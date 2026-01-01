Prima pagină » Actualitate »  Ce preț are un metru cub de gaz în România în anul 2026

 Ce preț are un metru cub de gaz în România în anul 2026

01 ian. 2026, 13:28, Actualitate
 Ce preț are un metru cub de gaz în România în anul 2026

Liberalizarea prețurilor la gaze naturale care este programată pentru 1 aprilie 2026, va aduce facturi mai mare pentru consumatori, arată estimările Asociației Furnizorilor de Energie din România.

Laurențiu Urulescu, președintele organizației, a declarat într-o conferință de presă că, odată cu încheierea schemei de plafonare prevăzute de OUG 6/2025, prețurile vor reveni la nivelul pieței, iar asta va aduce o scumpire de cel puțin 5% pentru gospodării.

Ce preț are un metru cub de gaz în România în anul 2026

Urulescu a explicat că furnizorii cumpără în prezent gazul destinat populației și sistemelor de termoficare la aproximativ 120 lei/MWh, la care se adaugă circa 30 lei/MW costuri de înmagazinare. Odată cu liberalizarea, preţul ar urma să revină la nivelul pieţei angro, în prezent în jur de 170 lei/MWh. Această diferenţă se va reflecta în facturile consumatorilor casnici.

„Ne aşteptăm ca de la 1 aprilie 2026 să mergem la preţul pieţei (…) în factura finală se va regăsi o creştere de cel puţin 5%”, a spus preşedintele AFEER. Pentru un apartament cu centrală, factura lunară într-o perioadă de iarnă ar creşte de la aproximativ 400 lei la 420 lei.

Cât va costa un metru cub de gaz de la 1 aprilie 2026

În 2026, prețul metru cubului de gaz în România va fi influențat de eliminarea graduală a plafoanelor: până pe 31 martie 2026, prețul este plafonat la aproximativ 0,31 lei/kWh (aprox. 0,33-0,35 lei/mc), iar de la 1 Aprilie 2026, odată cu încheierea OUG 6/2025, prețurile vor crește, furnizorii (precum PPC, ENGIE) anunțând oferte începând de la ~0,26-0,29 lei/kWh (≈ 0,28-0,32 lei/mc), plus tarife, sugerând o majorare față de perioada de plafonare, dar sub nivelurile istorice mai înalte.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS PANTONE a ales prima nuanţă de alb din istoria sa. Culoarea anului 2026 este PANTONE 11-4201 Cloud Dancer
13:51
PANTONE a ales prima nuanţă de alb din istoria sa. Culoarea anului 2026 este PANTONE 11-4201 Cloud Dancer
Gândul de Vreme Prognoza în prima zi a anului, în exclusivitate pentru Gândul, de la ANM: Unde ninge consistent în țară? Este avertizare specială pentru București
13:39
Prognoza în prima zi a anului, în exclusivitate pentru Gândul, de la ANM: Unde ninge consistent în țară? Este avertizare specială pentru București
EVENIMENT A murit tatăl Loredanei Groza. Mesajul de rămas bun al artistei
13:36
A murit tatăl Loredanei Groza. Mesajul de rămas bun al artistei
ULTIMA ORĂ Nicuşor Dan a transmis un mesaj de condoleanţe pentru elveţieni: „La începutul noului an, am fost profund întristat”
13:34
Nicuşor Dan a transmis un mesaj de condoleanţe pentru elveţieni: „La începutul noului an, am fost profund întristat”
FLASH NEWS România e pe primul loc în Europa de Sud-Est la comandat mâncare acasă. Un constănţean a făcut cumpăraturi de la supermarket de 33.000 de lei
13:25
România e pe primul loc în Europa de Sud-Est la comandat mâncare acasă. Un constănţean a făcut cumpăraturi de la supermarket de 33.000 de lei
ULTIMA ORĂ Republica Moldova invită cetăţenii UE să se simtă ca acasă, cu oferte de telefonie şi internet fără costuri suplimentare
13:06
Republica Moldova invită cetăţenii UE să se simtă ca acasă, cu oferte de telefonie şi internet fără costuri suplimentare
Mediafax
Sfântul Vasile, unul dintre cei mai mari sfinţi ai Bisericii Ortodoxe. De ce este bine să bei vin pe 1 ianuarie
Digi24
Trump îl ironizează pe George Clooney, după ce acesta a primit cetățenia franceză: E doar un tip banal, care se tot plânge de politică
Cancan.ro
A murit de Revelion! Elena Lasconi e devastată. Doliu imens
Prosport.ro
Ce mai face Arpad Paszkany. Iubita mai tânără l-a fotografiat în vila lor luxoasă din Marbella
Adevarul
Cazul unei adolescente aflată la risc de deportare din Danemarca a atras atenția lui Musk. Comentariul acestuia a suscitat un val de reacții online
Mediafax
Ce se scumpește din 1 ianuarie. Lista accizelor și taxelor ce intră în vigoare
Click
Impozitul pe casă explodează în 2026. Formula simplă care îți arată exact cât vei plăti
Digi24
Un bastion costisitor la frontiera UE. Ce se va întâmpla cu cea mai mare armată a Europei când războiul contra Rusiei se va încheia
Cancan.ro
O nouă descoperire uluitoare în cazul Rodicăi Stănoiu, după substanțele afrodisiace. Ce obiecte s-au ridicat din locuință
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în formă artista
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Un român va participa la Raliul Dakar 2026. În ce categorie se va înscrie acesta?
Descopera.ro
Leacuri de mahmureală: Cum faci să elimini alcoolul repede?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Descopera.ro
Un duș scurt sau o baie relaxantă în cadă: Care este mai igienic?
ANUL NOU Trump și aliații săi MAGA au petrecut la Mar-a-Lago de Anul Nou. Netanyahu, invitatul surpriză. Ținuta spectaculoasă a primei doamne
13:25
Trump și aliații săi MAGA au petrecut la Mar-a-Lago de Anul Nou. Netanyahu, invitatul surpriză. Ținuta spectaculoasă a primei doamne
ANUNȚ Agenţia Naţională de Transplant: bilanţ pozitiv în 2025 / 91 de donatori şi cel mai bun an din 2016 încoace
13:06
Agenţia Naţională de Transplant: bilanţ pozitiv în 2025 / 91 de donatori şi cel mai bun an din 2016 încoace
ULTIMA ORĂ Germania schimbă regulile la volan şi introduce permisul digital naţional. Telefonul va prelua din responsabilităţile şoferului
12:46
Germania schimbă regulile la volan şi introduce permisul digital naţional. Telefonul va prelua din responsabilităţile şoferului
FLASH NEWS Mircea Dinescu a scris poezia care l-a vizitat în noaptea de Anul Nou: „Locuiam în casă de paiantă,/cu apă rece, criză de săpun”
12:25
Mircea Dinescu a scris poezia care l-a vizitat în noaptea de Anul Nou: „Locuiam în casă de paiantă,/cu apă rece, criză de săpun”
VIDEO Ion Cristoiu: Nicușor Dan a reușit să arunce în derizoriu și mesajul prezidențial de Anul Nou
12:19
Ion Cristoiu: Nicușor Dan a reușit să arunce în derizoriu și mesajul prezidențial de Anul Nou

Cele mai noi