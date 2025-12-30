Orașul din România care crește taxa de gunoi cu 70% de la 1 ianuarie. Acești localnici vor plăti sute de lei în plus

Anul nou vine cu majorări semnificative de taxe și impozite, unele dintre ele fără precedent, iar scumpirile provoacă și nemulțumiri puternice în rândul populației. Un exemplu este în Galați, unde taxa de salubrizare va crește de la 1 ianuarie de la 170 la 300 de lei de persoană, în contextul în care noile sisteme moderne de colectare a deșeurilor nu sunt încă funcționale.

Orașul din România unde taxa de gunoi crește cu 70%

Locuitorii vor avea de plătit 288 de lei pe an pentru taxa de gunoi, o creștere de aproximativ 70% față de prețul actual. Pentru o familie cu doi copii, suma ajunge la peste 1.100 de lei pe an doar pentru colectarea deșeurilor menajere.

Localnicii spun că acest cost este greu de suportat și iau în calcul amânarea plății. „Drastică, tragică, va fi greu. Muncim ca să supraviețuim”, spune un locuitor potrivit Digi24. Alții au afirmat că nu vor achita taxa până la termenul limită din martie, chiar dacă vor pierde reducerea de 10% care se acordă celor care plătesc anticipat. „Prioritatea noastră sunt copiii, probabil că vom plăti în decembrie”, spune un alt localnic.

Nemulțumirea locuitorilor vine și din faptul că, deși în oraș au fost instalate sute de ghene inteligente, gunoiul încă este colectat în pubele vechi, iar containerele ecologice rămân neutilizate.

Reprezentanții primăriei susțin însă că majorarea taxei era inevitabilă. Potrivit purtătorului de cuvânt al instituției, Petrică Pațilea, creșterea este justificată de majorarea costurilor de colectare, transport și depozitare a deșeurilor.

În ciuda explicațiilor oficiale, mulți localnici spun că nu înțeleg cum se justifică noile tarife, în condițiile în care serviciile nu par să se fi îmbunătățit.

