Prima pagină » Actualitate » Nicuşor Dan a transmis un mesaj de condoleanţe pentru elveţieni: „La începutul noului an, am fost profund întristat”

Nicuşor Dan a transmis un mesaj de condoleanţe pentru elveţieni: „La începutul noului an, am fost profund întristat”

Luiza Dobrescu
01 ian. 2026, 13:34, Actualitate
Nicuşor Dan a transmis un mesaj de condoleanţe pentru elveţieni:

Anul Nou a început cu o tragedie pentru elveţieni. O explozie urmată de un incendiu la Crans-Montana, soldate cu 40 de morţi şi 100 de răniţi, nu l-au lăsat indiferent nici pe preşedintele Nicuşor Dan. Acesta a transmis un mesaj de condoleanţe şi de încurajare familiilor afectate.

Preşedintele României a postat mesajul pe X.

„La începutul noului an, am fost profund întristat să aflu despre explozia și incendiul care a urmat la Crans-Montana, care au curmat numeroase vieți și au rănit alte persoane. Le urez răniților o însănătoșire grabnică și transmit sincere condoleanțe familiilor victimelor, poporului elvețian și președintelui Guy Parmelin”, a scris Nicuşor Dan.

🚨 40 de morți și 100 de răniți în Elveția, în explozia clubului din Crans Montana. A fost declarată stare de urgență în cantonul Valais

MAE, în alertă după explozia din Elveția: autoritățile verifică dacă printre victime sunt și români

