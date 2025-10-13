Prima pagină » Actualitate » Porcii pentru masa de Crăciun, luați în rate de români. Listele de rezervări sunt deja pline. Prețul la producătorii locali

Porcii pentru masa de Crăciun, luați în rate de români. Listele de rezervări sunt deja pline. Prețul la producătorii locali

Elena Ailuţoaei
13 oct. 2025, 17:14, Actualitate
Porcii pentru masa de Crăciun, luați în rate de români. Listele de rezervări sunt deja pline. Prețul la producătorii locali

Românii au început deja să rezerve porci românești pentru Crăciun, direct de la crescătorii locali. Deși mai sunt aproape două luni până la sărbători, în satele din țară pregătirile sunt în toi. Cererea este mare, iar unii fermieri spun că listele de rezervări sunt deja pline. Cei care așteaptă până în decembrie riscă să nu mai găsească carne românească pentru masa de Crăciun.

„Vin din timp ca să vadă prețul”

În prezent, prețul cărnii de porc variază între 15 lei/kg pentru porcul viu și 25 lei/kg pentru porcul tăiat. Tarifele ar putea crește pe măsură ce se apropie sărbătorile.

„Vin și ne sună mai din timp ca să vadă prețul, să vadă ce greutăți avem. Anul acesta prețul va fi de 15-16 lei kilogramul în viu”, spune Alin Simion, proprietar fermă.

Avansul clientului pentru a-și rezerva porcul pentru masa de sărbători

Pentru a rezeva un porc pentru sărbătorile de iarnă clientul plătește un avans de 400-500 de lei. Scumpirile în lanț i-au făcut pe oameni să fie mai atenți la ceea ce cumpără.

„Pesta porcină africană evoluează atât în județul Dolj, cât și în toată țara. Ultimele focare de pestă le-am lichidat în județul Dolj, sunt de la ferma de la Catane și de la un crescător din Buzești. Pesta porcina africană nu are tratament, nu are vaccin, carnea infectată se păstrează până la doi ani în congelator”, spune Costică Retea, director adjunct DSV Dolj .

