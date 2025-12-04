Carmen Harra vine cu previziuni teribile pentru anul 2026: „Este un an marcat de dezastre, România nu va fi ocolită”

Carmen Harra a vorbit despre ce ar putea să aducă anul 2026 și ce schimbări s-ar putea produce în România.

Cunoscuta clarvăzătoare Carmen Harra vorbește adesea despre o mulțime de subiecte de interes public, fiind și cea care a menționat despre ce va aduce anul 2026, dar și cum se încheie anul 2025. Am trecut printr-o perioadă plină de încercări, așa cum a menționat până acum, iar 2025 se încheie într-un mod neașteptat.

Previziuni pentru 2026 de la Carmen Harra

În cadrul emisiunii online Story by Cornelia Ionescu, Carmen Harra a avut o intervenție, în care a vorbit despre ce aduce 2026.

Clarvăzătoarea a menționat că este un an care ar putea să lase în urmă tot răul de până acum, însă există și posibilitatea ca anumite răsturnări de situație să aibă loc.

„O să vedem chiar în părți ale lumii unde nu a fost niciodată. Ceva ce vreau să accentuez și care e esențial pentru cei care ne ascultă, să ne înțeleagă că atunci când intrăm în anul 1, porțile se deschid.

În anul 1 avem oportunități de a rezolva niște probleme extraordinare. Înseamnă progres, înseamnă mergem într-o altă direcție, renaștem, ne iluminăm că avem altceva de făcut, că vrem să lăsăm balastul. 2025 a fost un an furtunos și foarte războinic pentru că trebuia să încheie niște situații care s-au creat în ultimii ani. Tot ce s-a întâmplat în ultimul ciclu de 5-10 ani s-a reflectat în 2025 în extremă. Spre deosebire de asta, 2026 lasă în spate.

Ar trebui să lase în spate exact cum te speli pe mâini și nu mai vrei să auzi de o situație, ai încheiat un divorț sau ai vândut ceva și nu te mai întorci în timp. Este ca o poartă mare care se deschide în fața noastră pe tot pământul. Că sunt dezastre, da, e marcat de dezastre anul acesta, dar repet, în America, România, Europa și în alte părți ale lumii unde nu a fost niciodată poate un dezastru se poate declanșa. Dezastrele astea au și ele rolul lor, că totul în viață are o semnificație. Trebuie să înțelegem de ce ni se întâmplă, ce ne aduc, care e simbolistica lor. 2026 este marcat de tot felul de revoluționări pe toate nivelele sociale și economice”, a povestit Carmen Harra.

