Prima pagină » Actualitate » Iubire la CSM București. Două jucătoare de bază și-au oficializat relația de Ziua Îndrăgostiților: ”Azi și în fiecare zi”

Iubire la CSM București. Două jucătoare de bază și-au oficializat relația de Ziua Îndrăgostiților: ”Azi și în fiecare zi”

17 feb. 2026, 08:42, Actualitate
Iubire la CSM București. Două jucătoare de bază și-au oficializat relația de Ziua Îndrăgostiților: ”Azi și în fiecare zi”
Galerie Foto 23

Relație surpriză în lotul feminin al echipei CSM București. Două dintre sportivele importante ale formației au confirmat public, de Ziua Îndrăgostiților, că formează un cuplu, printr-un mesaj publicat pe rețelele sociale, relatează ProSport. 

Este vorba despre coordonatoarea de joc Elizabeth Omoregie și portarul Gabriela Moreschi, colege de echipă din 2024, care au ales momentul simbolic al sărbătorii dedicate iubirii pentru a-și face publică relația.

Mesajul public prin care și-au declarat iubirea

Sportivele au publicat pe Instagram fotografii în care apar împreună, însoțite de mesajul: „Azi și în fiecare zi! Mai mult decât ieri și mai puțin decât mâine!… Te iubesc prințesă! Pentru totdeauna! Totul meu!”, au postat ele de Ziua Îndrăgostiților”.

Anunțul vine la câțiva ani după ce Omoregie fusese cerută în căsătorie de fostul său logodnic, relație despre care handbalista a ales ulterior să șteargă orice urmă din mediul online.

Cele două sportive activează în România încă din 2018. Omoregie a ajuns atunci la formația bucureșteană de la Krim, iar Moreschi evolua la Măgura Cisnădie. Din vara anului 2024 au devenit coechipiere, iar recent au confirmat și relația personală.

Drumuri separate după actualul sezon

Deși evoluează împreună în prezent, cele două handbaliste nu vor mai face parte din același lot din sezonul viitor. După opt ani petrecuți în România, Omoregie a decis să semneze cu formația maghiară Ferencváros, echipă pe care CSM București a învins-o recent în Liga Campionilor.

La rândul său, Moreschi, născută în Brazilia și deținătoare și a cetățeniei portugheze, va reveni în Franța pentru a evolua la Metz Handball. În trecut, portarul a mai jucat la Fleury Loiret Handball și SG BBM Bietigheim.

În actuala stagiune a Ligii Campionilor, CSM București are șanse reale de calificare directă în sferturile competiției. Formația se află pe locul secund în grupă, însă poate fi depășită de Odense Håndbold dacă danezele vor obține un rezultat favorabil în duelul cu Ikast Håndbold. În lupta pentru clasament se mai află și Brest Bretagne Handball, cu care campioana României are avantaj în cazul egalității de puncte.

