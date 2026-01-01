România e pe primul loc în Europa de Sud-Est la comandat mâncare acasă. Un constănţean a făcut cumpăraturi de la supermarket de 33.000 de lei

Românii nu au făcut economie deloc în 2025 în ceea ce priveşte mâncarea comandată acasă. Potrivit cifrelor date publicităţii de una dintre firmele de livrare la domiciliu, numărul de comenzi de mâncare și produse nealimentare plasate în acest an, prin platforma tech care oferă servicii la cerere, poziționează România pe primul loc în Europa de Sud-Est în ceea ce privește cererea din aplicație.

În 2025, pe baza comenzilor plasate la mii de parteneri din peste 60 de orașe, reiese că românii au comandat mai mult și mai des, iar obiceiurile de consum s-au diversificat, de la livrări de mâncare la cumpărături rapide din supermarketuri, cosmetice, flori și produse pentru animale de companie.

Iar când vine vorba de preferinţe, câştigă detaşat preparatele orientale și asiatice, ale căror vânzări au crescut cu cel puţin 20% în 2025.

De asemenea, în reţeua firmei de livrare, România s-a situat pe cel de-al treilea loc la nivel global în ceea ce privește comenzile de la supermarketuri și magazine nealimentare

Şi cererea de la magazinele specializate în produse de îngrijire și cosmetice a fost mai mare cu 50% față de anul trecut.

De departe, cea mai mare comandă plasată în 2025 a venit din Constanța și a depășit 33.000 de lei pentru cumpărături de la un supermarket.

ca să nu rămână mai prejos capitala, un bucureștean a plasat de-a lungul anului peste 2100 de comenzi.

