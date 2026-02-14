Jurnalista care a avut parte de o experiență paranormală. „Am vrut să fug...”

O jurnalistă britanică a avut parte de o experiență paranormală într-un sat părăsit. Ea a relatat că voia sa fugă și că niciodată nu va uita ce a simțit. Satul este situat în sudul Angliei, iar acolo se pare că mulți locuitori au fost uciși de o boală, relatează Mediafax.

Jurnalista britanică Millie Bull susține că amintirile vizitei satului abandonat cu un trecut tulbure încă o bântuie. Se pare că satul numit Knowlton a fost abandonat după ce epidemia de ciumă din Evul Mediu a ucis majoritatea locuitorilor săi. Localitatea se află în Dorset, în sudul Angliei. Acesta are o biserică despre care se spune că este bântuită.

Clădirea datează din secolul al XII-lea și a fost ridicată pe locul unui fost sanctuar păgân. De altfel, unii istorici susțin că o parte a bisericii ar fi fost construită folosind pietre provenite din vechiul lăcaș de cult. În epoca modernă, localitatea și mai ales biserica au devenit subiectul multor relatări despre apariții și fenomene considerate paranormale.

Se spune că un cal fantomă și un călăreț bântuie biserica, o față fantomatică apare în fereastra turnului și o femeie care plânge îngenunchează în fața clădirii. De asemenea, se spune că diavolul însuși ar fi furat clopotul bisericii.

Jurnalista spune ce a pățit când a vizitat locul bântuit

„Întotdeauna am crezut în fantome și în supranatural, dar nu am avut niciodată propria mea experiență paranormală. Am parcat lângă biserică, cu farurile mașinii orientate spre clădire, așteptând să se întâmple ceva. Inițial, nu s-a întâmplat nimic. Am chicotit și am vorbit nervoși, fără să ne luăm ochii de la structura medievală. Apoi, dintr-o dată, biserica a dispărut din vedere, ca și cum un văl negru ar fi fost aruncat peste clădire. Am scos cu toții un țipăt, sărind în scaune în timp ce structura dispărea. A reapărut curând ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat”, a relatat Millie Bull.

