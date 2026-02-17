Intervenții în lanț pe munte. În ultimele 24 de ore, peste 100 de turiști au fost salvați, alte zeci au ajuns la spital

Salvamontiștii au avut o zi extrem de solicitantă, după ce peste 110 persoane au fost recuperate din zonele montane în ultimele 24 de ore. Aproape jumătate dintre acestea au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost transportate la unități spitalicești.

Datele au fost comunicate de Salvamont România, care a precizat că intervențiile au fost declanșate în urma apelurilor primite la dispeceratul național.

Aproape 50 de persoane au fost transportate la spital

Potrivit salvatorilor montani, în intervalul menționat au fost înregistrate 103 apeluri de urgență prin care s-a solicitat intervenția echipelor specializate. În urma acțiunilor, 111 persoane au fost salvate.

„În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Naţional Salvamont s-au primit 103 apeluri prin care se solicita intervenţia de urgenţă a salvamontiştilor. (…) În cazul acestor intervenţii au fost salvate 111 persoane. Dintre acestea, 48 au fost transportate cu ambulanţele SAJ, SMURD sau Salvamont la spital; restul au primit acordul să fie transportate cu maşinile aparţinătorilor”.

Persoanele rănite sau cu probleme medicale au fost preluate de echipajele SMURD și ale serviciilor de ambulanță, în funcție de gravitatea situațiilor.

Cele mai multe solicitări au venit din Lupeni și Brașov

Conform bilanțului prezentat, cele mai multe intervenții au fost înregistrate în zona Lupeni, unde salvamontiștii au primit 22 de solicitări. Alte apeluri numeroase au fost direcționate către structurile Salvamont din Județul Brașov, cu 18 intervenții, precum și către Salvamont Municipiul Brașov, cu 14 solicitări.

Intervenții au mai fost necesare și în județele Gorj și în stațiunea Sinaia. În paralel, dispeceratul a primit și 34 de apeluri prin care turiștii au cerut informații și recomandări privind traseele montane, semn că interesul pentru activitățile în aer liber rămâne ridicat.