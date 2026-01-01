A murit tatăl Loredanei Groza. Mesajul de rămas bun al artistei

Vremuri de cumpănă pentru Loredana Groza. Tatăl său, Vasile Groza, în vârstă de 88 de ani, a pierdut lupta cu boala după săptămâni întregi în care a fost internat în stare critică. Artista a împărtășit public durerea sa printr-un mesaj emoționant pe Instagram: „Nu vreau să-ți spun adio, dragă Tata, pentru că moartea nu e sfârșitul, este parte din viață. Tu pentru mine ești nemuritor!”

Pe contul său de Instagram, Loredana a transmis un mesaj emoționant și plin de recunoștință. „Am sperat ca momentul acesta să nu vină niciodată, pentru că părinții nu mor niciodată… Dar iată că timpul nu a mai avut răbdare. Tata a plecat în lunga călătorie a eternității!”, a scris artista.

Loredana a amintit cu mândrie de realizările tatălui său: poezii, cărți pentru copii, romane și cântece. Vasile Groza a crescut orfan de tată, cu o mamă văduvă de război care a crescut singură trei băieți, și, în ciuda greutăților, și-a urmat destinul de poet autodidact și a devenit membru al Uniunii Scriitorilor din România.

Artista și-a exprimat recunoștința față de tatăl său pentru sprijinul necondiționat și iubirea oferită: „Ai fost un luptător, un visător, bunicul tuturor copiilor, prieten de nădejde, un erou! Te-ai luptat cu suferința până la ultima suflare!”

Ceremonia de înmormântare va avea loc vineri, 2 ianuarie, la ora 11:00, la Cimitirul Bellu, unde familia și apropiații îl vor conduce pe Vasile Groza pe ultimul drum.