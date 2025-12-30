Prima pagină » Actualitate » Patriarhul Daniel va săvârși Sfințirea Mare a Apei. Care este programul liturgic al sărbătorii Botezului Domnului

30 dec. 2025, 10:06, Actualitate
Credincioșii ortodocși vor sărbători marțea viitoare Botezul Domnului la Catedrala Patriarhală Sfinții Împărați Constantin și Elena, unde vor fi distribuiți 10.000 de litri de Agheasmă Mare, îmbuteliați în sticle de 0,5 litri.

Programul liturgic al Bobotezei la Patriarhie

Conform Biroului de Presă al Patriarhiei Române, sărbătoarea Botezului Domnului, pe 6 ianuarie 2026, va fi marcată astfel:

  • Între orele 8:30 și 10:30 va fi săvârșită Sfânta Liturghie în Catedrala Patriarhală Sfinții Împărați Constantin și Elena;
  • Începând cu ora 10:30, în pridvorul Reședinței Patriarhale, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel va oficia Slujba Sfințirii Mari a apei, iar credincioșii prezenți vor fi binecuvântați prin stropire cu Agheasma Mare;
  • De la ora 11:30, la Baldachinul Sfinților, lângă catedrală, va fi distribuită Agheasma Mare în sticle de jumătate de litru, în total 10.000 de litri pentru credincioși.

Semnificația Bobotezei și tradițiile ortodoxe

Boboteaza marchează ultima zi a ciclului sărbătorilor de iarnă și este dedicată purificării mediului și sfințirii apelor. În tradiția ortodoxă, sărbătoarea amintește de Botezul Domnului în Iordan, la vârsta de 30 de ani, înainte de a începe viața publică.

Slujba de sfințire a apelor, Agheasma Mare, simbolizează regenerarea și binecuvântarea cosmică. Apa sfințită se ia dimineața, pe nemâncate, și se păstrează în case până la Odovania praznicului, pe 14 ianuarie, fiind folosită în afara acestor zile doar cu acordul preotului duhovnic.

Sărbătoarea Botezului Domnului precede Soborul Sfântului Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul Domnului, care este prăznuit în ziua următoare în Biserica Ortodoxă.

