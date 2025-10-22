Ce drepturi are un angajat, dacă este CONCEDIAT fără preaviz. Codul Muncii din 2025 specifică clar toate aspectele

În România, atunci când un angajat este dat afară fără preaviz, legislaţia oferă garanţii clare, în funcţie de motivul concedierii şi de respectarea procedurilor legale.
Există situaţii în care concedierea fără un termen de preaviz este legală, scrie Playtech. În cazul concedierii pentru motive disciplinare grave (cum ar fi abateri repetate, incompatibilitate profesională, incapacitate psihică/fizică constatată) angajatorul poate decide încetarea raportului de muncă fără preaviz.
În schimb, dacă concedierea este făcută pentru motive care nu ţin de persoana salariatului (de exemplu: reorganizare, restrângere de personal, schimbări tehnologice), preavizul este obligatoriu – salariatul trebuie să fie avertizat în scris şi să primească termenul minim legal de preaviz (în general 20 de zile lucrătoare).
Dacă ţi se aplică concediere fără preaviz, dar legea impune că ai trebui să primeşti unul, ai următoarele drepturi:
Concedierea fără preaviz nu înseamnă neapărat o ilegalitate, dar salariatul trebuie să îşi verifice dacă i-au fost respectate toate drepturile: motivarea deciziei, forma scrisă, termenul de preaviz, oferirea de alternative (în cazul reorganizării). În caz contrar, are la dispoziţie căile legale pentru a-şi revendica drepturile.
Dacă ai fost concediat şi bănuieşti că nu ţi-au fost respectate aceste prevederi, este recomandat să ceri consiliere juridică specializată şi să verifici împreună actele primite şi comunicările din unitatea în care lucrai, îndeamnă sursa citată.