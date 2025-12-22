Prima pagină » Diverse » Care este colindul preferat al lui Ilie Bolojan

Care este colindul preferat al lui Ilie Bolojan

Bianca Dogaru
22 dec. 2025, 19:59, Diverse

Întrebat care este colindul său preferat, Ilie Bolojan a spus că nu are doar unul. Premierul a indicat mai multe colinde tradiționale pe care le asociază cu sărbătorile de Crăciun.

Bolojan a menționat colinde cunoscute, precum „Nașterea Domnului”, „Trei păstori” sau „O, ce veste minunată”. Premierul a făcut referire și la existența unor colinde locale, transmise din generație în generație.

„Riscăm să pierdem aceste colinzi care se transmit pe cale orală pentru că numărul oamenilor din aceste comunități s-a redus,” a precizat Bolojan. 

Sursa video: Antena 3 CNN

