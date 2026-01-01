Prima pagină » Actualitate » PANTONE a ales prima nuanţă de alb din istoria sa. Culoarea anului 2026 este PANTONE 11-4201 Cloud Dancer

Luiza Dobrescu
01 ian. 2026, 13:51, Actualitate
 Institutul Pantone a decis drept culoare a anului 2026 nuanţa PANTONE 11-4201 Cloud Dancer. Este pentru prima dată în istoria institutului când este desemnată o nunanţă de alb, menită să reprezinte: calm, claritate și o resetare vizuală și emoțională.

Cloud Dancer este considerată o nuanţă care inspiră liniște, spațiu, claritate. Potrivit reprezentanților PANTONE, acest alb funcționează ca o „pânză goală”, capabilă să aducă focalizare și să ofere un refugiu vizual într-o perioadă supraîncărcată.

„Cacofonia care ne înconjoară a devenit copleșitoare, făcând tot mai greu să auzim vocile propriului eu. Cloud Dancer este o declarație conștientă de simplificare — un moment de eliberare de distragerile externe”, spune Leatrice Eiseman, Director executiv al Institului.

PANTONE vorbeşte, prin nuanţa aleasă, despre căutarea unui echilibru, e introspecției și nevoia de simplitate într-o lume din ce în ce mai dificilă.

„O nuanță aerisită de alb, PANTONE 11-4201 Cloud Dancer deschide spațiu pentru creativitate, permițând imaginației noastre să rătăcească și să plutească, astfel încât să prindă contur noi perspective și idei îndrăznețe”, mai spune Laurie Pressman, vicepreședintă a Pantone Color Institute.

Mai mult, este o nunanţă care luminează casa, dacă este aleasă pentru pereţi şi este ideală pentru stiluri minimaliste, scandinave, spa, dar și pentru “neutral maximalism”.

PANTONE 11-4201 Cloud Dancer invită la un spațiu în care atmosfera e senină și aerisită, o curățenie vizuală care inspiră bunăstare și ușurință.

Trei spații pentru care să iei Cloud Dancer în considerare: dormitor, baie și bucătărie.

