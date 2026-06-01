Prima pagină » Știri externe » Anunț de ultimă oră al Iranului. Țara care poate trece prin Strâmtoarea Ormuz, după ce a oprit negocierile de pace cu SUA

Anunț de ultimă oră al Iranului. Țara care poate trece prin Strâmtoarea Ormuz, după ce a oprit negocierile de pace cu SUA

Ruxandra Radulescu
Anunț de ultimă oră al Iranului. Țara care poate trece prin Strâmtoarea Ormuz, după ce a oprit negocierile de pace cu SUA
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Președintele iranian, Masoud Pezeshkian a anunțat luni că Strâmtoarea Ormuz va fi deschisă pentru transportatorii japonezi. Acesta a dat asigurări guvernului de la Tokyo că Teheranul va facilita trecerea în siguranță a navelor japoneze prin Strâmtoare.

Angajamentul Teheranului a fost transmis direct de către Masoud Pezeshkian în cadrul unei convorbiri telefonice purtate cu prim-ministrul Japoniei, Sanae Takaichi.

„Vom încerca să oferim o trecere lină și ușoară pentru navele japoneze”, transmite președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, citat de AFP.

De la la începutul conflictului din Orientul Mijlociu, la finalul lunii februarie, Stramtoarea Ormuz a fost blocată în cea mai mare parte. Ruta este tranzitată de o cincime din fluxul internațional de petrol, iar închiderea acesteia a dus la o creștere masivă a prețurilor petrolului.

Încă din luna martie, Fatih Birol, directorul Agenției Internaționale a Energiei avertiza că blocajul Strâmtorii Ormuz va cauza cea mai importantă criză energetică din istorie.

„Această criză echivalează, în acest moment, cu două crize petroliere și un colaps al pieței gazelor la un loc”, spune Birol în luna martie.

Asia a fost una dintre cele mai afectate zone de închiderea Strâmtorii Ormuz, întrucât în 2024, peste 80% din petrolul și gazele transportate prin Strâmtoarea Ormuz au ajuns în Asia. China, India, Japonia și Coreea de Sud au fost principalii importatori.

Tot în luna martie, Sanae Takaichi, a cerut Agenției Internaționale pentru Energie (AIE) să pregătească o nouă eliberare din rezervele strategice de petrol pentru a combate creșterile de prețuri la energie.

