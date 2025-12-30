LOTO. Tragerile speciale de Anul Nou. Report la Joker și 6/49

Loteria Romana organizeaza miercuri, 31 decembrie, tragerile speciale LOTO de Anul Nou. Evenimentul va fi transmis în direct la România Tv, în emisiunea Românii au noroc, începând cu ora 17:40.

Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40 vor avea loc doua trageri: o tragere principala si o tragere suplimentara.

Pentru cea de-a doua tragere, cea suplimentara, Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I, dupa cum urmeaza:

LOTO 6/49 – 200.000 de lei

JOKER – 100.000 de lei

LOTO 5/40 – 50.000 de lei

Report la Joker la categoria I de peste 8,69 milioane de euro

Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 1,7 milioane de euro

La tragerile speciale de Crăciu, de duminica, 21 decembrie, Loteria Romana a acordat peste 31.600 de castiguri in valoare totala de peste 4,59 milioane de lei.

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 8,7 milioane de lei (peste 1,7 milioane de euro).

La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 4,85 milioane de lei (peste 954.400 de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 44,23 milioane de lei (peste 8,69 milioane de euro).

La Noroc Plus se inregistreaza un report la categoria I in valoare de peste 75.900 de lei (peste 14.900 de euro).

La Loto 5/40, la categoria a II-a, se inregistreaza un report in valoare de peste 71.800 de lei .

La Super Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 140.000 de lei (peste 27.500 de euro).

La tragerea Loto 5/40 s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 1.455.398,80 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Bucuresti, Sectorul 4.

La tragerea Joker, la categoria a II-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 354.879,03 lei. Biletul norocos a fost jucat pe joaca.loto.ro.