Sursa foto: Gândul

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Citește și

ACTUALITATE Nicușor Dan a promulgat legea pentru brățările de monitorizare electronică. Autoritățile vor controla mai bine frontierele țării
19:11
Nicușor Dan a promulgat legea pentru brățările de monitorizare electronică. Autoritățile vor controla mai bine frontierele țării
ACTUALITATE Un multimilionar de 79 de ani își caută pe Tinder o parteneră care să-i ofere un moștenitor: „Nu cred că sunt prea bătrân pentru a avea copii”
19:08
Un multimilionar de 79 de ani își caută pe Tinder o parteneră care să-i ofere un moștenitor: „Nu cred că sunt prea bătrân pentru a avea copii”
VIDEO EXCLUSIV Diana Buzoianu, la Gândul Recycle Now United: „Găsim munți de deșeuri din construcții în curtea Palatului Parlamentului”
18:41
Diana Buzoianu, la Gândul Recycle Now United: „Găsim munți de deșeuri din construcții în curtea Palatului Parlamentului”
ACTUALITATE Doliu în showbiz-ul latino-american. Un prezentator TV a murit subit, la 41 de ani, după ce a făcut infarct
18:41
Doliu în showbiz-ul latino-american. Un prezentator TV a murit subit, la 41 de ani, după ce a făcut infarct
VIDEO Sorin Grindeanu publică PRIMELE imagini cu deschiderea circulației pe DN69A. CNAIR: „Un acces mai rapid între autostradă (A1) și Municipiul Timișoara”
18:25
Sorin Grindeanu publică PRIMELE imagini cu deschiderea circulației pe DN69A. CNAIR: „Un acces mai rapid între autostradă (A1) și Municipiul Timișoara”
POLITICĂ Moţiunea AUR împotriva ministrului Economiei a picat cu 66 de voturi împotrivă/Radu Miruţă: „Le mulţumesc celor de la AUR”
18:17
Moţiunea AUR împotriva ministrului Economiei a picat cu 66 de voturi împotrivă/Radu Miruţă: „Le mulţumesc celor de la AUR”
Mediafax
Date de coșmar! Măririle de TVA și taxele au fost transferate de magazine direct la consumatori
Digi24
Un bărbat din Neamţ a luat crucea de pe mormântul soacrei și a pus-o în fața locuinței soției sale, care a plecat de acasă
Cancan.ro
Cum a apărut Saveta Bogdan la înmormântarea Marinelei Chelaru? Toate privirile s-au întors către ea
Prosport.ro
A renunțat la meserie pentru a face avere din imaginile cu ea: „Am câștigat în 24 de ore mai mult decât în toată cariera”
Adevarul
Românul care l-a consiliat pe Trump anunță ce li se pregătește rușilor și coreenilor. „N-are nicio problemă să recurgă la metode foarte dure”
Mediafax
Mihai Gruia Sandu: Am văzut actori uriași. Când au devenit directori de teatru, au ajuns proști
Click
Cornel Păsat, adevărul despre divorțul de Bianca! „Peste asta nu o să pot să trec!”
Wowbiz
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
Antena 3
Un milionar de 79 de ani îşi caută pe Tinder partenera ideală care să îi ofere „un moştenitor”. Care sunt criteriile sale
Digi24
EXCLUSIV Un apropiat al lui Călin Georgescu, care a lucrat ani la rând în serviciul de informații al Armatei, are afaceri cu un institu
Cancan.ro
Dublă tragedie! Ei sunt Simona și Tudor, cei doi studenți care au murit în accidentul din Cluj. Se întorceau de la facultate
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Daniela Gyorfi la începutul carierei, înainte de operații estetice! S-a transformat TOTAL! Puțini ar mai recunoaște-o
observatornews.ro
O femeie a "sărutat" moaştele Sf. Parascheva şi s-a rugat prin video call, ajutată de o pelerină
StirileKanalD
"Nu e vina medicilor, ci a soțului! Voia șase copii și uterul soției intact!” - Reacția dură a lui Nicu Ștefănuță după moartea tinerei din Constanța
KanalD
Duminică noaptea, 12 octombrie 2025, în jurul orei 01:00, cadavrul lui Ionuț a fost găsit într-o parcare publică din nordul Italiei. Trupul neînsuflețit al românului a fost descoperit în Bolzano, mai exact într-o parcare folosită de șoferii de camioane pe
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Ce se întâmplă dacă ești oprit de Poliție și nu ai permisul auto la tine?
Descopera.ro
De ce nu simțim rotația Pământului?
Capital.ro
Oamenii din spatele lui Călin Georgescu. Traian Băsescu a dat cărțile pe față. Structurile vechiului KGB, reactivate
Evz.ro
Cum a schimbat Teo Trandafir cariera lui Bursucu: Mărturii din culise
A1
Mesaje creștine și urări speciale de Sfânta Parascheva. Marea sărbătoare este prăznuită pe 14 octombrie
Stirile Kanal D
Un seism puternic de 7,4 a lovit Filipine. Autoritățile au emis alertă de tsunami
Kfetele
Cosmin Seleși, fotografii de pe patul de spital! Ce a pățit prezentatorul TV, chiar înainte de a urca pe Muntele Athos? "Boala m-a oprit sau nu m-a primit Maica Sfântă!"
RadioImpuls
Drumul lui NEAMȚU în „Casa Iubirii” a ajuns la final! Ce a putut să spună despre foștii colegi după ce a fost eliminat din competiție: „În perioada în care am intrat eu în casă, au fost foarte multe certuri”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă către Bubulina: – Știu 70 de metode să te împac!
Descopera.ro
Marea Britanie interzice vânzarea băuturilor energizante minorilor sub 16 ani: „Cum putem aștepta să performeze la școală?”
ULTIMA ORĂ Nici nu s-a uscat cerneala pe acord că Israelul acuză Hamas de ÎNCĂLCAREA termenilor. Dispute pe transferul cadavrelor ostaticilor
19:30
Nici nu s-a uscat cerneala pe acord că Israelul acuză Hamas de ÎNCĂLCAREA termenilor. Dispute pe transferul cadavrelor ostaticilor
EXTERNE Cele mai puternice idei din discursul lui Trump: ”ZORII unui nou Orient Mijlociu”, „coșmarul a luat sfârșit”
19:20
Cele mai puternice idei din discursul lui Trump: ”ZORII unui nou Orient Mijlociu”, „coșmarul a luat sfârșit”
POLITICĂ Alexandru Rafila susține că alegerile pentru Primăria Capitalei se pot organiza anul acesta
18:56
Alexandru Rafila susține că alegerile pentru Primăria Capitalei se pot organiza anul acesta
EXTERNE Prima zi de pace în GAZA în IMAGINI. Cum arată armistițiul din teritoriul palestinian, după doi ani de calvar
18:50
Prima zi de pace în GAZA în IMAGINI. Cum arată armistițiul din teritoriul palestinian, după doi ani de calvar
JUSTIȚIE Doliu în magistratură. Un procuror din ‘vechea gardă’ a Laurei KOVESI s-a stins din viață. A instrumentat dosare faimoase, inclusiv ELODIA
18:29
Doliu în magistratură. Un procuror din ‘vechea gardă’ a Laurei KOVESI s-a stins din viață. A instrumentat dosare faimoase, inclusiv ELODIA