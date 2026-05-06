Bolojan, mesaj pentru colegii liberali: „Nu trebuie să ne mai întoarcem la bolile politice care ne-au îndepărtat de electori”

Ilie Bolojan a transmis un mesaj pentru colegii din PNL, pe care i-a îndemnat să „se întoarcă din nou cu fața la alegători”, după ce i-au pierdut din cauza promisiunilor electorale pe care nu le-au onorat.

„I-am pierdut pe alegători”

Premierul interimar a afirmat că situația actuală, generată în urma moțiunii de cenzură care a dus la căderea guvernului, este o șansă pentru PNL să se reconecteze cu alegătorii. Acesta a îndemnat membrii partidului să nu „se mai întoarcă la bolile politice” din trecut.

„Am încredere în colegii mei și în conștiința faptului că un partid unit este un partid puternic. În ședințele anterioare am notificat PSD că nu este în regulă. Practic, situațiile actuale sunt de natură să arate că PNL a înțeles că nu mai trebuie să ne întoarcem la bolile politice care ne-au îndepărtat de electori. Nu electorii s-au îndepărtat de noi, ci noi prin faptul că am creat așteptări și nu le-am onorat, i-am pierdut pe alegători. Ne întoarcem cu fața la ei și asta vom face în anii următori.”

