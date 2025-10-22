Prima pagină » Diverse » Ce drepturi are un angajat, dacă este CONCEDIAT fără preaviz. Codul Muncii din 2025 specifică clar toate aspectele

22 oct. 2025, 21:12, Diverse
În România, atunci când un angajat este dat afară fără preaviz, legislaţia oferă garanţii clare, în funcţie de motivul concedierii şi de respectarea procedurilor legale.

Există situaţii în care concedierea fără un termen de preaviz este legală, scrie Playtech. În cazul concedierii pentru motive disciplinare grave (cum ar fi abateri repetate, incompatibilitate profesională, incapacitate psihică/fizică constatată) angajatorul poate decide încetarea raportului de muncă fără preaviz.

În schimb, dacă concedierea este făcută pentru motive care nu ţin de persoana salariatului (de exemplu: reorganizare, restrângere de personal, schimbări tehnologice), preavizul este obligatoriu – salariatul trebuie să fie avertizat în scris şi să primească termenul minim legal de preaviz (în general 20 de zile lucrătoare).

Ce drepturi ai dacă eşti concediat fără preaviz când ţi se cuvine un preaviz

Dacă ţi se aplică concediere fără preaviz, dar legea impune că ai trebui să primeşti unul, ai următoarele drepturi:

  • Dreptul la preavizul legal — dacă legea prevede termen minim (ex: 20 de zile lucrătoare) şi acesta nu ţi-a fost acordat, decizia de concediere poate fi anulată sau se poate acorda compensaţie;
  • Dreptul de a contesta concedierea în instanţă, deoarece decizia trebuie să fie motivată în fapt şi în drept, în formă scrisă, altfel este nulă;
  • Plata salariului pentru perioada de preaviz — dacă preavizul nu a fost oferit, ai dreptul să primeşti, în principiu, salariul ce ţi s-ar fi cuvenit pentru acea perioadă;
  • Dreptul la masuri de protecţie socială, în caz de concediere pentru motive ce nu ţin de persoana salariatului: de exemplu, trebuie să ţi se ofere redistribuire, programe de recalificare, alte locuri vacante în unitate, după caz.

Ce trebuie verificat imediat:

  • Dacă decizia de concediere ţi-a fost comunicată în scris şi include motivele clare ale desfacerii;
  • Dacă ţi s-a acordat, conform statutului tău (funcţie de execuţie sau de conducere), termenul minim de preaviz;
  • Dacă angajatorul a respectat procedura legală: evaluare, cercetare disciplinară (în cazuri de abateri), informarea salariatului;
  • Dacă instalarea motivelor concedierii este corectă: în cazul concedierii pentru motive externe salariatului, angajatorul trebuie să demonstreze reorganizarea, transformarea tehnologică etc.

Concedierea fără preaviz nu înseamnă neapărat o ilegalitate, dar salariatul trebuie să îşi verifice dacă i-au fost respectate toate drepturile: motivarea deciziei, forma scrisă, termenul de preaviz, oferirea de alternative (în cazul reorganizării). În caz contrar, are la dispoziţie căile legale pentru a-şi revendica drepturile.

Dacă ai fost concediat şi bănuieşti că nu ţi-au fost respectate aceste prevederi, este recomandat să ceri consiliere juridică specializată şi să verifici împreună actele primite şi comunicările din unitatea în care lucrai, îndeamnă sursa citată.

Mediafax