AUTORUL RECOMANDĂ

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Diana Buzoianu anunţă că s-au încheiat înscrierile pentru postul de şef al Romsilva. Pe 19 martie se va afişa lista cu candidaţii admişi pentru examen
10:19
Diana Buzoianu anunţă că s-au încheiat înscrierile pentru postul de şef al Romsilva. Pe 19 martie se va afişa lista cu candidaţii admişi pentru examen
LIVE UPDATE Război în Orientul Mijlociu, ziua 864. Trump se implică în negocierile nucleare cu Iranul
09:58
Război în Orientul Mijlociu, ziua 864. Trump se implică în negocierile nucleare cu Iranul
CONTROVERSĂ Președintele Hyatt Hotels, Thomas Pritzker, a anunțat că demisionează după apariția legăturilor cu Jeffrey Epstein
09:48
Președintele Hyatt Hotels, Thomas Pritzker, a anunțat că demisionează după apariția legăturilor cu Jeffrey Epstein
ALERTĂ Intervenții în lanț pe munte. În ultimele 24 de ore, peste 100 de turiști au fost salvați, alte zeci au ajuns la spital
09:09
Intervenții în lanț pe munte. În ultimele 24 de ore, peste 100 de turiști au fost salvați, alte zeci au ajuns la spital
METEO Vremea se schimbă radical în martie. ANM anunță temperaturi neobișnuite pentru prima lună de primăvară
08:49
Vremea se schimbă radical în martie. ANM anunță temperaturi neobișnuite pentru prima lună de primăvară
Mediafax
Economia Rusiei se apropie de „zona morții”. Ce arată noile date economice?
Digi24
Soldații SUA sunt copleșiți de atât de multe date de pe câmpul de luptă, încât e nevoie de inteligența artificială pentru sortare
Cancan.ro
Tovarășul lui Alex Bodi l-a înfruntat pe 'Măcelarul lui Bebino'. Avem imaginile întâlnirii de gradul 0
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Adevarul
Noua ordine din AUR. Ce ascunde, de fapt, promovarea tandemului Dungaciu-Peiu: „Creează impresia de specializare”
Mediafax
Uitați de păpuși și mașinuțe. Copiii ar trebui să se joace cu teluri și zdrobitoare de cartofi pentru a se dezvolta mai bine
Click
A ajuns de la o pensie de 850 € la venituri de 3.500 €. Metoda folosită de un pensionar de 77 de ani
Digi24
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat în România, după ce iubita lui a fost deportată. „I-a luat 10 zile”
Cancan.ro
Au apărut noi detalii despre cazul românului care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Bărbatul ar fi acționat la...
Ce se întâmplă doctore
Zodia care dă lovitura în luna martie! Noroc divin și schimbări spectaculoase pentru acest nativ
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Testele ADAC arată un paradox: impactul la 35 km/h poate fi mai periculos decât la 50 km/h
Descopera.ro
Ce vrea să construiască NASA pe Soare?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
Descopera.ro
Astronomii încearcă să rezolve misterul unei comete care și-a schimbat direcția de rotație
CONTROVERSĂ Decizie controversată luată de Muzeul Britanic. Se renunță la termenul „Palestina” în unele expoziții istorice din galeriile Orientului Mijlociu
10:12
Decizie controversată luată de Muzeul Britanic. Se renunță la termenul „Palestina” în unele expoziții istorice din galeriile Orientului Mijlociu
TURISM „Arcul îndrăgostiților”, un simbol turistic din Italia, s-a prăbușit în mare chiar de Ziua Îndrăgostiților după un val de furtuni violente
09:37
„Arcul îndrăgostiților”, un simbol turistic din Italia, s-a prăbușit în mare chiar de Ziua Îndrăgostiților după un val de furtuni violente
SPORT Dorinel Munteanu tună la adresa ARBITRAJULUI: „Din păcate, sunt alte partide şi mai grav afectate. Ar trebui să aibă puţin discernământ”
09:14
Dorinel Munteanu tună la adresa ARBITRAJULUI: „Din păcate, sunt alte partide şi mai grav afectate. Ar trebui să aibă puţin discernământ”
FLASH NEWS Atac armat la un meci de hochei din Rhode Island, SUA, soldat cu trei morți și trei răniți
09:03
Atac armat la un meci de hochei din Rhode Island, SUA, soldat cu trei morți și trei răniți
RĂZBOI Trump pune presiune pe Ucraina să negocieze „rapid” un acord, înaintea discuțiilor cu Rusia de la Geneva
08:21
Trump pune presiune pe Ucraina să negocieze „rapid” un acord, înaintea discuțiilor cu Rusia de la Geneva
SPORT Care e termenul pentru depunerea candidaturilor la președinția FRF. Când sunt alegerile pentru conducerea fotbalului românesc
08:14
Care e termenul pentru depunerea candidaturilor la președinția FRF. Când sunt alegerile pentru conducerea fotbalului românesc

Cele mai noi

Trimite acest link pe