Prima pagină » Știri politice » România convoacă Consiliul de Securitate al ONU, pentru prima dată în istorie. Anunțul Ministerului Apărării

România convoacă Consiliul de Securitate al ONU, pentru prima dată în istorie. Anunțul Ministerului Apărării

Ruxandra Radulescu
România convoacă Consiliul de Securitate al ONU, pentru prima dată în istorie. Anunțul Ministerului Apărării
România convoacă Consiliul de Securitate al ONU, pentru prima dată în istorie. Anunțul Ministerului Apărării
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Ministrul interimar de Externe, Oana Țoiu, a anunțat luni, că, în urma incidentului de la Galați, Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (ONU), se va reuni pentru prima dată la solicitarea României. Țoiu a transmis, în acest context, un mesaj Rusiei, în care a condamnat acțiunile militare îndreptate împotriva unor ținte civile.

La cererea României, luni, 1 iunie 2026 are loc o sesiune specială a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite, cu participarea ministrului Afacerilor externe, Oana Țoiu.

„Pentru prima dată, Consiliul de Securitate al ONU se reunește la solicitarea expresă a României”

Solicitarea României a fost făcută că urmare a incidentului de securitate națională de la Galați, unde o dronă rusească a explodat pe un bloc de locuințe. Două persoane, o femeie și fiul ei adolescent, au fost rănite și transportate la spital.  Aproximativ 70 de persoane au fost evacuate sau s-au autoevacuat, iar două persoane cu răni ușoare au primit îngrijiri medicale la fața locului.

„Pentru prima dată, Consiliul de Securitate al ONU se reunește la solicitarea expresă a României pe o temă care o implică direct. Voi prezenta de la ora locală 15.00 (22.00 ora României) încălcările flagrante ale dreptului internațional și riscurile pe care le generează aceste acțiuni repetate ale Federației Ruse”, a declarat Oana Țoiu, într-un mesaj pe contul de Facebook.

„România continuă presiunile pentru o încetare imediată a focului în Ucraina”

Reuniunea are loc în baza articolelor 34 și 35 din Carta Națiunilor Unite.

„Demersul României urmărește să aducă în atenția comunității internaționale consecințele grave ale încălcării spațiului aerian românesc și necesitatea creșterii presiunii diplomatice pentru respectarea dreptului internațional și protejarea securității regionale.

Împreună cu partenerii din ONU, România continuă presiunile pentru o încetare imediată a focului și o pace justă și durabilă în Ucraina”, a transmis Oana Țoiu.

MAE român, mesaj către Rusia:”Acțiunile sale militare reprezintă un risc inacceptabil pentru securitatea UE și NATO”

Potrivit comunicatului transmis de MAE, incidentul de la Galați reprezintă o încălcare periculoasă și fără precedent a dreptului internațional.

„El survine după o serie de încălcări iresponsabile ale spațiului aerian al României și al altor state UE și NATO din regiune. Totodată, în contextul războiului ilegal de agresiune pe care Federația Rusă îl poartă împotriva Ucrainei, acțiunile sale militare, îndreptate adesea împotriva unor ținte civile, reprezintă un risc inacceptabil pentru securitatea regională și securitatea UE și NATO în regiunile învecinate”, arată MAE.

„România continuă presiunile pentru o încetare imediată a focului”

„Scopul convocării este utilizarea acestui for esențial pentru pacea și securitatea internațională pentru a semnala gravele riscuri de securitate aduse de acțiunile Federației Ruse, membru permanent al CSONU, și a genera o cât mai largă presiune diplomatică asupra sa, pentru oprirea încălcărilor sistematice ale dreptului internațional. În același timp, alături de partenerii săi la nivel ONU, România continuă presiunile pentru o încetare imediată a focului și generarea unor condiții pentru o pace negociată justă și sustenabilă.

Întoarcerea Federației Ruse la o conduită responsabilă, cu respectarea pe deplin a dreptului internațional, este o condiție a stabilității și securității regionale”, arată MAE.

Agenda întâlnirilor ministrului de externe Oana Țoiu la New York include, totodată, întrevederi cu Secretarul General al ONU, António Guterres, cu președinta Adunării Generale ONU, Annalena Baerbock, și cu Ambasadorul SUA la ONU, Mike Waltz.

