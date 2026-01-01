Liberalizarea prețurilor la gaze naturale care este programată pentru 1 aprilie 2026, va aduce facturi mai mare pentru consumatori, arată estimările Asociației Furnizorilor de Energie din România.

Laurențiu Urulescu, președintele organizației, a declarat într-o conferință de presă că, odată cu încheierea schemei de plafonare prevăzute de OUG 6/2025, prețurile vor reveni la nivelul pieței, iar asta va aduce o scumpire de cel puțin 5% pentru gospodării.

Ce preț are un metru cub de gaz în România în anul 2026

Urulescu a explicat că furnizorii cumpără în prezent gazul destinat populației și sistemelor de termoficare la aproximativ 120 lei/MWh, la care se adaugă circa 30 lei/MW costuri de înmagazinare. Odată cu liberalizarea, preţul ar urma să revină la nivelul pieţei angro, în prezent în jur de 170 lei/MWh. Această diferenţă se va reflecta în facturile consumatorilor casnici.

„Ne aşteptăm ca de la 1 aprilie 2026 să mergem la preţul pieţei (…) în factura finală se va regăsi o creştere de cel puţin 5%”, a spus preşedintele AFEER. Pentru un apartament cu centrală, factura lunară într-o perioadă de iarnă ar creşte de la aproximativ 400 lei la 420 lei.

Cât va costa un metru cub de gaz de la 1 aprilie 2026

În 2026, prețul metru cubului de gaz în România va fi influențat de eliminarea graduală a plafoanelor: până pe 31 martie 2026, prețul este plafonat la aproximativ 0,31 lei/kWh (aprox. 0,33-0,35 lei/mc), iar de la 1 Aprilie 2026, odată cu încheierea OUG 6/2025, prețurile vor crește, furnizorii (precum PPC, ENGIE) anunțând oferte începând de la ~0,26-0,29 lei/kWh (≈ 0,28-0,32 lei/mc), plus tarife, sugerând o majorare față de perioada de plafonare, dar sub nivelurile istorice mai înalte.