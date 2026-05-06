Familie din Brăila, între care un adolescent minor, reținută pentru trafic de droguri de mare risc. Aproape 10 kg de substanțe interzise, de vânzare

Procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Brăila au reținut, marți, trei persoane din aceeași familie, două femei de 45 și 47 de ani și un adolescent minor de 17 ani, suspectate de trafic internațional și intern de droguri de mare risc. Potrivit anchetatorilor, în luna mai 2026, cele două femei ar fi procurat din Germania peste 9,5 kilograme de substanțe interzise (3-CMC și 4-CMC), cu intenția de a le vinde în România.

Ulterior, femeia de 47 de ani și minorul ar fi introdus drogurile în țară printr-o firmă de curierat și au însoțit transportul pentru a se asigura că ajunge la destinație. Marți, 5 mai, un alt membru al familiei, un suspect de 15 ani, a fost prins în flagrant în municipiul Brăila, în timp ce ridica cele două trolere în care se aflau drogurile.

De asemenea, celor două suspecte au procurat, deținut și vândut „cristal”, în perioada iunie 2025 – mai 2026, la diferite intervale, o parte dintre cantitățile comercializate fiind indisponibilizate pe parcursul urmăririi penale.

În urma perchezițiilor efectuate la locuințele celor implicați, anchetatorii au descoperit și ridicat mai multe mijloace de probă. Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Brăila a fost sesizat, astăzi, cu propunerea de arestare preventivă a inculpaților pentru o perioadă de 30 de zile.

Activitățile judiciare au fost realizate împreună cu polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Brăila, cu sprijinul polițiștilor Inspectoratului de Poliție Județean Brăila și al jandarmilor Inspectoratului de Jandarmi Județean Brăila.

FOTO & VIDEO: DIICOT/Poliția Română

