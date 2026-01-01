Prima pagină » Actualitate » Ce a pățit o femeie care a plătit 600 de lei pentru Revelionul la restaurant. Cu o zi înainte i s-a spus să vină cu mâncare de acasă

Ce a pățit o femeie care a plătit 600 de lei pentru Revelionul la restaurant. Cu o zi înainte i s-a spus să vină cu mâncare de acasă

01 ian. 2026, 13:53, Actualitate
Ce a pățit o femeie care a plătit 600 de lei pentru Revelionul la restaurant. Cu o zi înainte i s-a spus să vină cu mâncare de acasă

Caz revoltător la Timișoara. Zeci de persoane care au dat sute de lei pentru un Revelion la restaurant au aflat cu câteva ore înainte de trecerea în noul an că petrecerea pentru care au plătit sute de lei nu mai există.

Managerul restaurantului a anulat evenimentul după ce organizatorul nu a plătit suma din contract. În cele din urmă, sala a fost pusă la dispoziție, însă participanții au fost înștiințați că trebuie să vină cu mâncare și băutură de acasă.

A aflat cu o zi înainte că Revelionul pe care a plătit sute de lei a fost anulat

Printre cei păgubiți se numără și Ecaterina, ea a plătit 600 de lei pentru un Revelion organizat la restaurantul din Timișoara, însă, cu o zi înainte a aflat că sunt probleme.

Femeia a spus că a mers cu un grup și a făcut plata prin transfer, fără a primi altă dovadă. „20 de persoane am decis, într-un grup. Am plătit, i-am transferat banii şi am întrebat dacă avem, ce dovadă. A zis că nu e nevoie, doar transferul respectiv. În banii ăştia, trebuia meniul să fie achitat, precum şi ospătarii şi se pare că această promisiune nu se poate onora”, a declarat păgubita, potrivit Observator News.

Restaurantul a luat decizia de a anula evenimentul, pentru că organizatorul nu a achitat închirierea.

Oamenii au început să caute soluții ca să nu rămână fără planuri de Revelion. În final, administratorii au spus că pun la dispoziție sala, iar artiștii deja plătiți vor cânta. Pentru mâncare și băutură, fiecare trebuie să se descurce singur, și nu vor exista ospătari. „Fiecare un platou rece şi să venim cu tăria în buzunar”.

Organizatorul a mărturisit că regretă situația și că nu mai poate returna sumele de bani. „Nu am cum să fac, că dacă i-aş fi avut i-aş fi dat cu drag, credeţi-mă că nu îi am. Nu sunt bun de nimic, sunt dispus să fac orice act e nevoie, să fac orice, dar nu puteţi să faceţi răul ăsta că nu am greşit cu nimic”, a declarat Marius, organizatorul evenimentului, pentru sursa citată.

Recomandarea video

Citește și

Gândul de Vreme Prognoza în prima zi a anului, în exclusivitate pentru Gândul, de la ANM: Unde ninge consistent în țară? Este avertizare specială pentru București
13:39
Prognoza în prima zi a anului, în exclusivitate pentru Gândul, de la ANM: Unde ninge consistent în țară? Este avertizare specială pentru București
EVENIMENT A murit tatăl Loredanei Groza. Mesajul de rămas bun al artistei
13:36
A murit tatăl Loredanei Groza. Mesajul de rămas bun al artistei
ULTIMA ORĂ Nicuşor Dan a transmis un mesaj de condoleanţe pentru elveţieni: „La începutul noului an, am fost profund întristat”
13:34
Nicuşor Dan a transmis un mesaj de condoleanţe pentru elveţieni: „La începutul noului an, am fost profund întristat”
ECONOMIE  Ce preț are un metru cub de gaz în România în anul 2026
13:28
 Ce preț are un metru cub de gaz în România în anul 2026
FLASH NEWS România e pe primul loc în Europa de Sud-Est la comandat mâncare acasă. Un constănţean a făcut cumpăraturi de la supermarket de 33.000 de lei
13:25
România e pe primul loc în Europa de Sud-Est la comandat mâncare acasă. Un constănţean a făcut cumpăraturi de la supermarket de 33.000 de lei
ULTIMA ORĂ Republica Moldova invită cetăţenii UE să se simtă ca acasă, cu oferte de telefonie şi internet fără costuri suplimentare
13:06
Republica Moldova invită cetăţenii UE să se simtă ca acasă, cu oferte de telefonie şi internet fără costuri suplimentare
Mediafax
Sfântul Vasile, unul dintre cei mai mari sfinţi ai Bisericii Ortodoxe. De ce este bine să bei vin pe 1 ianuarie
Digi24
Trump îl ironizează pe George Clooney, după ce acesta a primit cetățenia franceză: E doar un tip banal, care se tot plânge de politică
Cancan.ro
A murit de Revelion! Elena Lasconi e devastată. Doliu imens
Prosport.ro
Ce mai face Arpad Paszkany. Iubita mai tânără l-a fotografiat în vila lor luxoasă din Marbella
Adevarul
Cazul unei adolescente aflată la risc de deportare din Danemarca a atras atenția lui Musk. Comentariul acestuia a suscitat un val de reacții online
Mediafax
Ce se scumpește din 1 ianuarie. Lista accizelor și taxelor ce intră în vigoare
Click
Impozitul pe casă explodează în 2026. Formula simplă care îți arată exact cât vei plăti
Digi24
Un bastion costisitor la frontiera UE. Ce se va întâmpla cu cea mai mare armată a Europei când războiul contra Rusiei se va încheia
Cancan.ro
O nouă descoperire uluitoare în cazul Rodicăi Stănoiu, după substanțele afrodisiace. Ce obiecte s-au ridicat din locuință
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în formă artista
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Un român va participa la Raliul Dakar 2026. În ce categorie se va înscrie acesta?
Descopera.ro
Leacuri de mahmureală: Cum faci să elimini alcoolul repede?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Descopera.ro
Un duș scurt sau o baie relaxantă în cadă: Care este mai igienic?
ANUL NOU Trump și aliații săi MAGA au petrecut la Mar-a-Lago de Anul Nou. Netanyahu, invitatul surpriză. Ținuta spectaculoasă a primei doamne
13:25
Trump și aliații săi MAGA au petrecut la Mar-a-Lago de Anul Nou. Netanyahu, invitatul surpriză. Ținuta spectaculoasă a primei doamne
ANUNȚ Agenţia Naţională de Transplant: bilanţ pozitiv în 2025 / 91 de donatori şi cel mai bun an din 2016 încoace
13:06
Agenţia Naţională de Transplant: bilanţ pozitiv în 2025 / 91 de donatori şi cel mai bun an din 2016 încoace
ULTIMA ORĂ Germania schimbă regulile la volan şi introduce permisul digital naţional. Telefonul va prelua din responsabilităţile şoferului
12:46
Germania schimbă regulile la volan şi introduce permisul digital naţional. Telefonul va prelua din responsabilităţile şoferului
FLASH NEWS Mircea Dinescu a scris poezia care l-a vizitat în noaptea de Anul Nou: „Locuiam în casă de paiantă,/cu apă rece, criză de săpun”
12:25
Mircea Dinescu a scris poezia care l-a vizitat în noaptea de Anul Nou: „Locuiam în casă de paiantă,/cu apă rece, criză de săpun”
VIDEO Ion Cristoiu: Nicușor Dan a reușit să arunce în derizoriu și mesajul prezidențial de Anul Nou
12:19
Ion Cristoiu: Nicușor Dan a reușit să arunce în derizoriu și mesajul prezidențial de Anul Nou

Cele mai noi