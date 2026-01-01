Ce a pățit o femeie care a plătit 600 de lei pentru Revelionul la restaurant. Cu o zi înainte i s-a spus să vină cu mâncare de acasă

Caz revoltător la Timișoara. Zeci de persoane care au dat sute de lei pentru un Revelion la restaurant au aflat cu câteva ore înainte de trecerea în noul an că petrecerea pentru care au plătit sute de lei nu mai există.

Managerul restaurantului a anulat evenimentul după ce organizatorul nu a plătit suma din contract. În cele din urmă, sala a fost pusă la dispoziție, însă participanții au fost înștiințați că trebuie să vină cu mâncare și băutură de acasă.

A aflat cu o zi înainte că Revelionul pe care a plătit sute de lei a fost anulat

Printre cei păgubiți se numără și Ecaterina, ea a plătit 600 de lei pentru un Revelion organizat la restaurantul din Timișoara, însă, cu o zi înainte a aflat că sunt probleme.

Femeia a spus că a mers cu un grup și a făcut plata prin transfer, fără a primi altă dovadă. „20 de persoane am decis, într-un grup. Am plătit, i-am transferat banii şi am întrebat dacă avem, ce dovadă. A zis că nu e nevoie, doar transferul respectiv. În banii ăştia, trebuia meniul să fie achitat, precum şi ospătarii şi se pare că această promisiune nu se poate onora”, a declarat păgubita, potrivit Observator News.

Restaurantul a luat decizia de a anula evenimentul, pentru că organizatorul nu a achitat închirierea.

Oamenii au început să caute soluții ca să nu rămână fără planuri de Revelion. În final, administratorii au spus că pun la dispoziție sala, iar artiștii deja plătiți vor cânta. Pentru mâncare și băutură, fiecare trebuie să se descurce singur, și nu vor exista ospătari. „Fiecare un platou rece şi să venim cu tăria în buzunar”.

Organizatorul a mărturisit că regretă situația și că nu mai poate returna sumele de bani. „Nu am cum să fac, că dacă i-aş fi avut i-aş fi dat cu drag, credeţi-mă că nu îi am. Nu sunt bun de nimic, sunt dispus să fac orice act e nevoie, să fac orice, dar nu puteţi să faceţi răul ăsta că nu am greşit cu nimic”, a declarat Marius, organizatorul evenimentului, pentru sursa citată.