O femeie aflată pe trotuar a fost lovită de o dubă, pe Strada Dimitrie Pompeiu din Capitală

O dubă a pus la pământ un hidrant, pe Strada Dimitrie Pompeiu din Sectorul 2 al Capitalei. Accidentul s-a produs în Cartierul Pipera din Bucureşti, în jurul orei 8.40.

Potrivit martorilor, şoferul dubei a intrat cu viteză şi a spulberat tot ce a întâlnit în cale, pe trotuar, inclusiv o femeie de 41 de ani, care se afla în zonă în acel moment.

A fost testat cu etilotestul şi drug- testul de către poliţiştii de la Rutieră, iar rezultatele au fost negative. O echipă a firmei furnizoare de curent a oprit electricitatea, în zonă.

Potrivit informațiilor furnizate de Brigada Rutieră, un tânăr de 21 de ani conducea un autoturism dinspre strada Gara Herăstrău către Șoseaua Petricani. Ajuns în dreptul imobilului cu numărul 9, din motive care urmează să fie stabilite de anchetatori, șoferul a pierdut controlul volanului, a pătruns pe sensul opus de mers și apoi pe trotuar, unde a accidentat pietonul.

În urma impactului, femeia a suferit răni și a fost transportată de urgență la spital pentru îngrijiri medicale. Starea acesteia urmează să fie evaluată de cadrele medicale.

Traficul rutier în zonă nu a fost afectat de producerea accidentului.

Polițiștii Brigăzii Rutiere continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele și circumstanțele în care s-a produs accidentul.

