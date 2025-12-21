Prima pagină » Actualitate » Ilie Bolojan i-a cerut lui Gică Popescu lista investițiilor de sute de milioane de euro pe care Guvernul ar trebui să le facă

Ilie Bolojan i-a cerut lui Gică Popescu lista investițiilor de sute de milioane de euro pe care Guvernul ar trebui să le facă

21 dec. 2025, 10:59, Actualitate
Ilie Bolojan i-a cerut lui Gică Popescu lista investițiilor de sute de milioane de euro pe care Guvernul ar trebui să le facă

Gică Popescu, președintele clubului Farul Constanța, a vorbit despre solicitatea pe care premierul Ilie Bolojan i-a făcut-o în legătură cu investițiile de milioane de euro pe care Guvernul trebuie să le facă. Este vorba despre construcția de stadioane, printre care și „bijuteria” lui Gică Hagi, și despre care premierul făcuse câteva observații imediat după învestirea Guvernului, când a subliniat că este nevoie și de implicarea autorităților locale în finanțarea acestora, publică ProSport.

Premierul Ilie Bolojan i-a cerut lui Gică Popescu, președinte la Farul Constanța, o listă a investițiilor de sute de milioane de euro pe care Guvernul trebuie să le facă, printre acestea fiind vizată și „bijuteria” lui Gică Hagi, noul stadion de la Constanța, al cărui cost este estimat la 100 de milioane de euro.

În rândul echipelor din Superliga, Dinamo face pași importanți în demararea lucrărilor la noul stadionul din „Ștefan cel Mare, după ce Consiliul Local al Sectorului 2 a aprobat și plătit o primă tranșă din cofinanțare către Compania Națională de Investiții, care urmează să emită în curând ordinul de începere al lucrărilor, așteptat pentru luna ianuarie 2026.

Eu sunt convins că Farul va fi printre fruntași în acest clasament, pentru că toți parametrii pe care i-am luat în considerare sunt în favoarea noastră”, a declarat Gică Popescu, la un eveniment al clubului Farul Constanța.

Bolojan: „Nu vrea să vină totul gratuit de la Guvern”

Reamintim că în iunie 2025, în prima conferință de presă de după învestitura Cabinetului Bolojan, premierul a tras un semnal de alarmă legat de construirea stadioanelor din România, subliniind la acel moment că pe fondul reducerii deficitului este nevoie să se facă o analiză asupra acestor proiecte de investiții, dar mai ales că este necesară și implicarea autorităților locale pentru co-finanțare, dacă respectivele investiții sunt cu adevărat importante pentru comunități.

„Putem introduce un program prin care putem spune: în funcție de capacitatea administrativă, de bugetul pe care îl ai – ai bugete mari, contribui mai mult, ai bugete mici, contribui mai puțin – , aceste proiecte se fac după o cofinanțare și de către primăria respectivă.

Dacă e un proiect important pentru primărie, înseamnă că nu vrea să vină totul gratuit de la Guvern, ci este și primăria dispusă să pună 15%-20%-25% din bani. Sunt convins că primăria se va gândi atunci foarte bine dacă vrea un stadion de 30.000 de locuri sau de 12.000 de locuri.

Este un exemplu de abordare, de prioritizare. Altfel, fiecare o să spună că trebuie în Vestul României un stadion, la Oradea, sau alții vor în Sud-Est la Constanța.

Dacă se pun condiții corecte și cinstite, pentru cine este important va veni cu o cofinanțare. Dar nu la finalul lucrării, ci la fiecare plată, într-un cont special dedicat”, a declarat Ilie Bolojan, care a afirmat că este un susținător al sportului, dar care a precizat că această măsură este importantă pentru reducerea deficitului la bugetul de stat, citează Prosport.

Marcel Ciolacu SUSȚINE proiectul lui Gică Popescu pentru fotbalul românesc / Popescu: Finanțarea academiilor se află în topul priorităților mele

