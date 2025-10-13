Românii au început deja să rezerve porci românești pentru Crăciun, direct de la crescătorii locali. Deși mai sunt aproape două luni până la sărbători, în satele din țară pregătirile sunt în toi. Cererea este mare, iar unii fermieri spun că listele de rezervări sunt deja pline. Cei care așteaptă până în decembrie riscă să nu mai găsească carne românească pentru masa de Crăciun.

„Vin din timp ca să vadă prețul”

În prezent, prețul cărnii de porc variază între 15 lei/kg pentru porcul viu și 25 lei/kg pentru porcul tăiat. Tarifele ar putea crește pe măsură ce se apropie sărbătorile.

„Vin și ne sună mai din timp ca să vadă prețul, să vadă ce greutăți avem. Anul acesta prețul va fi de 15-16 lei kilogramul în viu”, spune Alin Simion, proprietar fermă.

Avansul clientului pentru a-și rezerva porcul pentru masa de sărbători

Pentru a rezeva un porc pentru sărbătorile de iarnă clientul plătește un avans de 400-500 de lei. Scumpirile în lanț i-au făcut pe oameni să fie mai atenți la ceea ce cumpără.

„Pesta porcină africană evoluează atât în județul Dolj, cât și în toată țara. Ultimele focare de pestă le-am lichidat în județul Dolj, sunt de la ferma de la Catane și de la un crescător din Buzești. Pesta porcina africană nu are tratament, nu are vaccin, carnea infectată se păstrează până la doi ani în congelator”, spune Costică Retea, director adjunct DSV Dolj .

