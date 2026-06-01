Accident pe o stradă din Pipera. O mașină s-a izbit într-un stâlp și l-a pus la pământ

Un accident rutier a avut loc în cartierul Iancu Nicolae, din Pipera, în jurul orei 19:00. O mașină a deraiat de pe carosabil și s-a izbit într-un stâlp de iluminat, care s-a prăbușit.

La fața locului a intervenit un echipaj de Poliție, dar și o autospecială pentru tractări auto. Până la ora actuală nu au fost semnalate victime. Traficul a fost, temporar îngreunat

Accident rutier în Capitală. Șoferul era sub influența alcoolului

În urmă cu trei săptămâni trei persoane au fost rănite într-un accident rutier produs în Capitală, provocat de un șofer aflat sub influența alcoolului.

Potrivit Brigăzii Rutiere, incidentul a avut loc la intersecția bulevardului Iuliu Maniu cu strada Apusului din București.

Un tânăr de 24 de ani, care circula pe strada Apusului, a intrat în coliziune, la intersecție, cu un autoturism condus de o femeie de 47 de ani. În urma impactului, trei persoane au suferit răni și au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

Șoferul de 24 de ani a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o alcoolemie de 0,98 mg/l alcool pur în aerul expirat. Polițiștii au deschis o anchetă pentru vătămare corporală din culpă și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

FOTO/VIDEO: Gândul

