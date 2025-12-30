LOTO. Tragerile speciale de Anul Nou. Report la Joker și 6/49

Loteria Romana organizeaza miercuri, 31 decembrie, tragerile speciale LOTO de Anul Nou. Evenimentul va fi transmis în direct la România Tv, în emisiunea Românii au noroc, începând cu ora 17:40.
Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40 vor avea loc doua trageri: o tragere principala si o tragere suplimentara.
Pentru cea de-a doua tragere, cea suplimentara, Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I, dupa cum urmeaza:
La tragerile speciale de Crăciu, de duminica, 21 decembrie, Loteria Romana a acordat peste 31.600 de castiguri in valoare totala de peste 4,59 milioane de lei.
La tragerea Loto 5/40 s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 1.455.398,80 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Bucuresti, Sectorul 4.
La tragerea Joker, la categoria a II-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 354.879,03 lei. Biletul norocos a fost jucat pe joaca.loto.ro.