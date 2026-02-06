Prima pagină » Actualitate » Un cuplu francez a cumpărat o bijuterie de chițimie în mijlocul unui râu. Surprizele au fost pe măsură

Un cuplu francez a cumpărat o bijuterie de chițimie în mijlocul unui râu. Surprizele au fost pe măsură

Rene Pârșan
06 feb. 2026, 22:05, Actualitate
Un cuplu francez a cumpărat o bijuterie de chițimie în mijlocul unui râu. Surprizele au fost pe măsură

Un cuplu francez nu a putut rezista unei oferte de nerefuzat. Soții au cumpărat în decembrie 2025 o bijuterie, o casă-moară de 84 mp, construită în 1850, în Pont-Réan, Bruz, pe malul râului Vilaine, deși știau că vor fi inundați. Minunata chițimie a fost inundată și anul trecut în ianuarie, atunci când apa a ajuns la 1,25 metri la parter, conform Le Telegramme.

În decembrie 2025, familia Guyomard a achiziționat o „garsonieră” de piatră de râu veche de 48 de metri pătrați, construită în 1850, situată în mijlocul râului Vilaine.

„Când am văzut anunțul, am fost cuceriți de priveliște. Obișnuim să ne plimbăm des prin zonă și ne gândeam mereu cât de norocoși sunt proprietarii acestei case”, a declarat Rachel Guyomard pentru Le Telegramme.

Cu toate acestea, în ianuarie 2025, casa a fost afectată de o inundație minoră, apa atingând 1,25 metri la parter. În ciuda acestui fapt, familia nu a fost descurajată.

„Am sunat la asigurare, iar ei mi-au explicat că, din moment ce parterul este folosit doar pentru depozitare, nu există probleme. Dacă ar fi fost spațiu de locuit, nu am fi cumpărat”, a precizat Rachel Guyomard.

O sumă modică pentru o minunăție

Deși inundațiile din 2025 au speriat mulți potențiali cumpărători, familia Guyomard a reușit să achiziționeze casa la prețul de 164.000 de euro, o sumă chiar mai mare decât evaluarea inițială.

„Ne-am luptat să o obținem. Am rămas șocați să aflăm că a existat un alt cumpărător care a oferit același preț, având în vedere riscurile inundațiilor”, a explicat Rachel.

Potrivit agentului imobiliar Isabelle Le Bail, „de la inundațiile din ianuarie 2025, unii cumpărători nici măcar nu vor să audă de Bruz”. Cu toate acestea, farmecul satului Pont-Réan, cu peisajele sale simpatice, continuă să atragă noi locuitori, indiferent de riscuri, relatează portalul francez de știri.

Cu orice risc

Proprietarii sunt conștienți că, la un moment dat, apa va intra din nou în casa lor. Pe un perete al parterului, urmele lăsate de foștii proprietari arată nivelul apelor din trecut.

„Știm că vom fi inundați, dar nu ne este frică. Bunicii mei au trăit mereu în Pont-Réan și iarna drumurile spre casa lor erau adesea blocate de apă”, a declarat Rachel.

În ciuda riscurilor, familia Guyomard și-a făcut un plan pentru a face față calamităților viitoare. „Am ridicat totul la parter – prizele, mobilierul. Vom folosi lăzi din plastic pe care să le putem muta ușor dacă va fi nevoie. Dacă apa ne va ajunge, știm că nu vom putea intra în casă câteva zile, poate doar cu barca. Dar nu-i nimic. Trebuie doar să lăsăm apa să treacă, pentru că, la asemenea niveluri, nu poți face altceva”, a mai spus Rachel, pentru sursa citată mai sus.

