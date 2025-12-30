Prima pagină » Actualitate » Caz fără precedent la Iași. Trei afaceriști au cerut ordin de protecție împotriva unui braconier violent: „Cineva va muri”

Caz fără precedent la Iași. Trei afaceriști au cerut ordin de protecție împotriva unui braconier violent: „Cineva va muri”

Mihai Tănase
30 dec. 2025, 09:52, Actualitate
Caz fără precedent în justiția ieșeană, unde trei oameni de afaceri au solicitat un ordin de protecție împotriva unui localnic acuzat de braconaj, amenințări repetate și acte de violență. Magistrații au decis interzicerea accesului acestuia în zona iazurilor pe care le administra compania reclamanților, scrie Ziarul de Iași.

Trei administratori ai SC Acvacom SRL au cerut instanței emiterea unui ordin de protecție împotriva unui bărbat din comuna Belcești, cunoscut pentru activități repetate de braconaj piscicol. Potrivit plângerilor depuse, acesta s-ar fi dedat în mod constant la furturi de pește din iazurile societății.

Potrivit documentelor depuse la instanță, bărbatul a reacționat violent atunci când i s-a atras atenția că se află pe o proprietate privată. Unul dintre administratori a fost atacat cu o furcă, agresorul spărgând geamul mașinii cu intenția de a-l lovi, iar într-un alt incident a aruncat cu pietre. De asemenea, administratorii au primit amenințări cu moartea pe rețelele de socializare.

FLASH NEWS China îndeamnă Rusia și Ucraina să dea dovadă de reţinere în criza privind atacul asupra casei lui Putin. Speranțele de pace, îngreunate
10:41
China îndeamnă Rusia și Ucraina să dea dovadă de reţinere în criza privind atacul asupra casei lui Putin. Speranțele de pace, îngreunate
VIDEO Ion Cristoiu: De ce lipsește Nicușor Dan din negocierile de pace? S-a balonat după atâta ciolan cu fasole!
10:37
Ion Cristoiu: De ce lipsește Nicușor Dan din negocierile de pace? S-a balonat după atâta ciolan cu fasole!
ECONOMIE Surpriză neplăcută de Anul Nou la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Sute de angajați vor primi salarii mai mici cu până la 1.200 de lei
10:13
Surpriză neplăcută de Anul Nou la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Sute de angajați vor primi salarii mai mici cu până la 1.200 de lei
CONTROVERSĂ Președintele israelian neagă că ar fi discutat cu Trump despre grațierea lui Benjamin Netanyahu. Ce afirmații a făcut republicanul
09:42
Președintele israelian neagă că ar fi discutat cu Trump despre grațierea lui Benjamin Netanyahu. Ce afirmații a făcut republicanul
ULTIMA ORĂ O femeie aflată pe trotuar a fost lovită de o dubă, pe Strada Dimitrie Pompeiu din Capitală
09:37
O femeie aflată pe trotuar a fost lovită de o dubă, pe Strada Dimitrie Pompeiu din Capitală
INCIDENT Coaliția saudită a lansat un atac asupra unui port din Yemen din cauza unui transport suspect de armament
09:36
Coaliția saudită a lansat un atac asupra unui port din Yemen din cauza unui transport suspect de armament

