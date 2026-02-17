Prima pagină » Știri externe » Atac armat la un meci de hochei din Rhode Island, SUA, soldat cu trei morți și trei răniți

Atac armat la un meci de hochei din Rhode Island, SUA, soldat cu trei morți și trei răniți

Mihai Tănase
17 feb. 2026, 09:03, Știri externe
Atac armat SUA - Foto: X/@MoniFunGirl

Un nou atac armat zguduie Statele Unite. Trei persoane au murit, inclusiv presupusul atacator, într-un atac armat produs în timpul unui meci de hochei de tineret din Rhode Island. În urma atacului au fost descoperite alte trei victime aflate în stare gravă.

Trei persoane au fost ucise și alte trei au fost rănite grav într-un atac armat care a avut loc marți dimineață, ora României, în timpul unui meci de hochei de tineret desfășurat în statul american Rhode Island.

Anunțul a fost făcut de Tina Goncalves, comisarul șef de poliție din Pawtucket. Potrivit acesteia, incidentul pare să fi fost unul țintit, scrie Politico.com.

„Se pare că a fost un eveniment țintit, că ar putea fi o dispută familială”, a declarat Goncalves.

O reacție a avut și primarul orașului, care și-a exprimat regretul pentru cele familiile victimelor.

„E foarte tragic. Sunt liceeni, participau la un eveniment, jucau în fața fanilor care îi urmăreau și s-a ajuns la asta”, a declarat primarul orașului Pawtucket, Don Grebien

Atacul a avut loc la Dennis M. Lynch Arena, situată la câțiva kilometri de Providence, capitala statului.

În urma atacului armat, drumurile din jurul arenei au fost închise. Zona a fost survolată de elicoptere, în timp ce forțele de ordine au securizat perimetrul.

FBI a transmis că atacatorul nu mai reprezintă „nicio amenințare iminentă la adresa siguranței publice”. La rândul său, Dan McKee, guvernatorul statului, a transmis un mesaj de solidaritate: „Mă rog pentru Pawtucket și pentru toți cei implicați”.

Împușcăturile au avut loc la aproape două luni după o altă tragedie produsă în Rhode Island, la Brown University, unde un bărbat înarmat a ucis doi studenți și a rănit alți nouă, înainte de a împușca mortal un profesor de la Massachusetts Institute of Technology.

Autoritățile l-au identificat ulterior pe atacator ca fiind Claudio Neves Valente, în vârstă de 48 de ani, găsit mort într-un depozit din New Hampshire, în urma unei răni auto-provocate prin împușcare.

