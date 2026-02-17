Prima pagină » Actualitate » TOP 20 – Orașele din România cu cel mai mare consum de bere. Câte sticle bea săptămânal un bucureștean, un ieșean sau un clujean

17 feb. 2026, 09:25
Se spune că nivelul de consum al berii rămâne cel mai relevant indicator al obiceiurilor sociale din mediul urban. Pornind de la cele mai mari 20 de orașe din România, am analizat câtă bere bea pe săptămână un bărbat, rezultând clasamentul de mai jos.

Ierarhia ne arată că există diferențe interesante între regiuni, de la stiluri de viață la puterea economică.

Câtă bere se bea săptămânal

Conform datelor, consumul de bere este relativ apropiat ca nivel între marile centre urbane. Dar, hai mai bine să vedem câtă bere bea un locuitor din cele mai importante orașe ale țării:

  • București – aproximativ 4,5 sticle de bere pe săptămână, ceea ce arată că există o industrie HoReCa puternic dezvoltată;
  • Iași – o medie de 4,8 sticle pe săptămână, asta și pentru că vorbim de un mare centru universitar;
  • Cluj‑Napoca – aproximativ 4,1 sticle săptămânal, consum influențat de evenimentele culturale, festivaluri și o viață socială intensă.

Pe primul loc în top se află Craiova, cu o medie de 5,2 beri pe săptămână pe cap de locuitor. Urmează în clasament orașe precum Ploiești, Galați sau Timișoara, unde mediile depășesc 4 sticle săptămânal.

În schimb, orașele din a doua jumătate a clasamentului, precum Sibiu, Oradea sau Alba Iulia, înregistrează valori între aproximativ 3 și 3,5 sticle pe săptămână, semn al unor obiceiuri ceva mai moderate sau al unei piețe locale mai echilibrate.

Privind imaginea de ansamblu, vedem că orașele universitare și cele cu viață culturală intensă tind să urce în clasament, în timp ce localitățile cu ritm mai calm rămân în zona mediană. Pe de altă parte, clasamentul ne arată că locuitorii marilor orașe aleg să socializeze și să-și petreacă timpul liber în baruri și terase.

Decizia radicală luată de un mare producător din România

În altă ordine de idei, recent, unul dintre cei mai mari producători de bere din lume a anunțat că pregătește concedieri masive în perioada următoare. Până la 6000 de angajați vor fi puși pe liber, din cauza condițiilor economice tot mai grele.

Firma deține trei fabrici în România, la Ungheni, Craiova și Miercurea Ciuc, iar la nivel global are aproximativ 87.000 de angajați. Undeva la 6000 vor fi dați afară.

Colosul din industria berii care vrea să accelereze „productivitatea pe scară largă pentru a face economii, reducând 5.000 – 6.000 de funcţii în următorii doi ani” este Heineken. Societatea olandeză are 87.000 de angajaţi în toată lumea, iar în România deține trei fabrici.

„Rămânem prudenţi în privinţa aşteptărilor noastre pe termen scurt în privind condiţiilor de pe piaţa berii. În următoarele luni, prioritatea mea va fi să las Heineken în cea mai puternică poziţie posibilă”, a afimat directorul general Dolf van den Brink. El a anunțat la începutul anului că demisionează la 31 mai, după şase ani la vârful companiei.

Compania batavă Heineken deține trei fabrici de bere în România – la Craiova, Miercurea Ciuc și Ungheni – și are peste 1.000 de angajați. În 2024, cifra de afaceri a diviziei Heineken România a trecut de 1,6 miliarde lei.

Băutura preferată a românilor – “viciu” sau “lubrifiant social”? O dezbatere care în România nu există. Ce avertizează un mare producător mondial

Orașul european încărcat cu istorie medievală în care berea este mai IEFTINĂ decât apa. Anual este vizitat de 7 milioane de turiști

