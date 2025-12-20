Prima pagină » Diverse » Carmen Harra face previziuni sumbre pentru 2026. Divorțurile care vor cutremura România: „Vor șoca presa și oamenii de rând”

20 dec. 2025, 18:09, Diverse
Celebra clarvăzătoare Carmen Harra aduce vești proaste pentru anul 2026, pentru anumite vedete din România.

Lumea mondenă va fi „zdruncinată” de două divorțuri senzaționale, potrivit lui Harra, citată de bzi.ro.

Nimeni nu se va aștepta la despărțirile răsunătoare din 2026.

Ce spune Carmen Harra despre 2026: „Două divorțuri majore”

„Per total, 2026 poate să fie un an de multe celebrări în viața oamenilor cunoscuți din România și din lumea întreagă, dar dacă în anii lor personali sunt divorțuri sau decese, asta nu putem schimba. Vor fi două divorțuri majore în România care vor șoca presa și oamenii de rând”, a declarat Carmen Harra.

Divorțurile de anul viitor ar putea avea un impact similar unor evenimente din 2025, precum moartea fulgerătoare a lui Felix Baumgartner, partenerul de viață al Mihaelei Rădulescu.

Momentele-cheie ar urma să se consume în perioade diferite ale anului. Primul divorț ar fi în primăvară, iar cel de-al doilea, în a doua parte a anului.

„2025 a adus tot felul de șocuri la nivelul showbiz-ului, la care nimeni nu s-ar fi așteptat. 2026 aduce două aspecte majore, unul în primăvară și unul în a doua parte a anului, unde lumea va rămâne surprinsă de întâmplările care vor avea loc. Showbiz-ul nu este ferit de experiențe mai puțin plăcute”, a mai spus clarvăzătoarea.

Sursa foto: Profimedia / Arhivă

