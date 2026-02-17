Prima pagină » Sport » Dorinel Munteanu tună la adresa ARBITRAJULUI: „Din păcate, sunt alte partide şi mai grav afectate. Ar trebui să aibă puţin discernământ”

17 feb. 2026, 09:14, Sport
Dorinel Munteanu a criticat arbitrajul de la meciul cu CFR Cluj, 0-1, din etapa 27 a Superligii, golul fiind marcat de Biliboc. Ambele echipe au ratat câte un penalty, gazdele prin Florescu și clujenii prin Korenica.

În minutul 90+5, arbitrul a dictat penalty pentru Hermannstadt după un duel între Sinyan și Cubotaru, dar a analizat faza la VAR și a revenit asupra deciziei.

Arbitrul meciului a fost Andrei Chivulete, asistenți Mircea Grigoriu și Cosmin Vatamanu, la VAR au fost Bogdan Dumitrache și Ovidiu Haţegan.

Dorinel Munteanu tună după ce Hermannstadt a pierdut cu CFR Cluj

CFR Cluj e pe locul cinci, 44 de puncte, și Hermannstadt e pe locul 15, 17 puncte.

„A fost un meci decis nu de jucători, ci de alţi factori, nu ştiu cum tratează sau interpretează fazele cei care conduc jocul, nu mi se pare normal. A fost un joc care în care ar fi trebuit să primim ceea ce este de primit. Nu mă refer la ultima fază, ci la penalty-ul prea uşor dat (n.red. – ratat de Korenica), ultima fază, tragerile de timp care sunt foarte importante în economia partidei.

A fost o înfrângere greu de suportat, am avut în faţă o echipă puternică, dar dacă era 1-0, marcam noi din penalty, altul era jocul. Eu sunt responsabil şi sunt foarte dezamăgit de cum a decurs jocul. Din păcate, sunt alte partide şi mai grav afectate de cei care conduc arbitrajul. Nu mă interesează, ei interpretează cum doresc, nu pot să vă spun, suferă echipa.

Puţină atenţie la partea extrafotbalistică, cine conduce. Mă consola rezultatul. Penalty în ultima secundă. De ce nu primim? A fost şi henţ, fault la Kevin, fiecare interpretează după sufletul lor, dar sufletul lor este limitat. Aici suferă o echipă, un oraş întreg. Mergem mai departe, ne aşteaptă încă trei meciuri grele. Nu vreau să mutăm direcţia pe gazon, astăzi direcţia este spre cine a făcut diferenţa pe teren, sunt lucruri decise în ultima secundă, asta este, mergem mai departe. Nu vrea să fiu luat în nume de rău, dar trebuie să fie mai atenţi.

Şi ei ar trebui să aibă puţin discernământ, să decidă fazele aşa cum trebuie. La Slobozia am jucat fără VAR, sunt lucruri puse cap la cap, suntem în situaţia care suntem. Trebuie să fie puţin mai atenţi la decizii cheie. După joc nu prea vorbesc cu jucătorii, e clar că sunt supăraţi, sunt afectaţi de întreaga situaţie pe care trebuie să o scoatem la capăt”, a declarat Dorinel Munteanu, la Digi Sport.

