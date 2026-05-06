De ce întârzie trenurile. Poliția a recuperat un tronson de cale ferată doar din bătătura unui gospodar

Poliția bănățeană a recuperat un tronson de cale ferată doar din bătătura unui gospodar. Deși șinele rugineau la soare de ani de zile, nimeni nu și-a pus problema de ce tronsonul de cale ferată urmând să fie modernizată, Timișoara-Oradea, întârzie.
Poliţiştii au făcut, miercuri, percheziţii în localităţi din judeţele Timiş şi Caraş-Severin. Era vorba de persoane specializate de furturi de pe şantierele de cale ferată din cele două judeţe. Prejudiciul se ridică la peste 50.000 de euro.
Dosarul penal ce vizează săvârşirea infracţiunilor de furt şi furt calificat. Percheziţiile au avut loc în municipiul Lugoj şi localităţile Hodoş, Sinersig (judeţul Timiş) şi Zorlenţu Mare (judeţul Caraş-Severin)”, a transmis IPJ Timiş.
”În urma percheziţiilor au fost descoperite şi ridicate, în vederea continuării cercetărilor, 207 profile din fier. De asemenea, au mai fost ridicate 2 role geotextil, o rolă geogril şi 4 role membrană bituminoasă”, se rată în comunicat.