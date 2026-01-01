Nicuşor Dan a transmis un mesaj de condoleanţe pentru elveţieni: „La începutul noului an, am fost profund întristat”

Anul Nou a început cu o tragedie pentru elveţieni. O explozie urmată de un incendiu la Crans-Montana, soldate cu 40 de morţi şi 100 de răniţi, nu l-au lăsat indiferent nici pe preşedintele Nicuşor Dan. Acesta a transmis un mesaj de condoleanţe şi de încurajare familiilor afectate.

Preşedintele României a postat mesajul pe X.

At the start of the new year, I was deeply saddened to learn of the explosion and ensuing fire in Crans-Montana that claimed many lives and left others injured. I wish a speedy recovery to the injured and extend my heartfelt condolences to the victims’ families, the people of… — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) January 1, 2026

„La începutul noului an, am fost profund întristat să aflu despre explozia și incendiul care a urmat la Crans-Montana, care au curmat numeroase vieți și au rănit alte persoane. Le urez răniților o însănătoșire grabnică și transmit sincere condoleanțe familiilor victimelor, poporului elvețian și președintelui Guy Parmelin”, a scris Nicuşor Dan.

