit să scape agățându-se de rădăcina unui copac. Din groapă a ieșit o cantitate mare de monoxid de carbon.

Bani de fugă

Autoritățile centrale au decis să ofere bani locuitorilor dispuși să se mute din oraș. Până în 1983, guvernul a alocat peste 42 de milioane de dolari pentru eforturile de relocare și aproape toată lumea a acceptat banii.

Sute de clădiri au fost demolate în urma plecării în masă. Conform recensământului, în 1990, în oraș se mai aflau doar 63 de locuitori, iar în 2010, localitatea mai avea cinci case. În urma unui proces, în 2013, autoritățile au ajuns la un acord cu ultimii șapte locuitori. Acestora li s-a permis să rămână în Centralia până la moarte atunci când proprietățile lor vor fi preluate de stat.

Din vechiul oraș au mai supraviețuit câteva clădiri, inclusiv o biserică, drumuri și semne de avertizare. Se estimează că incendiul s-a răspândit pe o suprafață de 13 kilometri. Dacă va continua să ardă în ritmul actual, ar putea să reziste încă 250 de an, așa cum au calculat experții.

Recomandarea autorului: Cazul straniu al orașului în care ziua durează doar 91 de minute. Câți locuitori are

Seduse și abandonate. Orașul din România care vinde la licitație rablele culese de pe străzi

Recomandarea video

Citește și

MARIUS TUCĂ SHOW Silviu Predoiu: „Nicio persoană din servicii nu a specificat ingerința rusă în rapoartele oficiale. Știu foarte bine că politicienii se sucesc”
23:30
Silviu Predoiu: „Nicio persoană din servicii nu a specificat ingerința rusă în rapoartele oficiale. Știu foarte bine că politicienii se sucesc”
Alimentul care este mai ieftin ca niciodată ascunde, de fapt, o criză profundă în România
23:16
Alimentul care este mai ieftin ca niciodată ascunde, de fapt, o criză profundă în România
ANCHETĂ Poliţiştii din Piteşti au reţinut un bucureștean pentru înşelăciuni cu tirbuşoane. Cum acționa bărbatul
23:05
Poliţiştii din Piteşti au reţinut un bucureștean pentru înşelăciuni cu tirbuşoane. Cum acționa bărbatul
EXCLUSIV Silviu Predoiu: „Bolojan nu înțelege nimic. E încruntat, dar nu are habar despre ce vorbește. Este concentrat ca un cub de vegeta”
23:00
Silviu Predoiu: „Bolojan nu înțelege nimic. E încruntat, dar nu are habar despre ce vorbește. Este concentrat ca un cub de vegeta”
MENIU Cele două legume care pot înlocui cu succes carnea. Sunt foarte gustoase și se găsesc în orice magazin din România
22:41
Cele două legume care pot înlocui cu succes carnea. Sunt foarte gustoase și se găsesc în orice magazin din România
Mediafax
Sindicatele din penitenciare, plângere penală împotriva lui Ilie Bolojan pentru abuz în serviciu – DOCUMENT
Digi24
O țară din Europa se pregăteşte să includă utilizarea banilor cash în Constituţie
Cancan.ro
Surpriză la Asia Express 2026! Cu cine va face echipă Gabi Torje în competiție
Prosport.ro
FOTO. Renegatul lui Gigi Becali și-a părăsit soția și s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii
Adevarul
Rusia trimite migranți în Europa prin tuneluri secrete din Belarus
Mediafax
Abrudean, despre lentoarea deciziilor în coaliție: „Există oarecare opoziție din când în când”
Click
Mersul pe jos în stil japonez. Un antrenament de jumătate de oră care are de 10 ori mai multe beneficii decât 10.000 de pași pe zi
Digi24
Stephen Hawking, în dosarele Epstein. Fotografie cu fizicianul zâmbind pe un șezlong, alături de două femei în bikini
Cancan.ro
Cine este Lăcrămioara, iubita lui Florin Prunea? Deși nu a divorțat, Hanțu se afișează cu femeia în vârstă de 50 de ani
Ce se întâmplă doctore
Alimentele ieftine cu care Nicoleta Luciu a slăbit 35 de kg, în mai puțin de două luni. Sunt accesibile tuturor
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Numar record de amenzi, în San Francisco, după ce Poliția a montat radare fixe: Peste 90.000 de abateri, în doar 5 luni
Descopera.ro
Medicul gladiatorilor! Cine era omul care-i trata pe războinicii Romei?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Iubito, ce aș putea face să mă ierți că te-am înșelat?
Descopera.ro
Medicii trag un semnal de alarmă: tot mai multe femei vor suferi de boli cardiovasculare
SCANDAL Trump, supărat pe două politiciene democrate care i-au deranjat discursul de aseară: Au IQ scăzut. Ar trebui să se urce într-o barcă cu Robert De Niro
23:47
Trump, supărat pe două politiciene democrate care i-au deranjat discursul de aseară: Au IQ scăzut. Ar trebui să se urce într-o barcă cu Robert De Niro
METEO Sezonul ploilor record de 40 de zile este pe cale să se încheie în Franța. Vremea rea le-a ruinat vacanțele turiștilor de Sf. Valentin
22:34
Sezonul ploilor record de 40 de zile este pe cale să se încheie în Franța. Vremea rea le-a ruinat vacanțele turiștilor de Sf. Valentin
MARIUS TUCĂ SHOW Silviu Predoiu: „În fotografia cu Nicușor Dan și Rubio, eroul principal e pardesiul lui Lazurca”
22:30
Silviu Predoiu: „În fotografia cu Nicușor Dan și Rubio, eroul principal e pardesiul lui Lazurca”
REVOLTĂTOR Doi pensionari din Elveția au cerut și primit ajutore sociale de sute de mii de euro, timp de zece ani, deși aveau peste un milion de euro în conturi
22:25
Doi pensionari din Elveția au cerut și primit ajutore sociale de sute de mii de euro, timp de zece ani, deși aveau peste un milion de euro în conturi
FLASH NEWS O pagină de silvicultori dezvăluie că Diana Buzoianu a anunțat reorganizarea Romsilva înainte ca aceasta să aibă loc: „Studioul de film al USR a reorganizat Romsilva înaintea Guvernului”
22:25
O pagină de silvicultori dezvăluie că Diana Buzoianu a anunțat reorganizarea Romsilva înainte ca aceasta să aibă loc: „Studioul de film al USR a reorganizat Romsilva înaintea Guvernului”
INEDIT „Odihnă profundă” în hotelul din adâncurile pământului. Cu ce sacrificii te poți caza în cea mai liniștită cameră din lume
22:24
„Odihnă profundă” în hotelul din adâncurile pământului. Cu ce sacrificii te poți caza în cea mai liniștită cameră din lume

Cele mai noi

Trimite acest link pe