Un băiețel de 18 luni a murit tragic, după ce a fost lăsat timp de trei ore în mașină, sub soarele torid al Floridei, de către tatăl său. În timp ce micuțul se sufoca, bărbatul a mers la frizerie și a băut bere la un pub din apropiere. Tatăl copilului a fost arestat pe 19 iunie și acuzat de omor prin imprudență.

Un caz tragic de neglijență a avut loc în Ormond Beach, Florida, la data de 6 iunie, când un bărbat, pe nume Scott Gardner, 33 de ani, l-a lăsat fiul său, Sebastian, în vârstă de numai 18 luni, singur pe bancheta din spate a unei mașini încinse, în jurul orei 11:30 ziua, relatează NBC.

În urma anchetei desfășurate de Biroul Șerifului din comitatul Volusia și Departamentul de Poliție Ormond Beach, geamurile mașinii erau foarte puțin coborâte, iar singura sursă de aerisire era un mic ventilator portabil alimentat cu baterii, orientat spre copil.

Anchetatori au descoperit că aerul condiționat nu funcționa în timpul în care micuțul Sebastian se afla în vehicul, în contextul unor valori termice de peste 32 de grade Celsius.

Potrivit imaginilor de pe camerele de supraveghere, coroborate de declarațiile martorilor, bărbatul fost în pub între orele 12:00-14:00, timp în care a consumat mai multe băuturi alcoolice.

La ora 14:40 Gardner a plecat din bar și a condus până acasă și abia când a ajuns la reședință a raportat la poliție că fiul său nu mai respiră.

Apelul de urgență redă disperarea tatălui.

„Fiul meu nu mai respiră. Are un an și jumătate. Oh, Doamne. Tocmai avea ochii deschiși.”