George Simion, imagini alături de fiul său, la Camera Deputaților, de 1 Iunie. Ce mesaj a transmis soția liderului, Ilinca

George Simion s-a fotografiat alături de fiul său și soția Ilinca, cu ocazia Zilei internaționale a copilului. Susținătorii liderului AUR au avut ocazia să-l vadă într-o postură ceva mai personală, aceea de tată. Pentru câteva momente, acesta a lăsat în urmă ipostaza de politician și le-a arătat urmăritorilor cum își petrece timpul alături de familie.

Imaginile cu liderul AUR au fost publicate chiar de soția acestuia, Ilinca Simion, care a transmis și un mesaj, de Ziua internațională a copilului.

„1 Iunie fericit!

La mulți ani tuturor copiilor!”, a scris soția lui George Simion pe rețelele de socializare.

George Simion și soția sa l-au dus pe fiul lor la Camera Deputaților, unde au loc evenimente speciale pentru copii cu ocazia zilei de 1 Iunie.

Fotografiile îl înfățișează pe liderul AUR în timp ce îl învață pe fiul său cum să devină un bun șofer, într-o mașinuță de jucărie.

Ilinca Simion a publicat și o fotografie de familie, în care apare alături de soțul ei și copilul lor.

Reacția lui Georhe Simion, după drona căzută la Galați

Liderul AUR, George Simion, a reacționat după incidentul produs în timpul nopții la Galați, unde o dronă s-a prăbușit pe un bloc de

locuințe. Într-un mesaj publicat pe Facebook, acesta a criticat actuala conducere și a cerut instalarea unui „guvern legitim”.

„Condamnăm atacul din această noapte”

Președintele AUR a susținut că actualii lideri politici și-au demonstrat „incapacitatea” și a făcut referire la discuțiile din trecut privind posibilitatea doborârii dronelor care ajung pe teritoriul României.

„Nu a fost ușor. în al doisprezecelea ceas, nu mai dați foc la țară și lăsați un guvern LEGITIM să preia conducerea! V-ați demonstrat incapacitatea. Ați fi fost în stare chiar și pentru drona din noaptea asta să dați vina pe noi. Sau pe acest fond să vă instalați premieri care nici măcar câteva procente nu au în votul populației.

Acum câteva luni spuneați că din cauza AUR nu puteți dărâma voi dronele…

Condamnăm atacul din această noapte, incompetența și impostură actualilor conducători: dați-vă la o parte și lăsați românii să decidă”, a scris George Simion pe pagina sa de Facebook.

FOTO: Facebook

Recomandarea autorului: