Prima pagină » Actualitate » Carmen Harra vine cu previziuni teribile pentru anul 2026: „Este un an marcat de dezastre, România nu va fi ocolită”

Carmen Harra vine cu previziuni teribile pentru anul 2026: „Este un an marcat de dezastre, România nu va fi ocolită”

04 dec. 2025, 10:30, Actualitate
Carmen Harra vine cu previziuni teribile pentru anul 2026: „Este un an marcat de dezastre, România nu va fi ocolită”

Carmen Harra a vorbit despre ce ar putea să aducă anul 2026 și ce schimbări s-ar putea produce în România.

Cunoscuta clarvăzătoare Carmen Harra vorbește adesea despre o mulțime de subiecte de interes public, fiind și cea care a menționat despre ce va aduce anul 2026, dar și cum se încheie anul 2025. Am trecut printr-o perioadă plină de încercări, așa cum a menționat până acum, iar 2025 se încheie într-un mod neașteptat.

Previziuni pentru 2026 de la Carmen Harra

În cadrul emisiunii online Story by Cornelia Ionescu, Carmen Harra  a avut o intervenție, în care a vorbit despre ce aduce 2026.

Clarvăzătoarea a menționat că este un an care ar putea să lase în urmă tot răul de până acum, însă există și posibilitatea ca anumite răsturnări de situație să aibă loc.

„O să vedem chiar în părți ale lumii unde nu a fost niciodată. Ceva ce vreau să accentuez și care e esențial pentru cei care ne ascultă, să ne înțeleagă că atunci când intrăm în anul 1, porțile se deschid.

În anul 1 avem oportunități de a rezolva niște probleme extraordinare. Înseamnă progres, înseamnă mergem într-o altă direcție, renaștem, ne iluminăm că avem altceva de făcut, că vrem să lăsăm balastul. 2025 a fost un an furtunos și foarte războinic pentru că trebuia să încheie niște situații care s-au creat în ultimii ani. Tot ce s-a întâmplat în ultimul ciclu de 5-10 ani s-a reflectat în 2025 în extremă. Spre deosebire de asta, 2026 lasă în spate.

Ar trebui să lase în spate exact cum te speli pe mâini și nu mai vrei să auzi de o situație, ai încheiat un divorț sau ai vândut ceva și nu te mai întorci în timp. Este ca o poartă mare care se deschide în fața noastră pe tot pământul. Că sunt dezastre, da, e marcat de dezastre anul acesta, dar repet, în America, România, Europa și în alte părți ale lumii unde nu a fost niciodată poate un dezastru se poate declanșa. Dezastrele astea au și ele rolul lor, că totul în viață are o semnificație. Trebuie să înțelegem de ce ni se întâmplă, ce ne aduc, care e simbolistica lor. 2026 este marcat de tot felul de revoluționări pe toate nivelele sociale și economice”, a povestit Carmen Harra.

