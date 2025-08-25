Câți BANI primesc ispitele la Insula Iubirii 2025, de la Antena 1. Filmările au loc în Thailanda și durează 3 săptămâni

Sezonul 9 al show-ului „Insula Iubirii”, difuzat de Antena 1, este în plină desfășurare, iar telespectatorii urmăresc cu sufletul la gură aventurile celor cinci cupluri în Thailanda. Dar, când vine vorba de ispite, mulți se întreabă câți bani primesc pentru cele trei săptămâni de filmări, scrie Cancan. Aceste personaje joacă un rol important în cadrul emisiunii, pentru că îi testează pe cei din cuplu, iar în fiecare sezon au făcut treabă bună. Însă, mulți fani cred că acest rol vine și cu mulți bani, deși realitatea este cu totul alta. Doar faima este mare…

Așadar, „Insula Iubirii” este considerată mai mult o rampă de lansare pentru ispite. Astfel, potrivit producătorilor, sumele primite sunt compensante cu celelalte avantaje pe care le au acestea . Mai exact, se pune accentul că pe lângă remunerația financiară, ispitele primesc practic o vacanță complet gratuită. Mai mult, șansa de a participa la Insula Iubirii se consideră că aduce la pachet o expunere media uriașă, care ulterior le poate genera venituri mai consistente. Mai exact, show-ul le poate deschide uși pentru colaborări în social media, modelling sau alte proiecte media.

Sursa foto: Facebook/Insula Iubirii