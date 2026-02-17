Președintele Hyatt Hotels, Thomas Pritzker, a anunțat că demisionează după apariția legăturilor cu Jeffrey Epstein

Președintele executiv al Hyatt Hotels, Thomas Pritzker, și-a anunțat retragerea din funcția de președinte executiv al Hyatt Hotels Corporation, după ce documente recente au scos la iveală legături ale acestuia cu finanțatorul Jeffrey Epstein. Decizia a fost confirmată într-o declarație oficială, în care miliardarul a recunoscut că a făcut o greșeală menținând contactul cu Epstein, relatează BBC.

Documentele publicate de Departamentul de Justiție al SUA arată că Pritzker a păstrat o relație de comunicare cu Epstein inclusiv după acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat de acesta în 2008 pentru acuzații de infracțiuni sexuale.

Decizia de retragere și reacția conducerii Hyatt

Pritzker a precizat că demisia a fost stabilită după discuții cu membrii consiliului și că nu va mai candida pentru realegere. El a transmis că a luat hotărârea pentru a proteja imaginea companiei.

“Rolul și responsabilitatea mea este să ofer o bună administrare… O bună administrare include asigurarea unei tranziții corecte la Hyatt”, a spus Pritzker.

De asemenea, acesta a adăugat: “O bună administrare înseamnă și protejarea lui Hyatt, în special în contextul asocierii mele cu Jeffrey Epstein și Ghislaine Maxwell, pe care o regret profund.”

Ghislaine Maxwell a fost condamnată în 2021 pentru implicarea în racolarea de minore pentru Epstein, care fusese condamnat anterior în 2008 pentru solicitare de prostituție de la un minor și a murit în detenție în 2019, în timp ce era judecat pentru acuzații de trafic sexual.

Pritzker a mai declarat că a condamnat acțiunile celor doi și a admis: “Nu există nicio scuză pentru a nu mă distanța mai devreme.”

Consiliul companiei a decis ca funcția de președinte să fie preluată de Mark Hoplamazian, actualul președinte și director executiv al companiei, care a transmis că decizia lui Pritzker „reflectă responsabilitatea sa și angajamentul puternic” față de Hyatt.

Noi nume vizate după publicarea dosarelor Epstein

Publicarea documentelor legate de Epstein a readus în atenția publică relațiile acestuia cu persoane influente din mediul politic, economic și academic. Totuși, apariția unor nume în aceste documente nu indică automat implicarea în activități ilegale.

Printre persoanele menționate recent se numără și Kathy Ruemmler, care a anunțat că va părăsi compania Goldman Sachs după apariția unor emailuri ce indicau o relație apropiată cu Epstein. Ruemmler a negat că ar fi știut despre comportamentul infracțional al finanțatorului.

De asemenea, Brad Karp, liderul firmei de avocatură Paul Weiss, a demisionat după ce corespondența electronică publicată a arătat că discutase despre condamnarea lui Epstein din 2008. Firma a transmis anterior că acesta „nu a fost martor sau nu a participat la vreun comportament necorespunzător”.

