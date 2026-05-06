De ce întârzie trenurile. Poliția a recuperat un tronson de cale ferată doar din bătătura unui gospodar

Poliția bănățeană a recuperat un tronson de cale ferată doar din bătătura unui gospodar. Deși șinele rugineau la soare de ani de zile, nimeni nu și-a pus problema de ce tronsonul de cale ferată urmând să fie modernizată, Timișoara-Oradea, întârzie.

Poliţiştii au făcut, miercuri, percheziţii în localităţi din judeţele Timiş şi Caraş-Severin. Era vorba de persoane specializate de furturi de pe şantierele de cale ferată din cele două judeţe. Prejudiciul se ridică la peste 50.000 de euro.

Cale ferată privată

Poliţiştii au descins la Lugoj, în localităţile Hodoş şi Sinersig, în Timiş, dar şi la Zorlenţu Mare, în Caraş-Severin.
”La data de 6 mai 2026, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Lugoj – Biroul de Investigaţii Criminale, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Lugoj, au pus în executare 8 mandate de percheziţie domiciliară, în judeţele Timiş şi Caraş-Severin.
Dosarul penal ce vizează săvârşirea infracţiunilor de furt şi furt calificat. Percheziţiile au avut loc în municipiul Lugoj şi localităţile Hodoş, Sinersig (judeţul Timiş) şi Zorlenţu Mare (judeţul Caraş-Severin)”, a transmis IPJ Timiş.

Fierul cu lipici

Potrivit poliţiştilor, începând din anul 2025 şi până în prezent, persoane necunoscute ar fi sustras, în repetate rânduri, pe timp de noapte, profile din fier, cu lungimea de 6 metri, precum şi alte bunuri utilizate la construirea căii ferate, de pe tronsonul CFR Lugoj – Timişoara.
”În urma percheziţiilor au fost descoperite şi ridicate, în vederea continuării cercetărilor, 207 profile din fier. De asemenea, au mai fost ridicate 2 role geotextil, o rolă geogril şi 4 role membrană bituminoasă”, se rată în comunicat.
A fost recuperat un prejudiciu de peste 50 de mii de euro. Şase persoane au fost duse la sediul Poliţiei Municipiului Lugoj, pentru audieri