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Citește și

Autoritățile ucrainene au oferit clarificări în cazul dronei din apele teritoriale ale României
10:46
Autoritățile ucrainene au oferit clarificări în cazul dronei din apele teritoriale ale României
METEO Ceață în mai multe zone din România. Vizibilitate redusă pe drumuri din 8 județe și Capitală
10:29
Ceață în mai multe zone din România. Vizibilitate redusă pe drumuri din 8 județe și Capitală
VIDEO Locul în care un român urmărit internațional a fost descoperit de polițiști. Bărbatul avea pe numele său două mandate europene de arestare
10:27
Locul în care un român urmărit internațional a fost descoperit de polițiști. Bărbatul avea pe numele său două mandate europene de arestare
ACTUALITATE Gigi Nețoiu: „Oamenii nu vor să iasă la vot pentru că nu au încrederea că votul lor poate schimba ceva”
10:00
Gigi Nețoiu: „Oamenii nu vor să iasă la vot pentru că nu au încrederea că votul lor poate schimba ceva”
UPDATE Daniel Băluţă semnează contractul extinderii Magistralei M4, cel mai mare proiect de infrastructură din istoria Capitalei: „M4 este doar începutul”
09:58
Daniel Băluţă semnează contractul extinderii Magistralei M4, cel mai mare proiect de infrastructură din istoria Capitalei: „M4 este doar începutul”
INFRASTRUCTURĂ Orașul din Moldova care se transformă în așteptarea autostrăzii. Se fac investiții în centre comerciale, blocuri și chiar un parc industrial
09:57
Orașul din Moldova care se transformă în așteptarea autostrăzii. Se fac investiții în centre comerciale, blocuri și chiar un parc industrial
Mediafax
Pericol pentru copii de MOȘ NICOLAE! Părinții sunt rugați să ia măsuri urgente
Digi24
VIDEO Un moldovean a găsit o dronă, a urcat-o în remorcă și a dus-o acasă
Cancan.ro
L-am surprins pe Dan Alexa cu 3 femei în aceei seară! Surpriza TOTALĂ de abia acum vine: vizită surpriză chiar de la fosta soție
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Adevarul
Sunt românii pregătiți pentru noile autostrăzi? Reacții după deschiderea București - Focșani: „Goneau toți cu 150 km/h”
Mediafax
Pedeapsa primită de medicul lui „Chandler Bing”, pentru supradoza cu ketamină. Matthew Perry a murit la 54 de ani
Click
Ultimele cuvinte ale Roxanei Moise către antrenoarea sa, înainte de a pierde lupta cu cancerul: „Eu o să mă fac bine. O să vedeți”
Digi24
Tanczos Barna, despre criza apei din Prahova: Dorel ajunge în funcţie de conducere din ce în ce mai des
Cancan.ro
Teroare publică pentru o celebră cântăreață din România! Cine e influentul milionar care o amenință că-i distruge cariera
Ce se întâmplă doctore
Planta pe care trebuie să o pui la ușa casei ca să atragi bani, noroc și protecție, conform Feng Shui
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cea mai ciudată probă de rezistență a fost făcută de un producător auto chinez - Video
Descopera.ro
SUCUL care face MINUNI pentru corp peste noapte
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. În club, Bulă se duce la o tipă: – Păpușă, dansezi?
Descopera.ro
Pentru prima dată în istorie, 8 nave spațiale sunt andocate la Stația Spațială Internațională
VIDEO Ion Cristoiu: „Salariul minim va crește în Ucraina în 2026. La fel și cheltuielile pentru sănătate și educație. La noi e invers”
10:51
Ion Cristoiu: „Salariul minim va crește în Ucraina în 2026. La fel și cheltuielile pentru sănătate și educație. La noi e invers”
SPORT Jucătorul de la Dinamo pe care Gigi Becali îl vrea la FCSB. „În rest n-are cine”
10:48
Jucătorul de la Dinamo pe care Gigi Becali îl vrea la FCSB. „În rest n-are cine”
Gândul de Vreme Meteorologii au emis un cod portocaliu, informare meteo de ultimă oră. Ce zone din România vor fi afectate. ANM, pentru Gândul: „Interval mai lung de timp”
10:29
Meteorologii au emis un cod portocaliu, informare meteo de ultimă oră. Ce zone din România vor fi afectate. ANM, pentru Gândul: „Interval mai lung de timp”
FLASH NEWS Întâlnirea dintre premierul Bolojan, afaceristul arestat pentru mită și trezorierul PNL, de la Palatul Victoria, a avut loc în afara legii. O confirmă regulamentul de la Guvern
10:22
Întâlnirea dintre premierul Bolojan, afaceristul arestat pentru mită și trezorierul PNL, de la Palatul Victoria, a avut loc în afara legii. O confirmă regulamentul de la Guvern
HOROSCOP Ce zodii vor atrage bani și succes financiar în decembrie. Norocoșii finalului de an
10:20
Ce zodii vor atrage bani și succes financiar în decembrie. Norocoșii finalului de an
UPDATE 🚨 Pace în Ucraina. Negocierile SUA cu Ucraina se reiau în Florida, după vizita oamenilor lui Trump la Kremlin
10:11
🚨 Pace în Ucraina. Negocierile SUA cu Ucraina se reiau în Florida, după vizita oamenilor lui Trump la Kremlin

Cele mai noi