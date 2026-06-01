România convoacă Consiliul de Securitate al ONU, pentru prima dată în istorie. Anunțul Ministerului Apărării

Ministrul interimar de Externe, Oana Țoiu, a anunțat luni, că, în urma incidentului de la Galați, Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (ONU), se va reuni pentru prima dată la solicitarea României. Țoiu a transmis, în acest context, un mesaj Rusiei, în care a condamnat acțiunile militare îndreptate împotriva unor ținte civile.

La cererea României, luni, 1 iunie 2026 are loc o sesiune specială a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite, cu participarea ministrului Afacerilor externe, Oana Țoiu.

Solicitarea României a fost făcută că urmare a incidentului de securitate națională de la Galați, unde o dronă rusească a explodat pe un bloc de locuințe. Două persoane, o femeie și fiul ei adolescent, au fost rănite și transportate la spital. Aproximativ 70 de persoane au fost evacuate sau s-au autoevacuat, iar două persoane cu răni ușoare au primit îngrijiri medicale la fața locului.

„Pentru prima dată, Consiliul de Securitate al ONU se reunește la solicitarea expresă a României pe o temă care o implică direct. Voi prezenta de la ora locală 15.00 (22.00 ora României) încălcările flagrante ale dreptului internațional și riscurile pe care le generează aceste acțiuni repetate ale Federației Ruse”, a declarat Oana Țoiu, într-un mesaj pe contul de Facebook.

Reuniunea are loc în baza articolelor 34 și 35 din Carta Națiunilor Unite.

„Demersul României urmărește să aducă în atenția comunității internaționale consecințele grave ale încălcării spațiului aerian românesc și necesitatea creșterii presiunii diplomatice pentru respectarea dreptului internațional și protejarea securității regionale. Împreună cu partenerii din ONU, România continuă presiunile pentru o încetare imediată a focului și o pace justă și durabilă în Ucraina”, a transmis Oana Țoiu.

MAE român, mesaj către Rusia:”Acțiunile sale militare reprezintă un risc inacceptabil pentru securitatea UE și NATO”

Potrivit comunicatului transmis de MAE, incidentul de la Galați reprezintă o încălcare periculoasă și fără precedent a dreptului internațional.

„El survine după o serie de încălcări iresponsabile ale spațiului aerian al României și al altor state UE și NATO din regiune. Totodată, în contextul războiului ilegal de agresiune pe care Federația Rusă îl poartă împotriva Ucrainei, acțiunile sale militare, îndreptate adesea împotriva unor ținte civile, reprezintă un risc inacceptabil pentru securitatea regională și securitatea UE și NATO în regiunile învecinate”, arată MAE.

„Scopul convocării este utilizarea acestui for esențial pentru pacea și securitatea internațională pentru a semnala gravele riscuri de securitate aduse de acțiunile Federației Ruse, membru permanent al CSONU, și a genera o cât mai largă presiune diplomatică asupra sa, pentru oprirea încălcărilor sistematice ale dreptului internațional. În același timp, alături de partenerii săi la nivel ONU, România continuă presiunile pentru o încetare imediată a focului și generarea unor condiții pentru o pace negociată justă și sustenabilă. Întoarcerea Federației Ruse la o conduită responsabilă, cu respectarea pe deplin a dreptului internațional, este o condiție a stabilității și securității regionale”, arată MAE.

Agenda întâlnirilor ministrului de externe Oana Țoiu la New York include, totodată, întrevederi cu Secretarul General al ONU, António Guterres, cu președinta Adunării Generale ONU, Annalena Baerbock, și cu Ambasadorul SUA la ONU, Mike Waltz.

