Iubire la CSM București. Două jucătoare de bază și-au oficializat relația de Ziua Îndrăgostiților: ”Azi și în fiecare zi”

Relație surpriză în lotul feminin al echipei CSM București. Două dintre sportivele importante ale formației au confirmat public, de Ziua Îndrăgostiților, că formează un cuplu, printr-un mesaj publicat pe rețelele sociale, relatează ProSport.

Este vorba despre coordonatoarea de joc Elizabeth Omoregie și portarul Gabriela Moreschi, colege de echipă din 2024, care au ales momentul simbolic al sărbătorii dedicate iubirii pentru a-și face publică relația.

Mesajul public prin care și-au declarat iubirea

Sportivele au publicat pe Instagram fotografii în care apar împreună, însoțite de mesajul: „Azi și în fiecare zi! Mai mult decât ieri și mai puțin decât mâine!… Te iubesc prințesă! Pentru totdeauna! Totul meu!”, au postat ele de Ziua Îndrăgostiților”.

Anunțul vine la câțiva ani după ce Omoregie fusese cerută în căsătorie de fostul său logodnic, relație despre care handbalista a ales ulterior să șteargă orice urmă din mediul online.

Cele două sportive activează în România încă din 2018. Omoregie a ajuns atunci la formația bucureșteană de la Krim, iar Moreschi evolua la Măgura Cisnădie. Din vara anului 2024 au devenit coechipiere, iar recent au confirmat și relația personală.

Drumuri separate după actualul sezon

Deși evoluează împreună în prezent, cele două handbaliste nu vor mai face parte din același lot din sezonul viitor. După opt ani petrecuți în România, Omoregie a decis să semneze cu formația maghiară Ferencváros, echipă pe care CSM București a învins-o recent în Liga Campionilor.

La rândul său, Moreschi, născută în Brazilia și deținătoare și a cetățeniei portugheze, va reveni în Franța pentru a evolua la Metz Handball. În trecut, portarul a mai jucat la Fleury Loiret Handball și SG BBM Bietigheim.

În actuala stagiune a Ligii Campionilor, CSM București are șanse reale de calificare directă în sferturile competiției. Formația se află pe locul secund în grupă, însă poate fi depășită de Odense Håndbold dacă danezele vor obține un rezultat favorabil în duelul cu Ikast Håndbold. În lupta pentru clasament se mai află și Brest Bretagne Handball, cu care campioana României are avantaj în cazul egalității de puncte.