Recomandarea video

Citește și

ANUNȚ Bărbații ucraineni de vârstă militară riscă să piardă protecția în UE, în timp ce Kievul este în căutarea de noi recruți
18:04
Bărbații ucraineni de vârstă militară riscă să piardă protecția în UE, în timp ce Kievul este în căutarea de noi recruți
ULTIMA ORĂ Moscova reacționează la expulzarea diplomatului rus din România. Ce a anunțat purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe, în urmă cu puțin timp
17:53
Moscova reacționează la expulzarea diplomatului rus din România. Ce a anunțat purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe, în urmă cu puțin timp
SHOWBIZ Dua Lipa și Callum Turner s-au căsătorit oficial. Ceremonie discretă la Londra înaintea unei nunți fastuoase în Sicilia
17:49
Dua Lipa și Callum Turner s-au căsătorit oficial. Ceremonie discretă la Londra înaintea unei nunți fastuoase în Sicilia
DEZVĂLUIRI Drona care a generat panică în Finlanda și traversat Estonia era ucraineană. Presa ar fi dat vina pe Rusia, inițial
17:46
Drona care a generat panică în Finlanda și traversat Estonia era ucraineană. Presa ar fi dat vina pe Rusia, inițial
NEWS ALERT Iranul oprește negocierile de pace cu SUA în semn de protest, blochează complet Strâmtoarea Ormuz și deschide noi fronturi. Care este motivul
17:02
Iranul oprește negocierile de pace cu SUA în semn de protest, blochează complet Strâmtoarea Ormuz și deschide noi fronturi. Care este motivul
RĂZBOI UE vrea să-și asume rolul de negociator în războiul SUA-Iran. Ce propune Kaja Kallas
16:54
UE vrea să-și asume rolul de negociator în războiul SUA-Iran. Ce propune Kaja Kallas
Mediafax
Hoții au furat o banană din muzeu, iar valoarea ei ajunge la milioane de dolari
Digi24
Reacția Kremlinului după ce președintele Dan a reconfirmat că drona de la Galați era rusească
Cancan.ro
Vladimir Putin, mesaj pentru România după ce Nicușor Dan a confirmat că drona de la Galați este rusească. Ce ne cere Kremlinul
Prosport.ro
Simona Halep, bogată și divorțată, a atras toate privirile cu apariția ei la gala pentru Nadia Comăneci. Și-a făcut selfie în oglindă
Adevarul
SURSE Guvernul Tomac, în impas: Nicușor Dan are voturile, dar refuză sprijinul suveraniștilor
Mediafax
Țara care îți dă banii înapoi dacă stai în ambuteiaj. Regula intră în vigoare de azi
Click
Nadia Comăneci, moment emoționant alături de mama ei. Cum au apărut cele două: „Bravo, mamă, te iubesc”
Digi24
Cum funcționează injecţia care a eliminat complet tumorile la pacienţi la care chimioterapia nu dădea rezultate
Cancan.ro
Pensii mai mari pentru 800.000 de pensionari români, dacă depun acest document
Ce se întâmplă doctore
Imagini rare cu Monica Gabor din America! Fosta lui Columbeanu duce o viață luxoasă, după ce a renunțat la viața publică
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Te-ai gândit vreodată că va exista o CAMIONETĂ PORSCHE?
Descopera.ro
Falsul secolului: Povestea Omului din Piltdown, „veriga lipsă” care a păcălit lumea științifică
Râzi cu lacrimi
4 bancuri cu Meșterul Manole. – Ana e fată bună. O să fac casă cu ea!
Descopera.ro
„Cristalele” spațiu-timpului s-ar putea prăbuși în găuri negre minuscule, propune un studiu recent
INEDIT George Simion, imagini alături de fiul său, la Camera Deputaților, de 1 Iunie. Ce mesaj a transmis soția liderului, Ilinca
18:32
George Simion, imagini alături de fiul său, la Camera Deputaților, de 1 Iunie. Ce mesaj a transmis soția liderului, Ilinca
SĂRBĂTOARE Nicușor Dan, mesaj de 1 Iunie: „Fiecare copil trebuie să fie protejat, ascultat și încurajat să își urmeze visurile”
17:30
Nicușor Dan, mesaj de 1 Iunie: „Fiecare copil trebuie să fie protejat, ascultat și încurajat să își urmeze visurile”
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 2 iunie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
17:30
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 2 iunie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
FLASH NEWS Un copil de 12 ani a ajuns la spital electrocutat, cu arsuri pe o mare parte din suprafața corpului. Ce s-a întâmplat
17:28
Un copil de 12 ani a ajuns la spital electrocutat, cu arsuri pe o mare parte din suprafața corpului. Ce s-a întâmplat
EXCLUSIV Nicușor Dan, între UE și Casa Albă. Cristoiu: Dimineață a făcut jocul Bruxelles-ului, după CSAT a fost telefonul din SUA
17:07
Nicușor Dan, între UE și Casa Albă. Cristoiu: Dimineață a făcut jocul Bruxelles-ului, după CSAT a fost telefonul din SUA
CONTROVERSĂ Sebastian Ghiță publică documente și susține că dovedesc minciunile lui Irineu Darău. Ministrul ar fi încercat să intervină în favoarea apropiaților
16:58
Sebastian Ghiță publică documente și susține că dovedesc minciunile lui Irineu Darău. Ministrul ar fi încercat să intervină în favoarea apropiaților

Cele mai noi

Trimite acest link pe