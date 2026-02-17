Prima pagină » Știri externe » „Arcul îndrăgostiților”, un simbol turistic din Italia, s-a prăbușit în mare chiar de Ziua Îndrăgostiților după un val de furtuni violente

„Arcul îndrăgostiților”, un simbol turistic din Italia, s-a prăbușit în mare chiar de Ziua Îndrăgostiților după un val de furtuni violente

Mihai Tănase
17 feb. 2026, 09:37, Știri externe
Foto: Freepik.com

Celebrul Arc al Îndrăgostiților de la Sant’Andrea, unul dintre cele mai cunoscute simboluri naturale ale coastei Adriaticii, s-a prăbușit în mare de Ziua Îndrăgostiților, după furtunile violente și ploile torențiale care au lovit sudul Italiei în ultimele zile.

Celebrul arc de stâncă marină de la Sant’Andrea, din localitatea Melendugno, cunoscut sub numele de „Arcul Îndrăgostiților”, s-a prăbușit în Marea Adriatică, chiar de Ziua Îndrăgostiților, după mai multe zile de furtuni puternice și precipitații intense care au afectat sudul Italia.

Formațiunea stâncoasă era unul dintre cele mai fotografiate repere naturale ale regiunii Salento și un simbol turistic recunoscut la nivel național. De-a lungul anilor, arcul a fost decorul a mii de cereri în căsătorie, selfie-uri și imagini promoționale care au făcut înconjurul lumii, scrie The Guardian.com.

„Este o lovitură devastatoare pentru inimă. Una dintre cele mai faimoase atracții turistice ale coastei noastre și ale întregii Italii a dispărut”, a declarat primarul din Melendugno, Maurizio Cisternino.

Potrivit autorităților locale, vânturile puternice, marea extrem de agitată și ploile torențiale din ultimele zile au slăbit treptat structura stâncoasă, până la prăbușirea finală produsă sâmbătă. Incidentul este considerat cea mai gravă pagubă provocată de eroziunea costieră în peisajul natural din Salento.

„Natura a fost răsturnată: ceea ce exista acum 30 de ani nu mai există. Trebuie să găsim resursele pentru o intervenție organică”, a adăugat Cisternino.

Italia, lovită de fenomene meteo extreme

Prăbușirea arcului are loc într-un context mai larg de fenomene meteo extreme generate de așa-numiții „medicanes”, furtuni mediteraneene cu nucleu cald, din ce în ce mai frecvente în ultimii ani. Printre acestea se numără și ciclonul Harry, care a lovit regiunea în luna ianuarie, provocând distrugeri majore de-a lungul coastelor sudice ale Italiei.

„Mediterana, experimentând unul dintre cei mai calzi ani înregistrați vreodată în 2025, mările mai calde supraîncălzesc atmosfera și alimentează evenimente extreme”, a explicat Christian Mulder, profesor de ecologie și urgență climatică la Universitatea din Catania.

Forța distructivă a acestor cicloane, cu vânturi ce depășesc 97 km/h și valuri de până la 15 metri, a distrus porturi, a avariat locuințe, a rupt drumuri și a accelerat eroziunea unor întinse porțiuni de coastă din sudul Italiei.

Amintim că pe 25 ianuarie, după ploile torențiale aduse de ciclonul Harry, o alunecare de teren devastatoare a afectat orașul Niscemi, unde un întreg versant s-a prăbușit, creând o prăpastie de aproximativ patru kilometri. Drumuri au cedat, mașini au fost înghițite, iar zone întregi ale orașului au fost grav afectate.

Recomandarea autorului:

Inundații masive pe Coasta de Azur. Străzile din orașul francez Antibes, transformate în râuri de ploile torențiale și grindina abundentă

