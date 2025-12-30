Surpriză neplăcută de Anul Nou la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Sute de angajați vor primi salarii mai mici cu până la 1.200 de lei

Sute de angajați din categoria personalului didactic auxiliar de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași vor începe anul 2026 cu venituri mai mici, după ce conducerea instituției a decis eliminarea salariului diferențiat acordat în mod constant în ultimii ani, scrie Ziarul de Iași.

Decizia, anunțată chiar înainte de sărbătorile de Anul Nou, vizează sute de angajați din structurile administrative ale UAIC, printre care secretari, laboranți, administratori financiari și personal tehnic. Începând cu 1 ianuarie 2026, aceștia vor pierde între câteva sute și peste 1.000 de lei lunar, în urma suspendării salariului diferențiat de 15%.

Salariul diferențiat fusese introdus spre finalul mandatului fostului rector Tudorel Toader și se aplica aproape uniform, indiferent de performanță. Conducerea actuală a universității a decis ca acest mecanism să fie suspendat, urmând ca eventualele majorări salariale să fie acordate exclusiv pe baza unor criterii clare și măsurabile de performanță.