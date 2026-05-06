După „șobolani”, Bolojan spune despre pesediști că „trag de volan”

După ce i-a numit „șobolani” pe partenerii din PSD, Ilie Bolojan i-a asociat acum cu niște „copiloți” care „trag de volan”. Premierul interimar afirmă că măsurile greșite ale Guvernului au apărut tocmai din cauză că PSD a încercat să influențeze conducerea.

Erorile de la guvernare

Ilie Bolojan susține că a fost dificil să guverneze în condițiile în care partenerii din PSD au intervenit constant în luarea deciziilor. El declară că, deși trebuia să aplice reforme rapide, acțiunile partenerilor de coaliție au îngreunat controlul asupra măsurilor luate.

„Atunci când guvernezi sub presiune, când uneori ai copiloți care trag de volan, dar tu trebuie să mergi cu viteza mare, cu o mașină pe un drum accidentat, nu toate măsurile pot să fie calculate. Aveam un jalon pe impozitare, în loc să majorăm în fiecare an cu puțin, am luat măsura de majorare, eliminând anumite excepții. Pentru că a fost și o amânare a acestei legi, s-a intrat pe ultima sută în vigoare și abia după ce s-a aplicat, ne-am dat seama și a trebuit să corectăm”, a declarat Bolojan în studioul Observator.

