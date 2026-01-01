Prima pagină » Actualitate » A murit tatăl Loredanei Groza. Mesajul de rămas bun al artistei

A murit tatăl Loredanei Groza. Mesajul de rămas bun al artistei

01 ian. 2026, 13:36, Actualitate
A murit tatăl Loredanei Groza. Mesajul de rămas bun al artistei

Vremuri de cumpănă pentru Loredana Groza. Tatăl său, Vasile Groza, în vârstă de 88 de ani, a pierdut lupta cu boala după săptămâni întregi în care a fost internat în stare critică. Artista a împărtășit public durerea sa printr-un mesaj emoționant pe Instagram: „Nu vreau să-ți spun adio, dragă Tata, pentru că moartea nu e sfârșitul, este parte din viață. Tu pentru mine ești nemuritor!”

Pe contul său de Instagram, Loredana a transmis un mesaj emoționant și plin de recunoștință. „Am sperat ca momentul acesta să nu vină niciodată, pentru că părinții nu mor niciodată… Dar iată că timpul nu a mai avut răbdare. Tata a plecat în lunga călătorie a eternității!”, a scris artista.

Loredana a amintit cu mândrie de realizările tatălui său: poezii, cărți pentru copii, romane și cântece. Vasile Groza a crescut orfan de tată, cu o mamă văduvă de război care a crescut singură trei băieți, și, în ciuda greutăților, și-a urmat destinul de poet autodidact și a devenit membru al Uniunii Scriitorilor din România.

Artista și-a exprimat recunoștința față de tatăl său pentru sprijinul necondiționat și iubirea oferită: „Ai fost un luptător, un visător, bunicul tuturor copiilor, prieten de nădejde, un erou! Te-ai luptat cu suferința până la ultima suflare!”

Ceremonia de înmormântare va avea loc vineri, 2 ianuarie, la ora 11:00, la Cimitirul Bellu, unde familia și apropiații îl vor conduce pe Vasile Groza pe ultimul drum.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS PANTONE a ales prima nuanţă de alb din istoria sa. Culoarea anului 2026 este PANTONE 11-4201 Cloud Dancer
13:51
PANTONE a ales prima nuanţă de alb din istoria sa. Culoarea anului 2026 este PANTONE 11-4201 Cloud Dancer
Gândul de Vreme Prognoza în prima zi a anului, în exclusivitate pentru Gândul, de la ANM: Unde ninge consistent în țară? Este avertizare specială pentru București
13:39
Prognoza în prima zi a anului, în exclusivitate pentru Gândul, de la ANM: Unde ninge consistent în țară? Este avertizare specială pentru București
ULTIMA ORĂ Nicuşor Dan a transmis un mesaj de condoleanţe pentru elveţieni: „La începutul noului an, am fost profund întristat”
13:34
Nicuşor Dan a transmis un mesaj de condoleanţe pentru elveţieni: „La începutul noului an, am fost profund întristat”
ECONOMIE  Ce preț are un metru cub de gaz în România în anul 2026
13:28
 Ce preț are un metru cub de gaz în România în anul 2026
FLASH NEWS România e pe primul loc în Europa de Sud-Est la comandat mâncare acasă. Un constănţean a făcut cumpăraturi de la supermarket de 33.000 de lei
13:25
România e pe primul loc în Europa de Sud-Est la comandat mâncare acasă. Un constănţean a făcut cumpăraturi de la supermarket de 33.000 de lei
ULTIMA ORĂ Republica Moldova invită cetăţenii UE să se simtă ca acasă, cu oferte de telefonie şi internet fără costuri suplimentare
13:06
Republica Moldova invită cetăţenii UE să se simtă ca acasă, cu oferte de telefonie şi internet fără costuri suplimentare
Mediafax
Sfântul Vasile, unul dintre cei mai mari sfinţi ai Bisericii Ortodoxe. De ce este bine să bei vin pe 1 ianuarie
Digi24
Trump îl ironizează pe George Clooney, după ce acesta a primit cetățenia franceză: E doar un tip banal, care se tot plânge de politică
Cancan.ro
A murit de Revelion! Elena Lasconi e devastată. Doliu imens
Prosport.ro
Ce mai face Arpad Paszkany. Iubita mai tânără l-a fotografiat în vila lor luxoasă din Marbella
Adevarul
Cazul unei adolescente aflată la risc de deportare din Danemarca a atras atenția lui Musk. Comentariul acestuia a suscitat un val de reacții online
Mediafax
Ce se scumpește din 1 ianuarie. Lista accizelor și taxelor ce intră în vigoare
Click
Impozitul pe casă explodează în 2026. Formula simplă care îți arată exact cât vei plăti
Digi24
Un bastion costisitor la frontiera UE. Ce se va întâmpla cu cea mai mare armată a Europei când războiul contra Rusiei se va încheia
Cancan.ro
O nouă descoperire uluitoare în cazul Rodicăi Stănoiu, după substanțele afrodisiace. Ce obiecte s-au ridicat din locuință
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în formă artista
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Un român va participa la Raliul Dakar 2026. În ce categorie se va înscrie acesta?
Descopera.ro
Leacuri de mahmureală: Cum faci să elimini alcoolul repede?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Descopera.ro
Un duș scurt sau o baie relaxantă în cadă: Care este mai igienic?
ANUL NOU Trump și aliații săi MAGA au petrecut la Mar-a-Lago de Anul Nou. Netanyahu, invitatul surpriză. Ținuta spectaculoasă a primei doamne
13:25
Trump și aliații săi MAGA au petrecut la Mar-a-Lago de Anul Nou. Netanyahu, invitatul surpriză. Ținuta spectaculoasă a primei doamne
ANUNȚ Agenţia Naţională de Transplant: bilanţ pozitiv în 2025 / 91 de donatori şi cel mai bun an din 2016 încoace
13:06
Agenţia Naţională de Transplant: bilanţ pozitiv în 2025 / 91 de donatori şi cel mai bun an din 2016 încoace
ULTIMA ORĂ Germania schimbă regulile la volan şi introduce permisul digital naţional. Telefonul va prelua din responsabilităţile şoferului
12:46
Germania schimbă regulile la volan şi introduce permisul digital naţional. Telefonul va prelua din responsabilităţile şoferului
FLASH NEWS Mircea Dinescu a scris poezia care l-a vizitat în noaptea de Anul Nou: „Locuiam în casă de paiantă,/cu apă rece, criză de săpun”
12:25
Mircea Dinescu a scris poezia care l-a vizitat în noaptea de Anul Nou: „Locuiam în casă de paiantă,/cu apă rece, criză de săpun”
VIDEO Ion Cristoiu: Nicușor Dan a reușit să arunce în derizoriu și mesajul prezidențial de Anul Nou
12:19
Ion Cristoiu: Nicușor Dan a reușit să arunce în derizoriu și mesajul prezidențial de Anul Nou

Cele mai noi