Cât de autentic este „Jaguarul” de la Insula Iubirii. S-a zvonit că producătorii ar fi angajat un actor: „Îi place atenția”

Sezonul din 2025 al emisiunii „Insula Iubirii”, difuzată de Antena 1, este unul dintre cele mai urmărite din istoria show-ului, nu numai datorită dinamicii dintre concurenți, ci și unui personaj extravagant cu replici memorabile: George Ivănescu, supranumit „Jaguarul”.

George Ivănescu, poreclit „Jaguarul”, s-a făcut remarcat prin stilul vestimentar extravagant, replicile îndrăznețe, iar în scurt timp a devenit un personaj viral în mediul online. Mulți telespectatori au început să se întrebe dacă nu cumva „Jaguarul” este un actor angajat de producătorii show-ului pentru a crește audiențele.

Utilizatorii care au comentat pe platforma Reddit confirmă faptul că George Ivănescu este cunoscut în Deva, orașul său natal, ca fiind un tip la fel de extravagant ca în celebrul Insula Iubirii.

Acesta administrează o cafenea într-un mall din Deva, iar apropiații susțin că stilul său excentric face parte din personalitatea lui. Mai mult, cunoscuții au comentat că George Ivănescu obișnuiește să poarte ochelari de soare în orice moment al zilei, adoptând același comportament sigur pe sine și în afara platourilor de filmare.

„Lucru în mall, unde are cafeneaua.. și fie zi fie noapte a meu tot timpul îi cu ochelarii pe ochi, de îmbrăcat are același stil. Pot spune ca omul este dedicat jobului, stătea de dimineața până seara și inclusiv ajută angajatele. Cred ca îi doar un comportament prin care încerca să devină vedetă peste noapte. Îi place atenția, asta îi clar.

Când venise, toate angajatele erau disperate după el, îl căutau pe Instagram etc.”, „E cât se poate de real, îl găsești deseori pe terasa din mall-ul din Deva. E fix ca la tv(nu ma uit dar îmi tot apare recent prin reelurile de pe Instagram)”, au transmis internauții pe Reddit, potrivit Cancan.ro.

Foto: captură Antena 1

