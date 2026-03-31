Casa Diavolului din strada David Praporgescu, locul care dă fiori bucureștenilor. Secretul casei de la numărul 19

Pe strada David Praporgescu din Capitală, la numărul 19, se află o casă veche, aproape sufocată de iederă, care ar ascunde secrete terifiante, scrie calarasipress.ro.

Cei din zonă o numesc „Casa Diavolului”, din cauza istoriei zbuciumate.

Se spune că, în perioada interbelică, casa a fost martora unor mari tragedii. Astfel, trei femei au murit între pereții ei.

Două au fost ucise în circumstanțe învăluite în mister, una găsită fără suflare în pivnița umedă, cu urme de luptă pe brațe, cealaltă zăcând pe scările de lemn, cu o privire fixă de groază pe chip.

A treia, copleșită de durere sau poate de ceva mai sinistru, s-a sinucis, nu înainte de a lăsa în urmă un jurnal de adio cu fraze de neînțeles, despre o fantomă ce ar fi bântuit casa din Praporgescu 19.

Ce spun bătrânii din cartier

Vecinii bătrâni spun că proprietarul casei, un bărbat retras, a dispărut fără urmă la scurt timp după evenimentele tulburătoare de mai sus.

Legenda spune că ar fi fost „înghițit de casa însăși”, dar alții dau vina pe un blestem, de care acesta ar fi fugit, deși chiar el l-ar fi adus asupra locului respectiv.

Adevărul despre acest om rămâne învăluit în mister. Nelocuită ani la rând, casa de la numărul 19 a devenit „altar al groazei”.

Puțin bucureșteni îndrăznesc să se apropie de casa din Praporgescu 19. Mai mult, cei care au pășit înăuntru povestesc despre un frig nefiresc, chiar și în zilele de caniculă și despre umbre care par să se miște.

În 2024, un adolescent curios, care a intrat pe furiș în „Casa Groazei”, a jurat că a auzit un murmur din pereți, o voce care îi spunea să plece deîndată.

Sursa foto: Capturi google maps / calarasipress.ro / Envato (caracter ilustrativ)

Autorul recomandă: