Pentru mulți antreprenori români, asigurarea afacerii este încă percepută ca o cheltuială opțională. Ceva „bun de avut”, dar nu urgent. Până în momentul în care apare un incident.

Realitatea este că majoritatea IMM-urilor din România funcționează fără o protecție reală, asumându-și riscuri care pot depăși cu mult profitul pe un an întreg.

Costurile reale nu sunt cele la care te gândești

Când te gândești la riscuri, probabil îți vin în minte scenarii extreme: incendii, inundații, dezastre.

Dar, în practică, cele mai frecvente probleme sunt mult mai banale:

o țeavă spartă care afectează spațiul și marfa

un furt minor, dar repetat

un client care suferă un accident în locație

un echipament esențial care se defectează

Fiecare dintre acestea poate genera pierderi de mii sau zeci de mii de euro.

Și, de cele mai multe ori, vin exact în momentele în care afacerea nu își permite.

„Nu mi se va întâmpla mie” – cea mai scumpă presupunere

Mulți antreprenori își bazează decizia de a nu face o asigurare pe o presupunere simplă: că riscul este mic.

Dar problema nu este probabilitatea.

Problema este impactul.

Chiar și un incident relativ minor poate bloca activitatea zile sau săptămâni. Pentru un IMM, asta înseamnă:

venituri pierdute

costuri neprevăzute

presiune pe cashflow

uneori, imposibilitatea de a continua activitatea

În multe cazuri, nu evenimentul în sine închide afacerea, ci efectele financiare care urmează.

De ce nu își fac antreprenorii asigurare?

Discuțiile cu antreprenori arată câteva motive recurente:

procesul este perceput ca fiind complicat

necesită timp (apeluri, întâlniri, documente)

ofertele sunt greu de comparat

există lipsă de încredere în ce acoperă, de fapt, polița

Cu alte cuvinte, nu neapărat lipsa interesului este problema, ci fricțiunea din proces.

Ce s-a schimbat în ultimii ani

În ultimii ani, au apărut soluții digitale care simplifică complet acest proces.

De exemplu, în România, platforma Siguu este un broker digital specializat în asigurări pentru IMM-uri, care permite antreprenorilor să compare rapid oferte de la mai mulți asigurători.

Fără telefoane. Fără întâlniri. Fără explicații complicate.

Practic, procesul devine similar cu orice alt serviciu digital: introduci câteva informații despre afacere, vezi rapid opțiunile disponibile și alegi varianta potrivită.

Acest model elimină complet interacțiunile clasice cu brokerii și reduce semnificativ timpul necesar pentru a obține o poliță. Mai multe oferte de asigurare pentru afacere direct, online – mai multe șanse să nu rămâi descoperit.

Diferența nu este în cost. Este în expunere

Un aspect surprinzător pentru mulți antreprenori este că prețul unei asigurări pentru IMM-uri este, de cele mai multe ori, mai mic decât se așteaptă.

În schimb, costul unui incident neacoperit este aproape întotdeauna mai mare decât estimările inițiale.

Asta face ca decizia reală să nu fie despre „dacă merită”, ci despre cât de mult risc ești dispus să îți asumi.

O întrebare simplă

Dacă mâine ai avea un incident care îți oprește activitatea pentru câteva zile sau săptămâni:

Ai putea absorbi costul fără să îți afecteze semnificativ businessul?

Dacă răspunsul nu este un „da” clar, atunci întrebarea nu mai este dacă ai nevoie de o asigurare, ci când alegi să o faci.

Concluzie

Platforme precum Siguu reflectă o schimbare clară în modul în care antreprenorii accesează servicii financiare: mai rapid, mai transparent și fără intermedieri inutile.