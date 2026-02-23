Cu mai bine de două luni întârziere, coaliția începe discuțiile pe buget. Liderii se întâlnesc astăzi pentru a discuta alocările către ministere

Liderii coaliției de guvernare se întâlnesc astăzi la ora 13:00 pentru a începe oficial negocierile pe bugetul de stat. După săptămâni de declarații și tatonări, discuțiile ajung în sfârșit să se materializeze, iar discuția se va concentra pe alocările către ministere.

România a intrat în 2026 fără un buget aprobat. Întârzierea este cauzată de negocierile dificile din coaliție pe pachetele de reformă administrativă și de relansare economică, considerate condiții pentru o construcție bugetară solidă.

Ilie Bolojan: „Nu facem un buget pe premise nerealiste”

Premierul Ilie Bolojan a spus că nu este dispus să accepte artificii contabile sau estimări optimiste doar pentru a închide rapid discuția.

„Nu voi permite, cât sunt premier, să facem un buget pe premise nerealiste”, a spus acesta.

După întâlnirea de săptămâna trecută cu preşedintele Nicuşor Dan şi şefii partidelor din coaliţie, premierul Ilie Bolojan a transmis că că bugetul va fi pregătit până la finalul săptămânii, urmând ca înainte să fie adoptat pachetul de relansare economică.

„Până la sfârşitul săptămânii viitoare, să putem pregăti acest buget, să definitivăm toate discuţiile legate de principale alocări, de proiectele de investiţii, de alte aspecte care ţin de buget, iar în pregătirea bugetului, în prealabil, ar fi bine să adoptăm – şi vom adopta – cred eu, din motive de calendar, pachetul pentru administraţie şi cel de relansare economică la începutul săptămânii viitoare. Nu pot fi adoptate în această săptămână pentru că, în afară de avizarea de la ministere, e nevoie şi de un vot în CES, în acest Consiliu, în aşa fel încât să fie parcursă integral procedura şi asta necesită două-trei zile în plus”, a mai declarat premierul Ilie Bolojan.

Ministrul Finanțelor: Bugetul va fi construit pe o țintă de deficit de 6%

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, anunţă că bugetul de stat pentru anul 2026 va fi unul bazat pe execuţia bugetară a ministerelor din 2025.

Alexandru Nazare anunţă că bugetul de stat pentru anul 2026 va fi unul bazat pe execuţia bugetară a ministerelor din anul precedent, el arătând că la jumătatea lunii viitoare, cel mai probabil, va fi aprobată legea bugetului de stat.

„Scopul este să avem un buget al relansării, al investiţiilor”, spune el. „Proiecţia de creştere este în jur de 1% pentru 2026, PIB-ul prognozat este 2.045 de miliarde. În privinţa ţintei de deficit, aceasta este spre 6%, este în discuţie”, susţine Nazare.

Nicușor Dan: „Nu întotdeauna converge totul imediat”

Și președintele Nicușor Dan a comentat contextul complicat al negocierilor. Cu mai multe partide în coaliția de guvernare, fiecare cu propriile priorități, ajungerea la un acord nu este simplă.

„Nu întotdeauna converge totul imediat”, a explicat șeful statului.

Nicușor Dan și-ar fi dorit ca bugetul de stat să fie gata la sfârșitul anului 2025.

„Mi-aș fi dorit să avem un buget la sfârșitul anului trecut. Fiecare partid din coaliție are publicul său și fiecare are interesul lui. Trebuie să apreciem că fiecare din aceste partide și-au asumat și guvernarea într-o perioadă dificilă și de a păstra direcția prooccidentală. Faptul că partidele au avut, împinse de publicul lor, opinii diferite, atunci deciziile se iau mai greu”, spune Nicușor Dan.

Tensiuni în interiorul coaliției

Dincolo de declarațiile oficiale, în interiorul coaliției se simt diferențele de viziune. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a transmis deja că sprijinul pentru buget nu este automat, ci vine la pachet cu niște condiții.

„Sper că prioritățile noastre se vor regăsi în buget. Dacă nu, nu îl vom vota”, a avertizat Grindeanu.

Tot PSD a acuzat PNL și USR că blochează adoptarea pachetului de relansare economică, care va veni la pachet cu reforma administrației. Aici, liderii se bat pe avizele pentru cele două OUG-uri, potrivit surselor Gândul, având în vedere că ar trebui adoptate cel târziu marți într-o ședință de guvern extraordinară.

„PSD face apel la PNL și USR să înceteze disputele privind controlul asupra fondurilor destinate Programului de relansare economică – singura reformă autentică a actualei Coaliții de guvernare! Pachetul de măsuri trebuie avizat urgent de Ministerul Economiei”, a transmis PSD într-un comunicat de presă.

Președintele USR, Dominic Fritz, s-a declarat și el nemulțumit de „profunzimea”, dar și de viteza cu care reformele promise de Guvern au loc. El susține că este „îngrijorat” de declarațiile celor care susțin că este normal ca o țară să se împrumute pentru a plăti cheltuileli curente.

”Trebuie în continuare să privim realitatea în ochi și realitatea este că ne îndatorăm și o prea mare notă de plată pentru consumul nostru de astăzi este plătită de următoarea generație. Deci, obiectivul de a reduce deficitul și soluția rapidă de a crește taxele s-au epuizat. Acum, singura soluție responsabilă este de a scădea cheltuielile”, spune Fritz.

Liderul USR a transmis că negocierea bugetului nu va fi una ușoară pentru că fiecare partid va încerca „să tragă plapuma pe el”.

