Prognoza în prima zi a anului, în exclusivitate pentru Gândul, de la ANM: Unde ninge consistent în țară? Este avertizare specială pentru București

01 ian. 2026, 13:39, Actualitate
Meteorologul de serviciu al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) a transmis, pentru Gândul, prognoza de ultimă oră. Pentru București este o prognoză specială de frig, iar la munte, mai ales în Apuseni, va ninge și se va depune strat consistent de zăpadă.

„Începând de joi, aria precipitațiilor se va extinde treptat în vestul, centrul și nord-vestul țării, precum și în toate zonele montane și submontane și local se vor acumula cantități de apă de 20…30 l/mp. La munte va ninge și, în special în Munții Apuseni, se va depune strat consistent de zăpadă, în general de 15 – 25 cm. În Banat vor fi precipitații mixte, iar în Maramureș, Transilvania, Crișana și jumătatea nordică a Olteniei vor predomina ninsorile, iar stratul de zăpadă va fi de 5…15 cm. Pe alocuri se va forma polei”, a precizat pentru Gândul meteorologul de serviciu al ANM.

În continuare vor fi intensificări ale vântului

Potrivit sursei citate, vântul se va intensifica în Carpații Occidentali și Orientali, iar de vineri (2 ianuarie) și în Carpații Meridionali va avea viteze de peste 70…80 km/h, viscolind ninsoarea.

„Totodată, până sâmbătă (3 ianuarie) local și temporar intensificări ale vântului vor fi și în zonele joase de relief din vest, centru și est, cu viteze în general de 40…50 km/h. Până joi (8 ianuarie) vor fi precipitații în toate regiunile, iar local cantitățile de apă vor fi însemnate. Vântul va avea intensificări în Carpații Occidentali și Orientali, iar din dimineața de vineri și în Carpații Meridionali vor fi viteze de 70…90 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, rafalele vor atinge 90…100 km/h și ninsoarea va fi viscolită și vizibilitatea scăzută”, mai spune specialistul ANM.

Prognoză specială de frig în București

Totodată, există o prognoză specială pentru București, până pe 3 ianuarie, ora 10.00.

„Vremea se va menține rece, îndeosebi dimineața și noaptea. Cerul va fi variabil, mai mult senin la începutul și spre sfârșitul intevalului. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 2…3 grade, iar cea minimă de -6…-4 grade, mai scăzută în zona preorășenească până spre -9 grade”, a precizat pentru Gândul meteorologul de serviciu.

De pe data de 2 ianuarie, vremea se va încălzi în București față de zilele precedente.

„Valorile de temperatură se vor situa peste mediile multianuale specifice acestei date. Cerul va fi variabil, cu înnorări seara și noaptea, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 7…8 grade, iar cea minimă de -3…0 grade”, a mai precizat meteorologul de serviciu al ANM.

