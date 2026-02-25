Prima pagină » Sport » Trump îl felicită pe Gianni Infantino la aniversarea a 10 ani de la preluarea președinției FIFA: Sper să mai fie încă 30 de ani

26 feb. 2026, 00:29, Sport
Donald Trump l-a felicitat pe Gianni Infantino cu ocazia aniversării a unui deceniu de când a preluat șefia FIFA.

Președintele american, care a primit un premiu improvizat pentru pace de la FIFA, i-a urat lui Infantino să mai rămână la conducerea FIFA încă 20-30 de ani.

„Felicitări lui Gianni Infantino pentru cei 10 ani de când este președintele FIFA. Ce lider măreț este. Sper să mai rămână încă 10, 20 sau 30 de ani”.

Alături de  Canada și Mexic, SUA vor găzdui Campionatul Mondial de Fotbal în iulie anul acesta.

Gianni Infantino a câștigat în 2016 alegerile pentru președinția Federației Internaționale de Fotbal (FIFA). În turul secund de scrutin, Infantino a obținut 115 voturi din 207 posibile, în timp ce Șeicul Salman Bin Ebrahim Al Khalifa a strâns 88 de voturi. Prințul Ali Bin Al Hussein a obținut 4 voturi, în timp ce Jerome Champagne n-a strâns niciun vot.

După anunțarea rezultatului final al votării, Gianni Infantino a ținut un scurt discurs la Zurich, în fața membrilor afiliați FIFA.

„E greu să-mi exprim sentimentele în acest moment. Vreau să lucrez cu voi toți pentru a restabili și a reconstrui o nouă eră a FIFA, în care putem pune din nou fotbal în centrul atenției. FIFA a trecut prin perioade triste, momente de criză, dar acele vremuri aparțin trecutului. Trebuie să punem în aplicare reforma și să implementam o bună guvernare și transparență. De asemenea, trebuie să avem respect. Vom câștiga înapoi acest respect prin muncă grea, devotament și ne vom asigura că ne putem concentra în cele din urmă pe acest sport minunat.”, a declarat Infantino, potrivit The Telegraph.

Gianni Infantino este al nouălea președinte ales al FIFA în cei 112 ani de existență ai instituției. Italo-elvețianul a ocupat până în prezent funcția de secretar general al UEFA. Infantino, 45 de ani, a fost consilier juridic pentru federațiile din Spania, Italia și Elveția.

