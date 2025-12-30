Președintele israelian neagă că ar fi discutat cu Trump despre grațierea lui Benjamin Netanyahu. Ce afirmații a făcut republicanul

Președintele israelian, Isaac Herzog, a negat, luni, că ar fi discutat cu omologul său american, Donald Trump, despre grațierea premierului Benjamin Netanyahu, relatează Le Figaro.

„Nu a avut loc nicio conversație între președintele Herzog și președintele Trump de la depunerea cererii de grațiere”, a asigurat, ieri, biroul de presă a lui Isaac Herzog într-un comunicat.

Președintele american Donald Trump i-a scris lui Isaac Herzog, în noiembrie, pentru a-i cere să-i acorde grațierea lui Benyamin Netanyahu în procesul său pentru corupție din Israel.

Trump susține că o grațiere pentru Netanyahu este „pe drum”

Ieri, în cadrul unei conferințe de presă comune în Florida cu premierul israelian Benyamin Netanyahu, Trump a declarat în fața reporterilor că președintele Israelului, Isaac Herzog, i-a spus că o grațiere pentru Netanyahu este „pe drum”.

„Cum să nu-i acordăm o grațiere?”, a spus Trump. „Am vorbit cu președintele”, a spus Trump despre Herzog. „Mi-a spus că este pe drum.”

Când reporterii au transmis această afirmație biroului lui Herzog, consilierii președintelui israelian au declarat că acesta nu a avut nicio conversație cu Trump de când a fost depusă o cerere de grațiere în urmă cu câteva săptămâni.

Netanyahu, primul prim-ministru israelian în exercițiu acuzat de o infracțiune, neagă acuzațiile de mită, fraudă și abuz de încredere care datează din rechizitoriul său din 2019.

„Cum să nu-i acordăm grațierea?”

Benyamin Netanyahu a solicitat la rândul său, în mod oficial, pe 30 noiembrie, grațierea prezidențială, pentru a pune capăt, potrivit lui, diviziunilor provocate în țara sa de problemele sale judiciare. El și soția sa, Sara, sunt acuzați că au acceptat produse de lux în valoare de peste 260.000 de dolari (aproximativ 225.000 de euro), precum trabucuri, bijuterii și șampanie, de la miliardari, în schimbul unor favoruri politice.

În alte două cazuri, el este acuzat că a încercat să negocieze o acoperire mai favorabilă în două publicații media israeliene. Benyamin Netanyahu neagă orice vină în aceste cazuri: „Este un prim-ministru în timp de război, este un erou. Cum să nu-i acordăm grațierea?”, a comentat luni Trump, stând lângă un Netanyahu zâmbitor în fața reședinței sale din Mar-a-Lago, Florida, înaintea unei întâlniri între cei doi.

În continuare, serviciile lui Isaac Herzog au precizat de la Ierusalim: „Cu câteva săptămâni în urmă, a avut loc o conversație între președintele Herzog și un reprezentant al președintelui Trump, care a întrebat despre scrisoarea președintelui american”. „În cadrul acestei conversații, au fost furnizate explicații cu privire la stadiul avansării procesului și s-a precizat că orice decizie în acest sens va fi luată în conformitate cu procedurile stabilite”, au adăugat serviciile lui Isaac Herzog.

În septembrie, Isaac Herzog a sugerat că ar putea acorda o grațiere, considerând că procesul prim-ministrului „are un impact puternic asupra societății israeliene”. Benyamin Netanyahu este primul șef de guvern în funcție din istoria Israelului care a fost pus sub acuzare pentru corupție.

