Caz fără precedent la Iași. Trei afaceriști au cerut ordin de protecție împotriva unui braconier violent: „Cineva va muri”

Caz fără precedent în justiția ieșeană, unde trei oameni de afaceri au solicitat un ordin de protecție împotriva unui localnic acuzat de braconaj, amenințări repetate și acte de violență. Magistrații au decis interzicerea accesului acestuia în zona iazurilor pe care le administra compania reclamanților, scrie Ziarul de Iași.

Trei administratori ai SC Acvacom SRL au cerut instanței emiterea unui ordin de protecție împotriva unui bărbat din comuna Belcești, cunoscut pentru activități repetate de braconaj piscicol. Potrivit plângerilor depuse, acesta s-ar fi dedat în mod constant la furturi de pește din iazurile societății.

Potrivit documentelor depuse la instanță, bărbatul a reacționat violent atunci când i s-a atras atenția că se află pe o proprietate privată. Unul dintre administratori a fost atacat cu o furcă, agresorul spărgând geamul mașinii cu intenția de a-l lovi, iar într-un alt incident a aruncat cu pietre. De asemenea, administratorii au primit amenințări cu moartea pe rețelele de socializare.

AFLAȚI AICI CONTINUAREA ÎN PREMIERĂ ÎN JUSTIȚIA DIN IAȘI