FOTO: Facebook

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Citește și

VIDEO Miruță invită rușii la MApN să inspecteze drona de la Galați
19:52
Miruță invită rușii la MApN să inspecteze drona de la Galați
INEDIT George Simion, imagini alături de fiul său, la Camera Deputaților, de 1 Iunie. Ce mesaj a transmis soția liderului, Ilinca
18:32
George Simion, imagini alături de fiul său, la Camera Deputaților, de 1 Iunie. Ce mesaj a transmis soția liderului, Ilinca
ULTIMA ORĂ Moscova reacționează la expulzarea diplomatului rus din România. Ce a anunțat purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe, în urmă cu puțin timp
17:53
Moscova reacționează la expulzarea diplomatului rus din România. Ce a anunțat purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe, în urmă cu puțin timp
SĂRBĂTOARE Nicușor Dan, mesaj de 1 Iunie: „Fiecare copil trebuie să fie protejat, ascultat și încurajat să își urmeze visurile”
17:30
Nicușor Dan, mesaj de 1 Iunie: „Fiecare copil trebuie să fie protejat, ascultat și încurajat să își urmeze visurile”
CONTROVERSĂ Sebastian Ghiță publică documente și susține că dovedesc minciunile lui Irineu Darău. Ministrul ar fi încercat să intervină în favoarea apropiaților
16:58
Sebastian Ghiță publică documente și susține că dovedesc minciunile lui Irineu Darău. Ministrul ar fi încercat să intervină în favoarea apropiaților
REACȚIE Judecătorii îl avertizează pe Dragoș Pîslaru: „Noua lege a salarizării ar putea provoca un exod din sistemul judiciar”
16:44
Judecătorii îl avertizează pe Dragoș Pîslaru: „Noua lege a salarizării ar putea provoca un exod din sistemul judiciar”
Mediafax
Hoții au furat o banană din muzeu, iar valoarea ei ajunge la milioane de dolari
Digi24
Reacția Kremlinului după ce președintele Dan a reconfirmat că drona de la Galați era rusească
Cancan.ro
Vladimir Putin, mesaj pentru România după ce Nicușor Dan a confirmat că drona de la Galați este rusească. Ce ne cere Kremlinul
Prosport.ro
Simona Halep, bogată și divorțată, a atras toate privirile cu apariția ei la gala pentru Nadia Comăneci. Și-a făcut selfie în oglindă
Adevarul
SURSE Guvernul Tomac, în impas: Nicușor Dan are voturile, dar refuză sprijinul suveraniștilor
Mediafax
Țara care îți dă banii înapoi dacă stai în ambuteiaj. Regula intră în vigoare de azi
Click
Nadia Comăneci, moment emoționant alături de mama ei. Cum au apărut cele două: „Bravo, mamă, te iubesc”
Digi24
Cum funcționează injecţia care a eliminat complet tumorile la pacienţi la care chimioterapia nu dădea rezultate
Cancan.ro
Pensii mai mari pentru 800.000 de pensionari români, dacă depun acest document
Ce se întâmplă doctore
Imagini rare cu Monica Gabor din America! Fosta lui Columbeanu duce o viață luxoasă, după ce a renunțat la viața publică
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Te-ai gândit vreodată că va exista o CAMIONETĂ PORSCHE?
Descopera.ro
Falsul secolului: Povestea Omului din Piltdown, „veriga lipsă” care a păcălit lumea științifică
Râzi cu lacrimi
4 bancuri cu Meșterul Manole. – Ana e fată bună. O să fac casă cu ea!
Descopera.ro
„Cristalele” spațiu-timpului s-ar putea prăbuși în găuri negre minuscule, propune un studiu recent
VIDEO Răzvan Dumitrescu, imagini de colecție. Mulți îl rețin doar de la Antena3 CNN, dar a debutat în urmă cu 34 de ani, alături de Andreea Esca, la un post care azi nu mai există
20:35
Răzvan Dumitrescu, imagini de colecție. Mulți îl rețin doar de la Antena3 CNN, dar a debutat în urmă cu 34 de ani, alături de Andreea Esca, la un post care azi nu mai există
ACTUALITATE Dorin Toma: „Armata Română nu are acum sisteme moderne de combatere a dronelor și care ar putea doborâ eficient dronele”
20:30
Dorin Toma: „Armata Română nu are acum sisteme moderne de combatere a dronelor și care ar putea doborâ eficient dronele”
CONTROVERSĂ Monitorizarea populației din China trece la nivelul următor. Autoritățile vor să folosească AI pentru a prezice cine ar putea deveni disident
20:27
Monitorizarea populației din China trece la nivelul următor. Autoritățile vor să folosească AI pentru a prezice cine ar putea deveni disident
VIDEO Accident pe o stradă din Pipera. O mașină s-a izbit într-un stâlp și l-a pus la pământ
19:36
Accident pe o stradă din Pipera. O mașină s-a izbit într-un stâlp și l-a pus la pământ
FLASH NEWS Premierul demis a preferat vizita în Moldova în locul CSAT-ului pe drona din Galați. Se derulează un plan? Istoricul bunelor relații dintre Maia Sandu și Ilie Bolojan
19:35
Premierul demis a preferat vizita în Moldova în locul CSAT-ului pe drona din Galați. Se derulează un plan? Istoricul bunelor relații dintre Maia Sandu și Ilie Bolojan
RĂZBOI Anunț de ultimă oră al Iranului. Țara care poate trece prin Strâmtoarea Ormuz, după ce a oprit negocierile de pace cu SUA
19:16
Anunț de ultimă oră al Iranului. Țara care poate trece prin Strâmtoarea Ormuz, după ce a oprit negocierile de pace cu SUA

Cele mai noi

Trimite acest link pe