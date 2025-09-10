Cât câștigă o BONĂ în România. Salariile depind de origine, experință și responsabilități

În ultima vreme, din cauza programului prelungit de muncă, care nu coincide mereu cu orele de școală sau grădiniță ale copiilor, tot mai multe familii din România apelează la serviciile specializate ale bonelor, în special provenite din Asia.

Iar această cererea în creștere a făcut ca și salariul acestora să crească, atât în cazul celor care lucrează full-time, cât și al internelor, scrie Adevărul.

Potrivit site-urilor platformelor de recrutare, bonele pot fi angajate full-time sau doar cu ora, ocazional, existând însă și cereri pentru angajarea bonelor interne.

Iată doar câteva dintre anunțurile de angajare:

„O familie frumoasă din Otopeni, caută o doamnă caldă și responsabilă care să devină sprijinul de nădejde în îngrijirea unei fetițe delicate, de 5 luni. Ne dorim o femeie cu experiență reală în creșterea bebelușilor, care să înțeleagă fragilitatea acestui început de viață și să-l onoreze cu blândețe, implicare și devotament. Profilul ideal: Vârstă între 45–60 de ani. Multă experiență cu nou-născuți, în special cursul de prim ajutor pediatric. Disponibilitate de a locui intern. Foarte receptivă, liniștită, atentă, onestă şi pozitivă.Beneficii: Salariu între 5000–6000 lei lunar. 2 weekend-uri libere pe lună”;

„Se caută bonă internă urgent cu experiență. Salariu începând de la 1500 euro, 1 singur copilaș de doi ani! Bona trebuie să fie dispusă pentru călătorii. Familia are business în străinătate”;

„Caut să angajez bonă internă în Craiova pentru băiețelul meu de 3 ani. Țin să menționez că îndatoririle bonei vor fi strict legate de copil – fără curățenie, fără gătit (am menajeră angajată pentru asta). Programul de care am nevoie este de luni de la ora 12:00 până duminică la ora 12:00, după care bona ar avea liber 24 ore până luni la ora 12:00 iar. De menționat și faptul că copilul merge la grădiniță de luni până vineri de la 08:00 la 12:00, deci și acele 4 ore pe zi ar fi libere pentru bonă. Salariul oferit este de 5000 lei pe lună, cu mâncarea oferită din partea mea, evident. Bona ar veni cu noi și în toate plecările și concediile.

Caut colaborare serioasă și de lungă durată, în timp mi-aș dori că bona respectiva să devină un membru al familiei”, se arată pe o altă platformă de recrutare.

Cu cât sunt plătite bonele filipineze

Bonele filipineze sunt cele mai căutate în țara noastră, fiind renumite pentru răbdarea și blândețea pe care le au cu copiii.

Dar, în cazul lor, angajatorul, în speță familia va suporta și alte costuri, precum cele de aducere din Asia, care variază între 2.500 și 3.500 de euro.

Așadar, bonele din Asia sunt bine pregătite, atente și implicate, cu o bună cunoaștere a limbii engleze, reprezentând un serviciu exclusivist, pe care unele agenții de recrutare a personalului străin îl pun la dispoziția clienților săi.

„În prezent, salariul unei bone filipineze în România variază, dar în majoritatea cazurilor se situează între 500 și 600 de euro pe lună, în funcție de experiență și de responsabilitățile asumate. Este important de menționat că în Filipine a fost recent emis DMW Advisory 25 of 2025, un pachet de reforme menit să protejeze lucrătorii casnici filipinezi. Acesta prevede, printre altele, creșterea salariului minim de la 400 USD la cel puțin 500 USD, controale medicale anuale obligatorii și implementarea unui protocol „Know Your Employer” (KYE) prin videoconferință înainte de semnarea contractelor. De asemenea, advisory-ul introduce un sistem digital de monitorizare a bunăstării, programe de recalificare profesională și standarde mai stricte pentru agenții de recrutare, toate acestea cu scopul de a asigura protecția lucrătorilor și de a promova recrutarea etică. Prin urmare, în România, salariile sunt aliniate deja acestor recomandări, reflectând atât experiența profesională a bonelor, cât și eforturile continue de a respecta standardele internaționale de protecție a muncii domestice.”, Yosef Gavriel Peisakh, general manager „Work from Asia”, agentie de recrutare a personalului străin în România.

Ce condiții trebuie să îndeplinească o bonă din Asia

Activitatea bonelor este reglementată de Legea nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă. Potrivit acesteia, bonă poate fi orice persoană, cetățean român sau străin, cu domiciliul ori reședința legală în România, cu condiția ca aceasta să fie calificată potrivit prevederilor legale pentru a desfășura servicii de îngrijire și supraveghere a copilului. Activitatea de bonă este una calificată și deci pentru a profesa sunt necesare o serie de competențe dobândite prin pregătire specială și atestate corespunzător.

În ceea ce privește exercitarea activității de bonă, aceasta se poate realiza în baza unui contract individual de muncă, sau, daca bona este înregistrată ca PFA, ea poate încheia un contract de servicii cu părinții copilului beneficiar.

Atenție, dacă părinții copilului beneficiar îi fac bonei contract la o firmă pe care aceștia o administrează, dar care nu este autorizată să ofere servicii de bone, se consideră infracțiune!

Pentru ca o persoană să poată presta activitatea de bonă, legea prevede următoarele condiții:

să fie cetățean român sau străin cu domiciliul/reședința, de regulă, în aceeași localitate cu domiciliul/reședința copilului;

să fie cetățean străin cu drept de muncă în România și posedă un titlu oficial de calificare recunoscut sau echivalat pentru profesia de bonă;

să aibă capacitate deplină de exercițiu;

să fie aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei, dovedită cu certificat medical eliberat în condițiile legii;

să fie aptă din punct de vedere psihologic; îndeplinirea acestei condiții se dovedește cu raportul de evaluare eliberat în condițiile legii;

să nu aibă antecedente penale, cu excepția faptelor săvârșite din culpă, dovedite prin certificat de cazier judiciar.

Calificarea se obține prin diploma, certificat sau un alt titlu de bonă, obținut în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților și trebuie să fie recunoscute sau echivalate, după caz, în conformitate cu prevederile Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România.

Legea reglementează și atribuțiile pe care bona are în raport cu copilul pe care îl are sub supravegheze, printe care se numără: