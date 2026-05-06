Imagini virale. O femeie a căzut pe trecerea de pietoni, în timp ce un bax de polistiren se apropia „amenințător” de ea

Imagini devenite virale pe internet. O femeie a căzut pe trecerea de pietoni în timp ce un bax de polistiren se apropia de ea.

Toată scena a fost filmată dintr-o mașină care oprise la trecere. Până să cadă, femeia s-a angajat în traversare, însă baxul de polistiren i-a dat bătăi de cap, pentru că era purtat de vânt. În momentul în care a ajuns în apropierea femeii, aceasta a căzut, însă fără să fi fost atinsă.

Videoclipul a fost urcat pe platforma Instagram, iar cel care a surprins imaginile a scris un mesaj pentru femeie: „Să te văd cum te duci la poliție să declari că te-a lovit un bax de polistiren pe trecerea de pietoni”.

Secțiunea de comentarii a fost invadată cu replici care mai de care mai amuzante: „Simplu. Mergi la poliție și reclami firma de construcții că nu a asigurat materialele să fie în siguranță. Te-au lovit, ai căzut, ți-ai scrântit mâna, scoți medico-legal apoi ceri daune morale. Succes” / „Cum explici că era să te lovească! Ai căzut preventiv”/ „VAR: nu a lovit-o” / „A lovit-o vântul de a căzut” / „A spălat duminica” / „A simulat ca un fotbalist” / „Oare dacă se oprea își schimba polistirenul traiectoria” / „Putea să se oprească, dar a ales să fie curioasă să vadă ce se poate întâmpla dacă merge înainte”, au fost câteva dintre comentariile lăsate la postare.

