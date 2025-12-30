Prima pagină » Actualitate » Orașul din România care crește taxa de gunoi cu 70% de la 1 ianuarie. Acești localnici vor plăti sute de lei în plus

Orașul din România care crește taxa de gunoi cu 70% de la 1 ianuarie. Acești localnici vor plăti sute de lei în plus

30 dec. 2025, 10:28, Actualitate
Orașul din România care crește taxa de gunoi cu 70% de la 1 ianuarie. Acești localnici vor plăti sute de lei în plus

Anul nou vine cu majorări semnificative de taxe și impozite, unele dintre ele fără precedent, iar scumpirile provoacă și nemulțumiri puternice în rândul populației. Un exemplu este în Galați, unde taxa de salubrizare va crește de la 1 ianuarie de la 170 la 300 de lei de persoană, în contextul în care noile sisteme moderne de colectare a deșeurilor nu sunt încă funcționale.

Orașul din România unde taxa de gunoi crește cu 70%

Locuitorii vor avea de plătit 288 de lei pe an pentru taxa de gunoi, o creștere de aproximativ 70% față de prețul actual. Pentru o familie cu doi copii, suma ajunge la peste 1.100 de lei pe an doar pentru colectarea deșeurilor menajere.

Localnicii spun că acest cost este greu de suportat și iau în calcul amânarea plății. „Drastică, tragică, va fi greu. Muncim ca să supraviețuim”, spune un locuitor potrivit Digi24. Alții au afirmat că nu vor achita taxa până la termenul limită din martie, chiar dacă vor pierde reducerea de 10% care se acordă celor care plătesc anticipat. „Prioritatea noastră sunt copiii, probabil că vom plăti în decembrie”, spune un alt localnic.

Nemulțumirea locuitorilor vine și din faptul că, deși în oraș au fost instalate sute de ghene inteligente, gunoiul încă este colectat în pubele vechi, iar containerele ecologice rămân neutilizate.

Reprezentanții primăriei susțin însă că majorarea taxei era inevitabilă. Potrivit purtătorului de cuvânt al instituției, Petrică Pațilea, creșterea este justificată de majorarea costurilor de colectare, transport și depozitare a deșeurilor.

În ciuda explicațiilor oficiale, mulți localnici spun că nu înțeleg cum se justifică noile tarife, în condițiile în care serviciile nu par să se fi îmbunătățit.

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Mediafax
Horoscop 30 decembrie 2025: Echilibru și introspecție la final de an pentru două zodii
Digi24
Putin reînvie „poporul sovietic”. România este vizată de o nouă lege promulgată de către dictatorul de la Kremlin
Cancan.ro
BREAKING despre Dan Petrescu! Din păcate, e adevărat
Prosport.ro
FOTO. Diana Munteanu arată impecabil în costum de baie, la 47 de ani. Imaginile de pe plaja din Maldive sunt spectaculoase
Adevarul
Raport cutremurător: zeci de soldați moldoveni bătuți crunt în cazarme, unii au ajuns la spital cu traumatisme grave și fracturi severe
Mediafax
Cine va plăti noua taxă de 25 lei pentru coletele extracomunitare în România
Click
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Digi24
Putin a pus ochii pe o nouă țară. Cum vrea liderul de la Kremlin să-și impună puterea
Cancan.ro
Imaginile apărute după moartea contabilei din Sibiu dau peste cap ancheta. Femeia suspectată că și-a ucis mama pentru avere ochise deja o altă moștenire
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în formă artista
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Modelul Dacia care i-a cucerit pe olandezi. THE BEST în categoria „Value for money”
Descopera.ro
Este bine sau rău ca elevii să aibă teme de vacanță?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Nevastă-mea s-a tâmpit… Ștrulă: – De ce?
Descopera.ro
Test de cultură generală. Pot animalele să prezică vremea?
FLASH NEWS China îndeamnă Rusia și Ucraina să dea dovadă de reţinere în criza privind atacul asupra casei lui Putin. Speranțele de pace, îngreunate
10:41
China îndeamnă Rusia și Ucraina să dea dovadă de reţinere în criza privind atacul asupra casei lui Putin. Speranțele de pace, îngreunate
VIDEO Ion Cristoiu: De ce lipsește Nicușor Dan din negocierile de pace? S-a balonat după atâta ciolan cu fasole!
10:37
Ion Cristoiu: De ce lipsește Nicușor Dan din negocierile de pace? S-a balonat după atâta ciolan cu fasole!
ECONOMIE Surpriză neplăcută de Anul Nou la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Sute de angajați vor primi salarii mai mici cu până la 1.200 de lei
10:13
Surpriză neplăcută de Anul Nou la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Sute de angajați vor primi salarii mai mici cu până la 1.200 de lei
CONTROVERSĂ Președintele israelian neagă că ar fi discutat cu Trump despre grațierea lui Benjamin Netanyahu. Ce afirmații a făcut republicanul
09:42
Președintele israelian neagă că ar fi discutat cu Trump despre grațierea lui Benjamin Netanyahu. Ce afirmații a făcut republicanul
ULTIMA ORĂ O femeie aflată pe trotuar a fost lovită de o dubă, pe Strada Dimitrie Pompeiu din Capitală
09:37
O femeie aflată pe trotuar a fost lovită de o dubă, pe Strada Dimitrie Pompeiu din Capitală
INCIDENT Coaliția saudită a lansat un atac asupra unui port din Yemen din cauza unui transport suspect de armament
09:36
Coaliția saudită a lansat un atac asupra unui port din Yemen din cauza unui transport suspect de armament

Cele mai noi