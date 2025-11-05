Prima pagină » Diverse » Cât costă un porc Marele Alb acum, în noiembrie 2025. De unde cumpărăm animalul pentru Crăciun: supermarket vs. producător local

Cât costă un porc Marele Alb acum, în noiembrie 2025. De unde cumpărăm animalul pentru Crăciun: supermarket vs. producător local

05 nov. 2025, 21:18, Diverse
Cât costă un porc Marele Alb acum, în noiembrie 2025. De unde cumpărăm animalul pentru Crăciun: supermarket vs. producător local

Cât costă un porc Marele Alb acum, în noiembrie 2025. De unde este mai avantajos să cumpărăm: supermarket versus producător local.

Cât costă porcul de Crăciun în noiembrie 2025

Sărbătorile de iarnă bat la ușă și românii se întreabă de unde pot cumpăra savuroasa carne de porc la un raport bun calitate-preț, scrie capital.ro.

Desigur, dilema veche este ce alegem: porc din supermarket sau de la producător?

Marile supermarketuri, precum Auchan, Mega Image, Penny, Lidl, Kaufland etc se „bat” cu producătorii locali, care vând animalul în mod tradițional.

Carnea de porc pentru Crăciun 2025

La Mega Image, o fleică de porc de aproximativ 700 de grame costă în jur de 23,58 lei, în timp ce gustoasa ceafă de porc fără os, 1,1 kg, costă 39,26 lei.

La Penny, cârnații subțiri de porc se comercializează cu 26,50 lei pe kilogram, pulpa fără os la 23,89 lei pe kilogram, iar carnea tocată costă 19,35 lei/kg.

Lidl vinde cotletul fără os la 17,90 lei/kg, spata la 15,90 lei/kg și cârnații de porc la 20,99 lei/kg.

Cât privește mezelurile tradiționale, dăm exemplul cârnaților proaspeți, care costă 45 lei/kg.

Cât costă un porc Marele Alb acum, în noiembrie 2025

De exemplu, un porc de 120-130 kg costă în jur de 15 lei/kg, însemnând că întreg animalul ajunge la circa 2.000 lei.

Pe de altă parte, Porcul Marele Alb de 130-180 kg ajunge la 12 lei/kg, iar un porc Duroc de 80-90 kg se comercializează cu 1.700 lei.

Focar de pestă porcină africană într-un sat din Buzău

Sursa FOTO – caracter ilustrativ

