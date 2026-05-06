Câți bani mai avea în cont răposatul „Screech” din „Salvați de clopoțel”. Dustin Diamond s-a confruntat mereu cu probleme financiare

Câți bani mai avea în cont răposatul „Screech” din „Salvați de clopoțel”. Actorul Dustin Diamond a susținut că părinții i-au furat agoniseala.

Dezvăluirea șocantă a fost făcută în episodul „After the Bell”, difuzat luni de ID Discovery (seria Hollywood Demons).

Dan Block, un prieten al răposatului actor, care a murit la 44 de ani în 2021, după o luptă grea cu cancerul, a dezvăluit problemele financiare care l-au afectat pe Dustin Diamond.

„Iată o plată de 12,74 dolari din 2002”, a declarat Block, referindu-se la plățile reziduale primite de Diamond pentru celebrul rol „Screech” din „Salvați de clopoțel”.

Diamond i-a povestit lui Block despre situația sa financiară, scrie Daily Mail. Block a spus că „Screech” susținea că ar câștiga 1.250 dolari pe săptămână pentru rolul din „Saved By The Bell”, dar „părinții i-au furat banii”.

Tatăl lui Dustin a negat totul

În februarie 2025, Diamond a catalogat drept „o rușine” situația sa financiară, într-o intervenție la FOX6 Milwaukee.

La împlinirea vârstei de 18 ani, actorul avea în cont doar „câteva mii de dolari”.

„Părinții mei au irosit atât de mult din munca mea”, a spus Diamond. „Mult din tinerețea mea”.

Mark Diamond, tatăl lui Dustin, a negat acuzațiile, în episodul ID. El s-a declarat „mâhnit” de afirmațiile fiului său decedat.

Cine a fost Dustin Diamond

Dustin Diamond a fost unul dintre actorii-fenomen din serialul „Salvați de clopoțel”, difuzat timp de 4 sezoane între anii 1989-1993.

Diamond a jucat în serial alături de Mark-Paul Gosselaar, Tiffani Thiessen, Mario Lopez, Elizabeth Berkley și Lark Voorhies.

Gosselaar a declarat, într-un interviu din 2019: „Am făcut alegeri foarte greșite – la acea vreme. Mergi mai departe, înveți – o experiență minunată”.

Diamond a reluat rolul lui „Screech” în seria „Saved by the Bell: The College Years”, difuzată între 1993-1994, dar și în unele filme TV.

Problemele sale financiare au devenit virale în 2006, când actorul a demarat o campanie caritabilă pentru a evita să fie evacuat din casa sa din Wisconsin.

Pe tricoul vedetei scria „Salvați-mi casa” și „plătesc 15 dolari pentru a salva casa lui „Screeech”.

Actorul a precizat că a adăugat un „e” la numele său din motive care țin de copyright.

În același an, pentru a strânge bani, Diamond a făcut publică o casetă „deocheată”, intitulată „Screeched”, pe care a descris-o drept „un moment oportunistic, de când eram tânăr și prost” (actorul a spus că a folosit o dublură în anumite secvențe).

