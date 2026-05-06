Prima pagină » Știri externe » Pentru prima oară de la al doilea război mondial, forțele de apărare ale Japoniei au tras cu focuri de artilerie pe teritoriu străin

După ce a anunțat că va transfera distrugătoare din flota navală pe care o retrage din serviciu în Filipine, Japonia a trimis un contingent de 1.400 de militari pentru a participa la exercițiile militare anuale comune ale SUA.

Guvernul de la Tokyo a anunțat schimbarea regulilor privind exportul de armament și înmtărirea cooperării militare cu Filipine.

Japonia participă la exerciții militare efectuate în Filipine

Potrivit Global Times , forțele de apărare ale Japoniei au desfășurat un exercițiu ofensiv pe teritoriu străin, pentru prima oară de la Al Doilea Război Mondial.

În exercițiul comun SUA-Filipine „Balikatan” de miercuri, japonezii au fost trase focuri cu rachete sol-navă Type 88.

Reacția Chinei

Ministerul de Externe al Chinei a comentat despre participarea Japoniei la exercițiul comun:

„Acesta este încă un exemplu al eforturilor forțelor japoneze de dreapta pentru remilitarizarea accelerată a Japoniei. Acestea au încălcat în mod repetat politica Japoniei orientată exclusiv spre apărare și regulile relevante din legislația internațională și internă. Unele dintre politicile și acțiunile lor au depășit cu mult sfera autoapărării.”

China a invocat „lipga gravă de educație privind istoria reală, strategiile de reînarmare militară, care au dus la apriția neomilitarismului în Japonia, punând în pericol pacea și stabilitatea regională”.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Lin Jian, a denunțat că Japonia a invadat și a stăpânit colonial Filipinele și alte țări din Asia de Sud-Est.  Analiștii chinezi au considerat manevrele Japoniei drept un „joc de noroc periculos”.

Ei au avertizat că puterea de la Tokyo încalcă în mod flagrant constrângerile militare postbelice și că și-a abandonat politica de lungă durată orientată exclusiv spre apărare.

Sursa Foto: Ministerul Apărării din Japonia

