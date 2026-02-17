Celebrul Arc al Îndrăgostiților de la Sant’Andrea, unul dintre cele mai cunoscute simboluri naturale ale coastei Adriaticii, s-a prăbușit în mare de Ziua Îndrăgostiților, după furtunile violente și ploile torențiale care au lovit sudul Italiei în ultimele zile.

Formațiunea stâncoasă era unul dintre cele mai fotografiate repere naturale ale regiunii Salento și un simbol turistic recunoscut la nivel național. De-a lungul anilor, arcul a fost decorul a mii de cereri în căsătorie, selfie-uri și imagini promoționale care au făcut înconjurul lumii, scrie The Guardian.com.

„Este o lovitură devastatoare pentru inimă. Una dintre cele mai faimoase atracții turistice ale coastei noastre și ale întregii Italii a dispărut”, a declarat primarul din Melendugno, Maurizio Cisternino.

Potrivit autorităților locale, vânturile puternice, marea extrem de agitată și ploile torențiale din ultimele zile au slăbit treptat structura stâncoasă, până la prăbușirea finală produsă sâmbătă. Incidentul este considerat cea mai gravă pagubă provocată de eroziunea costieră în peisajul natural din Salento.

„Natura a fost răsturnată: ceea ce exista acum 30 de ani nu mai există. Trebuie să găsim resursele pentru o intervenție organică”, a adăugat Cisternino.

Italia, lovită de fenomene meteo extreme

Prăbușirea arcului are loc într-un context mai larg de fenomene meteo extreme generate de așa-numiții „medicanes”, furtuni mediteraneene cu nucleu cald, din ce în ce mai frecvente în ultimii ani. Printre acestea se numără și ciclonul Harry, care a lovit regiunea în luna ianuarie, provocând distrugeri majore de-a lungul coastelor sudice ale Italiei.

„Mediterana, experimentând unul dintre cei mai calzi ani înregistrați vreodată în 2025, mările mai calde supraîncălzesc atmosfera și alimentează evenimente extreme”, a explicat Christian Mulder, profesor de ecologie și urgență climatică la Universitatea din Catania.

Forța distructivă a acestor cicloane, cu vânturi ce depășesc 97 km/h și valuri de până la 15 metri, a distrus porturi, a avariat locuințe, a rupt drumuri și a accelerat eroziunea unor întinse porțiuni de coastă din sudul Italiei.

Amintim că pe 25 ianuarie, după ploile torențiale aduse de ciclonul Harry, o alunecare de teren devastatoare a afectat orașul Niscemi, unde un întreg versant s-a prăbușit, creând o prăpastie de aproximativ patru kilometri. Drumuri au cedat, mașini au fost înghițite, iar zone întregi ale orașului au fost grav afectate.