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Decizie controversată luată de Muzeul Britanic. Se renunță la termenul „Palestina” în unele expoziții istorice din galeriile Orientului Mijlociu
10:12
Decizie controversată luată de Muzeul Britanic. Se renunță la termenul „Palestina” în unele expoziții istorice din galeriile Orientului Mijlociu
LIVE UPDATE Război în Orientul Mijlociu, ziua 864. Trump se implică în negocierile nucleare cu Iranul
09:58
Război în Orientul Mijlociu, ziua 864. Trump se implică în negocierile nucleare cu Iranul
FLASH NEWS Atac armat la un meci de hochei din Rhode Island, SUA, soldat cu trei morți și trei răniți
09:03
Atac armat la un meci de hochei din Rhode Island, SUA, soldat cu trei morți și trei răniți
RĂZBOI Trump pune presiune pe Ucraina să negocieze „rapid” un acord, înaintea discuțiilor cu Rusia de la Geneva
08:21
Trump pune presiune pe Ucraina să negocieze „rapid” un acord, înaintea discuțiilor cu Rusia de la Geneva
CONTROVERSĂ Havana, presată de Trump să încheie un acord cu Washingtonul: „Cuba este în prezent o națiune în faliment. Trebuie să negocieze cu SUA”
07:49
Havana, presată de Trump să încheie un acord cu Washingtonul: „Cuba este în prezent o națiune în faliment. Trebuie să negocieze cu SUA”
APĂRARE Trump anunță că va decide curând asupra noilor livrări de arme pentru Taiwan, după avertismentele Chinei
07:23
Trump anunță că va decide curând asupra noilor livrări de arme pentru Taiwan, după avertismentele Chinei
Mediafax
Economia Rusiei se apropie de „zona morții”. Ce arată noile date economice?
Digi24
Soldații SUA sunt copleșiți de atât de multe date de pe câmpul de luptă, încât e nevoie de inteligența artificială pentru sortare
Cancan.ro
Tovarășul lui Alex Bodi l-a înfruntat pe 'Măcelarul lui Bebino'. Avem imaginile întâlnirii de gradul 0
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Adevarul
Noua ordine din AUR. Ce ascunde, de fapt, promovarea tandemului Dungaciu-Peiu: „Creează impresia de specializare”
Mediafax
Uitați de păpuși și mașinuțe. Copiii ar trebui să se joace cu teluri și zdrobitoare de cartofi pentru a se dezvolta mai bine
Click
A ajuns de la o pensie de 850 € la venituri de 3.500 €. Metoda folosită de un pensionar de 77 de ani
Digi24
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat în România, după ce iubita lui a fost deportată. „I-a luat 10 zile”
Cancan.ro
Au apărut noi detalii despre cazul românului care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Bărbatul ar fi acționat la...
Ce se întâmplă doctore
Zodia care dă lovitura în luna martie! Noroc divin și schimbări spectaculoase pentru acest nativ
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Testele ADAC arată un paradox: impactul la 35 km/h poate fi mai periculos decât la 50 km/h
Descopera.ro
Ce vrea să construiască NASA pe Soare?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
Descopera.ro
Astronomii încearcă să rezolve misterul unei comete care și-a schimbat direcția de rotație
ULTIMA ORĂ Diana Buzoianu anunţă că s-au încheiat înscrierile pentru postul de şef al Romsilva. Pe 19 martie se va afişa lista cu candidaţii admişi pentru examen
10:19
Diana Buzoianu anunţă că s-au încheiat înscrierile pentru postul de şef al Romsilva. Pe 19 martie se va afişa lista cu candidaţii admişi pentru examen
CONTROVERSĂ Președintele Hyatt Hotels, Thomas Pritzker, a anunțat că demisionează după apariția legăturilor cu Jeffrey Epstein
09:48
Președintele Hyatt Hotels, Thomas Pritzker, a anunțat că demisionează după apariția legăturilor cu Jeffrey Epstein
SPORT Dorinel Munteanu tună la adresa ARBITRAJULUI: „Din păcate, sunt alte partide şi mai grav afectate. Ar trebui să aibă puţin discernământ”
09:14
Dorinel Munteanu tună la adresa ARBITRAJULUI: „Din păcate, sunt alte partide şi mai grav afectate. Ar trebui să aibă puţin discernământ”
ALERTĂ Intervenții în lanț pe munte. În ultimele 24 de ore, peste 100 de turiști au fost salvați, alte zeci au ajuns la spital
09:09
Intervenții în lanț pe munte. În ultimele 24 de ore, peste 100 de turiști au fost salvați, alte zeci au ajuns la spital
METEO Vremea se schimbă radical în martie. ANM anunță temperaturi neobișnuite pentru prima lună de primăvară
08:49
Vremea se schimbă radical în martie. ANM anunță temperaturi neobișnuite pentru prima lună de primăvară

Cele mai noi

Trimite acest link pe